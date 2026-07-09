България

Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29

От полската компания заявиха пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 20:58
Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29
Източник: БГНЕС

М инистър-председателят Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие WZL-2.

Премиерът им благодари за дългогодишното партньорство и за професионализма при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29.

Радев подчерта, че приносът компанията е от съществено значение за поддържането на оперативните способности на Военновъздушните сили на България, съобщиха от правителствената пресслужба.

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По време на срещата страните изразиха готовност да продължат сътрудничеството си и през следващите години.

Премиерът отбеляза, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на самолетите МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната надеждна техническа поддръжка и ремонт.

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Представителите на WZL-2 заявиха пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие за поддържането на българските МиГ-29.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
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