Близкият изток отново на ръба - удари край иранската АЕЦ, ново напрежение между САЩ и Иран и арести след атентатите в Дамаск

Тайните служби препоръчали на Тръмп да напусне Турция със стария Air Force One заради напрежението с Иран

Нови удари по Иран разтърсиха петролните пазари, Брент поскъпна с над 1%

„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

Иран съобщи за въздушен удар по военен обект край Бушехр, където се намира единствената действаща АЕЦ в страната, но САЩ категорично отрекоха да са извършвали нова атака.

Вашингтон заяви, че дипломатическите контакти с Техеран продължават, въпреки подновените военни действия и взаимните обвинения.

Израел и САЩ засилват координацията - Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху проведоха разговор за сигурността, Иран и ситуацията в региона.

Сирия обяви, че е разбила клетката, заподозряна за серията атентати в Дамаск, като разследването сочи връзка с „Ислямска държава“.

В Машхад беше погребан Али Хаменей повече от четири месеца след смъртта му, след продължилите дни наред траурни церемонии в Иран.

Близкият изток продължава да бъде регион на едновременно развиващи се военни, дипломатически и политически процеси. Иран съобщи за въздушен удар по военен обект в провинция Бушехр, където се намира единствената действаща атомна електроцентрала на страната, докато американски представители отрекоха САЩ да са извършвали нови атаки.

Паралелно с това Сирия обяви, че е задържала заподозрени за серията бомбени атентати в Дамаск, включително тези по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон. Израел и Съединените щати пък демонстрираха продължаваща координация на фона на ескалиращото противопоставяне с Техеран.

Развитието идва в момент, когато дипломатическите усилия между Вашингтон и Иран формално продължават въпреки взаимните обвинения и подновените военни действия.

Напрежение край Бушехр: Иран съобщи за въздушен удар

Иранските власти съобщиха, че военен обект в околностите на град Бушехр е бил поразен при въздушен удар. Районът е стратегически важен, тъй като там се намира единствената действаща атомна електроцентрала на Ислямската република.

Според заместник-губернатора на провинция Бушехр Ехсан Джаханиан обектът е бил ударен от "американо-ционисткия враг", както е цитиран от държавната агенция ИРНА.

Американското Министерство на отбраната обаче отхвърли тези твърдения. Представител на Пентагона заяви пред Франс прес, че американските въоръжени сили не са извършвали нови удари на територията на Иран през последните часове.

Ирански представители съобщиха още, че в района са били чути експлозии, причинени от работата на системите за противовъздушна отбрана.

Така към момента съществуват две различни версии за случилото се - иранските власти твърдят, че е имало атака, докато Вашингтон категорично отрича американско участие.

Източник: БТА/АР

Въпреки ударите Вашингтон настоява, че дипломацията с Техеран продължава

На този фон американската администрация увери, че преговорите с Иран не са прекъснати.

Американски служител заяви пред ДПА, че техническите разговори между двете страни продължават и Съединените щати остават ангажирани с намирането на дипломатическо решение.

Същевременно Вашингтон обвинява Техеран, че нарушава договорените рамки "до неприемлива степен".

През последните дни американските сили нанесоха няколко удара по ирански цели, които според Вашингтон са били отговор на нападения срещу търговски кораби в Ормузкия проток. В резултат на последвалата ескалация американски партньори в Персийския залив, сред които Кувейт и Бахрейн, съобщиха, че също са били подложени на обстрел.

Президентът Доналд Тръмп междувременно постави под въпрос бъдещето на преговорите по време на срещата на върха на НАТО в Анкара и обяви край на временното примирие с Иран.

Али Хаменей: На Израел няма да му се размине

Нетаняху и Тръмп засилват координацията

На фона на продължаващото напрежение министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху и американският президент Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор.

По информация на кабинета на израелския премиер двамата лидери са се договорили да продължат тясната координация между Израел и Съединените щати по различни направления.

По време на разговора Тръмп е информирал Нетаняху за последните американски действия в Персийския залив.

Обсъдени са били още отношенията с Турция, като Нетаняху е изразил сериозно безпокойство от изявленията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и негови сътрудници срещу съществуването на Израел. Израелският премиер е поставил и въпроса за необходимостта от създаване на зони за сигурност по границите на страната.

Източник: БТА/AP

Американски медии: Израел е предупредил за предполагаем заговор срещу Тръмп

Допълнително напрежение предизвикаха публикации на СиЕнЕн и "Уолстрийт джърнъл", според които Израел е предупредил американските власти за предполагаем ирански план за убийството на президента Доналд Тръмп.

Информацията се основава на неназовани източници и не е официално потвърдена.

Според информациите, които цитират неназовани източници, иранското ръководство е изготвило плана неотдавна. Подробности за самия план към момента не са известни, посочва ДПА.

През последните седмици американската администрация е получавала често подобни предупреждения, съобщава СиЕнЕн, като цитира неназован американски представител. Предупреждението от Израел обаче е било ново и е включвало конкретен план за убийство, твърди източникът на телевизията.

Друг американски представител е заявил пред СиЕнЕн, че предупреждението може да е било и опит да се повлияе на решенията на Тръмп относно войната с Иран. Израелският премиер Бенямин Нетаняху оказва натиск за по-твърда позиция спрямо Техеран и влезе в пререкание с Тръмп по въпроса, отбелязва ДПА.

Президентът Тръмп подхрани спекулациите за опасения, свързани с неговата безопасност, след като не използва новия президентски самолет за полета на връщане от срещата на върха на НАТО в Анкара, отбелязва ДПА.

„Аз съм номер едно в списъка на Иран“, каза Тръмп без да навлезе в подробности.

Какво знаем за атаката на Израел срещу Иран

Сирия твърди, че е разбила клетката зад атентатите в Дамаск

Сирийските власти съобщиха, че са арестували няколко души, заподозрени за серията бомбени нападения в Дамаск.

Според Министерството на вътрешните работи силите за сигурност са разбили изцяло клетката, стояща зад атентатите.

Сред тях са и експлозиите от 7 юли, извършени по време на посещението на френския президент Еманюел Макрон. Тогава Макрон се намираше в президентския дворец за среща със сирийския президент Ахмад аш Шараа.

По официални данни при нападенията е загинал един човек, а 36 души са били ранени.

Миналата седмица друго самоделно взривно устройство избухна в кафене близо до главния съдебен комплекс в сирийската столица, при което загинаха най-малко десет души.

Към момента никоя организация не е поела отговорност за атаките. Високопоставен представител на сирийските сили за сигурност обаче заяви, че предварителното разследване сочи връзка между задържаната клетка и терористичната групировка "Ислямска държава".

Иран погреба Али Хаменей повече от четири месеца след смъртта му

В четвъртък в Машхад беше погребан бившият върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, повече от четири месеца след като загина при израелски въздушен удар по официалната му резиденция в Техеран в началото на американско-израелската офанзива срещу страната.

Погребението се състоя при закрити врата в мавзолея на имам Реза - най-святото шиитско светилище в Иран.

Според официалните власти милиони иранци са участвали в продължилите няколко дни траурни церемонии.

След смъртта му неговият син Моджтаба Хаменей беше обявен за нов върховен лидер, но не се е появявал публично след назначаването си, което породи спекулации относно здравословното му състояние.

"Смъртоносен капан": Расте броят на жертвите в Иран

Великобритания може да заеме по-твърда позиция спрямо Израел

Очакваният следващ министър-председател на Великобритания Анди Бърнам заяви, че Лондон трябва да засили натиска върху Израел заради военните действия в ивицата Газа.

В интервю за "Гардиън" той заяви, че Великобритания твърде късно е призовала за прекратяване на огъня и настоя за разглеждане на допълнителни санкции срещу лица, замесени в насилието, както и за ограничения върху търговията със стоки от израелските селища.

Изказването му идва в момент, когато Лейбъристката партия започна процедурата по избор на наследник на настоящия премиер Киър Стармър.

Източник: БТА

От тревога за отвличане до романтична връзка

Израелската полиция временно предприе операция след сигнал, че палестинец отвлича израелска военнослужеща и я отвежда към Западния бряг.

След спирането на автомобила обаче се оказало, че двамата поддържат романтична връзка.

Макар подобни отношения да не са забранени от израелското законодателство, армията не ги допуска и в миналото военнослужещи са били санкционирани за подобни случаи.

Хронология