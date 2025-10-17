Свят

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

"Страхотна новина за миролюбивите хора по света", заяви унгарският премиер

17 октомври 2025, 09:27
Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп
Източник: AP/БТА

"Планираната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е страхотна новина за миролюбивите хора по света". Това написа унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа X, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

"Готови сме!", допълни той.

По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща.

"Новината, че Тръмп и Путин ще говорят отново е фантастична. Дори още по-фантастично е това, че скоро ще се срещнат в Будапеща", на свой ред написа във Facebook унгарският външен министър Петер Сиярто.

Той допълни, че "пътят към мира минава през преговори".

"Войната не може да се реши на бойното поле", заключи министърът.

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се споразумяха вчера за още една среща на върха по въпроса за войната в Украйна, което беше изненадващо решение, тъй като Москва се опасяваше от нова военна подкрепа на САЩ за Киев.

Тръмп и Путин може да се срещнат в рамките на следващите две седмици в Будапеща, заяви американският президент след повече от двучасов телефонен разговор, който той определи като "продуктивен".

Кремъл потвърди плановете за срещата, макар че никоя от страните не посочи дата за нейното провеждане.

"Цял живот съм сключвал сделки", заяви Тръмп пред репортери по-късно в Белия дом. "Мисля, че ще сключим и тази, надявам се скоро."

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Развитието на събитията дойде, докато украинският президент Володимир Зеленски се насочваше към Белия дом днес, за да настоява за повече военна подкрепа, включително американски ракети "Томахок" с голям обсег.

  • Новата подкрепа за Украйна е под въпрос

През последните дни Белият дом изглеждаше склонен да предостави на Зеленски нова подкрепа и все по-разочарован от Путин.

Все пак помирителният тон на Тръмп след разговора с Русия остави под въпрос вероятността за помощ в краткосрочен план и поднови европейските опасения от капитулация на САЩ пред Москва.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп редовно заплашваше с действия срещу Русия, но след разговори с Путин отлагаше тези стъпки.

Тръмп се опита да постигне примирие преди срещата на върха с Путин в Аляска през август, но без резултат. По това време някои анализатори заявиха, че Путин е спечелил отстъпки от САЩ, без да има намерение да спре военните действия.

Тристранните преговори между Путин, Зеленски и Тръмп, друга цел, към която Вашингтон се стремеше по това време, така и не се осъществиха и понастоящем няма непосредствен план за такава среща.

Републиканският президент се позиционира като миротворец, позовавайки се на дипломатически постижения, включително неотдавнашното примирие в Газа и споразумението за заложниците. Той заяви, че според него войната в Украйна, която започна с руската инвазия през 2022 г., би била по-лесна за прекратяване.

"Путин се опитва да провали усилията за по-голям натиск върху Русия", заяви Дан Фрид, бивш служител на Държавния департамент. "Ще видим какво ще се случи утре, но шансовете за придвижване към примирие чрез натиск върху Русия да се заеме сериозно с въпроса изглеждат намалени."

  • Путин предупреди Тръмп срещу доставките на ракети "Томахок" на Украйна

По време на разговора Путин е казал на Тръмп, че доставката на ракети с голям обсег на Украйна ще навреди на мирния процес и ще увреди взаимоотношенията между САЩ и Русия, заяви пред репортери съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

"Какво мислите, че ще каже, "Моля, продайте Томахоук“ ли?“, пошегува се по-късно Тръмп пред репортерите. "Не, той не иска“Томахоук" да бъдат дадени на Украйна, добави Тръмп, наричайки тези ракети "ужасно оръжие".

Зеленски, който вече е във Вашингтон, заяви, че решението на Путин да потърси преговори показва, че той е в отбранителна позиция. 

"Вече можем да видим, че Москва бърза да възобнови диалога, веднага щом чуе за "Томахок", каза той в "Екс".

Избраното за срещата между Тръмп и Путин място в Унгария привлече вниманието. Путин е издирван за предполагаеми военни престъпления в някои юрисдикции, което ограничава пътуванията му.

Отношенията на Украйна с Унгария стават все по-напрегнати. 

Зеленски обвини унгарски дронове, че са пресекли границата с Украйна миналия месец, което накара унгарския премиер Виктор Орбан да отвърне, че Украйна не е независима суверенна държава.

За разлика от повечето лидери на НАТО и Европейския съюз, Орбан поддържа сърдечни отношения с Русия, като поставя под въпрос логиката на западната военна помощ за Киев.

"Планираната среща между американския и руския президенти е чудесна новина за миролюбивите хора по света", заяви Орбан в "Екс". "Ние сме готови!" 

По-късно той каза, че е говорил по телефона с Тръмп и че подготовката за мирна среща на върха между САЩ и Русия е в ход.

Срещата между Тръмп и Путин се очаква да последва преговорите следващата седмица между екипите, водени от американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, на място, което предстои да бъде определено.

В публикация в "Трут Соушъл" Тръмп заяви, че днес ще информира Зеленски за преговорите с Русия в Овалния кабинет.

  • Украйна иска да разшири обсега на атаките си

Киев и Москва ескалират войната си, която наближава четвъртата си годишнина, с масирани атаки срещу енергийната инфраструктура. НАТО се бори да отговори на поредицата от руски въздушни набези.

Украйна иска ракети, които да поставят Москва и други големи руски градове в обсега на огъня й. 

В последната си атака Русия изстреля над 300 дрона и 37 ракети, насочени към инфраструктурата в Украйна, в атаки през нощта в четвъртък, заяви Зеленски. Киев засили собствените си атаки срещу руски цели, включително нефтопреработвателния завод в региона Саратов в четвъртък.

В последните си предупреждения към Русия Тръмп заяви в сряда, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и че администрацията ще натисне Китай да направи същото. Индия не е потвърдила подобно ангажимент.

Тези две страни са сред най-големите търговски партньори на Русия.

Източник: Виктор Турмаков, Пламен Йотински/БТА    
Путин Тръмп Орбан среща Будапеща
Последвайте ни

По темата

Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

Потребителската кошница е 96 лв. Експерт обясни защо имаме усещането за високи цени

Потребителската кошница е 96 лв. Експерт обясни защо имаме усещането за високи цени

След дъждове и студ: България посреща циганско лято до края на октомври

След дъждове и студ: България посреща циганско лято до края на октомври

17 октомври: Последният опит за свобода на Балканите - битката при Косово

17 октомври: Последният опит за свобода на Балканите - битката при Косово

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Вече е официално: Volkwagen Touareg отива в историята

Вече е официално: Volkwagen Touareg отива в историята

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЛЕВ ИНС открива изложбата „Хакнато ежедневие“ в Регионалния исторически музей София по повод Месеца на киберсигурността

ЛЕВ ИНС открива изложбата „Хакнато ежедневие“ в Регионалния исторически музей София по повод Месеца на киберсигурността

Любопитно Преди 15 минути

Ново земетресение край бреговете на остров Крит

Ново земетресение край бреговете на остров Крит

Свят Преди 36 минути

Епицентърът на труса е бил на 54 км западно-югозападно от пристанищния град Фаласарна

На 101 години почина бившият японски премиер Томиичи Мураяма

На 101 години почина бившият японски премиер Томиичи Мураяма

Свят Преди 1 час

Мураяма заемаше поста министър-председател в периода 1994–1996 г.

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 1 час

Няма съобщения за жертви или разрушения

Снимката е архивна!

Заловиха мигранти край Калафат в камион, шофиран от българин

Свят Преди 1 час

Товарният автомобил е бил избран за проверка в близост до пункта за плащане на таксата за моста Видин-Калафат

Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Номинирани тази седмица са Сияна-Въшка, Котов, Цвети и Лена

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та

Технологии Преди 2 часа

За целта Microsoft пуска нови умни функции за Copilot

Повдигнаха обвинения срещу бившия съветник на Тръмп Джон Болтън

Повдигнаха обвинения срещу бившия съветник на Тръмп Джон Болтън

Свят Преди 2 часа

Те са свързани с предаване и съхранение на информация, свързана с националната отбрана, показват съдебни документи

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Двамата лидери ще обсъдят доставките на ракети „Томахоук“

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

България Преди 2 часа

Бащата на детето призова за подкрепа

<p>Трети пореден ден без кворум в НС</p>

И третият опит депутатите да съберат кворум тази седмица се провали

България Преди 2 часа

В пленарната зала се регистрираха само 53 депутати

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

Почина рок легендата Ейс Фрели - първият китарист на групата Kiss

Свят Преди 3 часа

Mузикантът е издъхнал след падане в дома си на 74-годишна възраст

ЕС ще бъде "готов за война с Русия" до 2030 г.

ЕС ще бъде "готов за война с Русия" до 2030 г.

Свят Преди 3 часа

Европейската комисия цели да подготви Съюза "за бойните полета на утрешния ден"

<p>Къде са &quot;отегчените извънземни&quot; - проста теория предлага решение на парадокса</p>

"Радикално проста" теория предлага решение на парадокса: Къде са "отегчените извънземни"

Любопитно Преди 3 часа

Астрофизик предлага нова теория за това защо човечеството все още не е срещнало извънземен разум

Кои са най-умните нации в света?

Кои са най-умните нации в света?

Любопитно Преди 3 часа

Класацията показва как различните страни развиват уменията за мислене на своите граждани и използват знанието, за да стимулират икономическото и социалното си развитие

Очакват ни валежи от дъжд и сняг, температурите падат

Очакват ни валежи от дъжд и сняг, температурите падат

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 октомври, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 17 октомври, петък

Edna.bg

Бусато намекна за важна промяна

Gong.bg

Заподозряха Барселона във фиктивна сделка с Атлетико Мадрид

Gong.bg

Висока скорост и неправилно изпреварване - причините за инцидента в Лом, при който кола помете жена на тротоар

Nova.bg

След разследване на NOVA: Жена с шизофрения си върна дома, отнет след имотна измама от „влюбен“ в нея мъж

Nova.bg