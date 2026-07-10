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Може ли стъпването върху сол да помогне за по-добър сън?

Новата тенденция в социалните мрежи обещава по-ниски нива на стрес и по-дълбок сън, но експертите не откриват научни доказателства за ефекта ѝ

10 юли 2026, 06:26
Може ли стъпването върху сол да помогне за по-добър сън?
Източник: iStock
  • Тенденцията „salt stomping“ (стъпване върху сол) набира популярност в социалните мрежи с обещания за по-нисък стрес и по-дълбок сън, но специалистите не откриват научни доказателства, че самата сол подобрява качеството на съня.
  • Ефектът вероятно идва от успокояващия ритуал и осъзнатостта, а не от действието на солта - концентрацията върху усещането и отделянето на време за релакс могат да помогнат за по-лесно заспиване.
  • Експертите предупреждават за възможни рискове като раздразнение на кожата и малки наранявания по ходилата, като препоръчват по-традиционни методи за релаксация, например топла вана преди сън.

Когато става въпрос за по-добър сън, много хора са готови да опитат почти всичко - от магнезиеви добавки до приложения, които блокират социалните мрежи преди лягане. Именно затова поредният „хак“ за сън, който набира популярност онлайн, привлече вниманието на хиляди потребители.

Техниката, наречена „salt stomping“ („стъпване върху сол“), е точно това, което подсказва името ѝ. Методът включва изсипване на английска сол (Epsom salt) върху поднос, поставянето му на пода и стоене или леко стъпване върху кристалите в продължение на около 10 минути.

Според хората, които го практикуват, това може да помогне за намаляване на нивата на кортизол - хормона на стреса, да повиши серотонина и да подготви организма за по-дълбок сън.

Но има ли реални доказателства, че този метод работи?

  • Какво казват специалистите

Тенденцията със стъпването върху сол изглежда произлиза от идеята за т.нар. „заземяване“ (grounding) - практика, при която се смята, че контактът със земята може да повлияе положително на физическото и психическото състояние.

Някои изследвания свързват подобни практики с намаляване на възпалителните процеси и тревожността. Други показват, че всякакъв вид осъзнатост и успокояващи ритуали преди сън могат да подобрят качеството на почивката и често се използват като част от когнитивно-поведенческата терапия при безсъние.

Д-р Жаклин Гиър, асистент-професор по белодробна медицина, интензивни грижи и медицина на съня в Медицинския факултет на Йейлския университет, обяснява, че фокусирането върху усещането на солените кристали под краката може да помогне на човек да се разсее от тревожните мисли преди лягане.

„Ползите от стъпването върху солта се крият във факта, че тази тенденция изисква определено ниво на концентрация и откъсване от натоварената среда около нас“, казва тя.

Според нея успокояващите дейности преди сън могат да бъдат свързани с по-лесно заспиване.

„Подозирам, че хората, които се кълнат в тази нова тенденция, всъщност се възползват от осъзнатостта и сетивното преживяване, свързани със „стъпването върху сол“, допълва Гиър.

Източник: iStock
  • Няма доказателства, че солта подобрява съня

Краткият отговор на специалистите е: няма научни доказателства, че самата сол има способност да подобрява съня.

Хората, които твърдят, че техниката им помага, вероятно усещат ефект, свързан повече с психологическия аспект на ритуала - отделянето на време за успокояване, концентрацията върху конкретно усещане и създаването на сигнал към организма, че денят приключва.

Източник: iStock
  • Възможни рискове

Практиката не е напълно безобидна. Според невролога д-р Крис Уинтър, специалист по съня, стъпването върху сол може да доведе до раздразнение на кожата, да влоши съществуващи напуквания по ходилата или да причини малки порязвания, през които бактерии могат да проникнат в организма.

Затова експертите съветват хората да подхождат внимателно към тази тенденция.

Източник: iStock
  • По-добра алтернатива: солена вана

Ако идеята за използване на сол преди сън все пак привлича вниманието ви, специалистите препоръчват по-традиционен подход - добавяне на английска сол към топла вана.

Важно е обаче да се знае, че релаксиращият ефект вероятно няма да се дължи на самата сол.

„Общото е, че забавяте темпото, фокусирате се върху успокояващ ритуал и давате сигнал на тялото си, че е време за сън“, обяснява д-р Уинтър.

Според него при топлата вана има повече научни данни, че промяната в телесната температура може да подпомогне заспиването. Топлата вода леко повишава температурата на тялото, а последващото охлаждане след излизане от ваната може да активира естествените процеси, свързани със съня.

Засега стъпването върху сол остава по-скоро популярен ритуал за релаксация, отколкото доказан метод за по-добър сън.

Осем препоръки за здрав и спокоен сън
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Източник: vogue    
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