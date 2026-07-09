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Италия експулсира двама руски аташета, единият се интересувал от мисията на НАТО в България

Захарова: Русия ще отговори на решението на Италия

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 21:42
Италия експулсира двама руски аташета, единият се интересувал от мисията на НАТО в България
Източник: ЕПА/БГНЕС

И талианското правителство нареди експулсирането на двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са били замесени в шпионска дейност, заяви външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА.

По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите.

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Прокуратурата в Рим съобщи във вторник, че двама души, включително бивш член на италианските разузнавателни служби, са били арестувани по подозрение, че са предавали секретна информация на руски агент.

Обект на разследване са и още петима души. Поне един от двамата руски агенти е събирал в замяна на пари, информация, свързана с френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T, която Украйна се очаква да получи тази година, за да я тества, както и за френско-италианските ракети "Астер", които вече бяха доставени на украинските въоръжени сили за битката им с Русия.

Същият агент се е интересувал също така от мисията на НАТО в България, както и от италианската компания "Авио", която произвежда мотори за дронове и свръхзвукови ракети.

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"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в X и поясни: "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни."

"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия. Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност", добави Таяни. 

Русия ще отговори на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Божидар Захариев, Асен Георгиев    
Италия Русия шпиони
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