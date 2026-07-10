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Феноменът „супердвижещи се“: Как бързата походка спасява мозъка от деменция

Ново американско проучване разкрива тясната връзка между скоростта на ходене и Алцхаймера. Разберете защо „супердвижещите се“ възрастни хора имат наполовина по-нисък риск от когнитивен спад и как 30 минути на ден променят всичко

10 юли 2026, 06:23
Феноменът „супердвижещи се“: Как бързата походка спасява мозъка от деменция
Източник: iStock

В ъзрастните хора, които попадат в категорията на т.нар. „супердвижещи се“ (super movers), застрашаващо намаляват риска от развиване на когнитивни увреждания наполовина в сравнение със своите връстници.

Това показва мащабно проучване, ръководено от медицинския център Stony Brook Medicine в Ню Йорк. Учените са изследвали когнитивните функции на 4000 възрастни хора на възраст над 80 години в продължение на няколко години.

Сред тази група между 6% и 10% са били класифицирани като „супердвижещи се“ – термин, с който изследователите описват хората, ходещи със значително по-бързо темпо от обичайното за тяхната възраст и пол. Скоростта им на придвижване всъщност е била съпоставима с тази на хора, които са с цели три десетилетия по-млади от тях. Резултатите от проучването бяха публикувани наскоро в престижното медицинско списание Neurology.

Тайната на менталната устойчивост

„Изследването затвърждава тезата, че физическата мобилност и здравето на мозъка са дълбоко свързани. Това показва, че запазването на способността за бързо движение е ключов маркер за здравословно остаряване на мозъка“, обяснява водещият автор на проучването д-р Джо Вергезе, невролог в Stony Brook Medicine. 

Най-интригуващото откритие в изследването обаче е свързано с нещо друго. Оказва се, че тези „супердвижещи се“ хора успяват да запазят перфектна памет и бистър ум, въпреки че в мозъците им протичат същите възрастови и деменциални изменения, каквито и при бавно ходещите им връстници.

При направените следсмъртни анализи на мозъчната тъкан учените не са открили разлика в патологиите, свързани с деменция и Алцхаймер, между двете групи. Това означава, че бързо ходещите хора притежават специфични механизми за емоционална и когнитивна устойчивост, които помагат на мозъка да продължи да функционира нормално дори при наличието на физически увреждания.

Скоростта е маркер, а не лекарство

Тъй като изследването е наблюдателно, учените подчертават, че то не доказва директно, че само по себе си бързото ходене лекува или предотвратява деменцията.

„Скоростта на ходене трябва да се разглежда като маркер за цялостното здраве на организма, а не като самостоятелно лечение. Други фактори като здравото сърце, общата физическа форма и генетиката вероятно допринасят едновременно както за бързата походка, так за по-острия ум“, допълва д-р Вергезе.

Основното послание на учените е, че физическата активност е важна на абсолютно всяка възраст. Ходенето е най-лесният начин да започнете, защото не изисква специална екипировка или скъпи уреди. Може да се практикува навсякъде, по всяко време – с приятел, с кучето или просто като разходка на чист въздух.

Формулата за здравословно остаряване

Вместо просто да се опитват да вървят изкуствено по-бързо, невролозите препоръчват на по-възрастните хора да се фокусират върху цялостното поддържане на двигателния апарат чрез комплекс от активности:

  • Редовни кардио разходки;
  • Леки силови тренировки за поддържане на мускулната маса;
  • Упражнения за баланс (за предотвратяване на падания).

Колко е минимумът?

Официалните световни здравни насоки препоръчват поне 150 минути умерена аеробна активност на седмица (например бързо ходене). Това се постига лесно с разходка от по 30 минути на ден, 5 дни в седмицата. Друг вариант е времето да се раздели на по-кратки сесии от по 10-15 минути през деня.

Важно предупреждение: Всеки възрастен човек трябва да се съобразява с индивидуалните си здравословни ограничения. Ако имате хронични заболявания или болки, задължително се консултирайте с личния си лекар, преди да увеличите физическото натоварване. Хубавото на ходенето е, че можете да започнете с много бавно темпо и постепенно, с времето, да ускорявате крачката.

Източник: Fox News    
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