Какво знаем за атаката на Израел срещу ядрените обекти на Иран и военните командири

В ранните часове на петък Израел атакува Иран с въздушни удари, като по официална информация целите са били ключови обекти, свързани с ядрената програма на Техеран. Израелската армия твърди, че Иран е отвърнал с контраатака, опитвайки се да прихване израелските ракети. В цял Израел беше обявено извънредно положение, предаде BBC.

Хосейн Салами, началник на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция – елитен клон на иранските въоръжени сили – е сред убитите, съобщават ирански държавни медии. Загинали са и ядрени учени.

Съединените щати заявиха, че не са участвали в атаките, които засегнаха и основното иранско ядрено съоръжение за обогатяване на уран.

Кога и къде се случиха ударите?

Съобщения за експлозии в иранската столица Техеран са постъпили около 03:30 ч. местно време (01:00 BST). Според иранските държавни медии при удари по жилищни райони са били чути взривове, включително и североизточно от града. BBC не е в състояние независимо да потвърди тези информации.

В Израел жителите бяха събудени от сирени за въздушна заплаха по същото време и получиха спешни телефонни съобщения.

🇮🇱/🇮🇷Targeted K*llings in Tehran👀

Attacks on Nuclear Facilities in Fordo, Natanz, and Isfahan (?)

Attacks on Missile Bases

Attacks on Air Defense Bases

Attacks on Revolutionary Guard Headquarters in Tehran pic.twitter.com/Kfu8iCJxfM — BiffBifford™ 🇺🇸 (@TBifford) June 13, 2025

Израелската армия потвърди, че е атакувала „десетки военни цели, включително ядрени обекти в различни райони на Иран“.

Часове след първоначалната вълна от удари бе съобщено за експлозия и в ядреното съоръжение в Натанз, разположено на 225 километра южно от столицата. Това потвърдиха и иранските държавни медии.

Israel is the size of New Jersey. Iran is more than twice the size of Texas. David still fights Goliath. pic.twitter.com/SYH3i8yUSu — Noa Tishby (@noatishby) June 13, 2025

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която е глобален ядрен надзорен орган, също потвърди, че съоръжението в Натанз е било обект на удар, и обяви, че работи в тясно сътрудничество с иранските власти по оценка на радиационните нива на място.

Ключовите ядрени обекти на Иран не са били ударени

Ядреният надзорен орган на ООН, Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви, че три ядрени обекта в Иран не са били засегнати от ударите на Израел, позовавайки се на ирански официални лица.

Обектите Фордоу, Исфахан и Бушер не са били засегнати, каза МААЕ, добавяйки, че нейният генерален директор Рафаел Мариано Гроси е поддържал връзка с ирански официални лица.

Най-големият ядрен обект в страната, Натанц, беше потвърден като ударен, с видеоклипове и изображения, показващи струи дим, издигащи се над съоръжението. Там не се наблюдава повишаване на нивата на радиация, заявиха от МААЕ.

Фордоу и Натанц са подземни съоръжения. Фордоу се намира на около 32 км североизточно от град Кум, докато Натанц е на около 225 км южно от Техеран.

Иран прекара години в укрепване на ядрените си структури срещу заплахата от военни удари, което ще затрудни цялостното им унищожаване, казаха военни експерти пред CNN.

Съоръженията използват специализиран, закален бетон – и някои от подземните обекти са свързани с тунели с 90-градусови завои, добавяйки още един слой сложност, казаха експерти.

Иран иска извънредна сесия на Съвета за сигурност на ООН



Иран поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, за да обсъди безпрецедентните удари на Израел по страната, каза иранската мисия към ООН пред CNN.

Искането идва на фона на нарастващите международни призиви за спокойствие, след като Израел предупреди, че военната му операция срещу Иран ще продължи с дни и Иран обеща отмъщение.

Израелските военни са използвали бойни самолети, произведени в САЩ

The @IDF released some images of the 🇮🇱 Air Force preparing for last night’s successful strike on the Islamic Republic of Iran 🇮🇷.



Notably, several female pilots took part in this historic mission. pic.twitter.com/nypTB40O31 — Israel ישראל (@Israel) October 26, 2024

Изображения, публикувани от израелските военни в петък, показват, че произведени в Америка изтребители F-35, F-15 и F-16 са участвали във въздушните удари срещу Иран.

Израел съобщи, че 200 изтребителя са участвали в ударите по иранските ядрени обекти, военни обекти и военно ръководство, използвайки 330 боеприпаса.

Използваните 200 израелски военни самолета съставляват почти 60% от боеспособните самолети на страната, според статистиката в “Military Balance 2025,”, публикувана от Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

САЩ отдавна са основният доставчик на оръжия за Израел. Бойните самолети представляват широчината на огневата мощ на САЩ и всички са в експлоатация с американските сили, както и с израелските.

Скритите самолети F-35 от пето поколение, произведени от Lockheed Martin, са най-модерните във флота на Израел и експлоатират 39 от тях, според статистиката на IISS.

Израел разполага със 75 различни модела на двуреактивните F-15, произведени за първи път от McDonnell Douglas (сега част от Boeing) в инвентара си, и почти 200 единици от гама модели F-16, първоначално произведени от General Dynamics и сега Lockheed Мартин, според IISS.

Какво заяви Израел?

Според изявление на премиера Бенямин Нетаняху, атаките – с наименование „Операция Изгряващ лъв“ – представляват „целенасочена военна операция с цел премахване на иранската заплаха срещу самото съществуване на Израел“. Премиерът подчерта, че операцията ще „продължи толкова време, колкото е необходимо за елиминиране на опасността“.

„През последните месеци Иран предприе действия, каквито досега не е предприемал, насочени към въоръжаване с обогатен уран. Ако не бъде спрян, Иран може да произведе ядрено оръжие за изключително кратко време – година, а дори и в рамките на няколко месеца. Това е явна и непосредствена заплаха за самото съществуване на Израел“, заяви Нетаняху.

В обръщението си той благодари на американския президент Доналд Тръмп за „противодействието срещу израелската ядрена програма“. Израелски военен източник коментира пред BBC, че Иран разполага с достатъчно ядрен материал, за да произведе ядрени бомби „в рамките на дни“.

Как реагира Иран?

Според Израелските отбранителни сили (IDF) в петък сутринта Иран е изстрелял около 100 дрона към Израел, като усилията са били насочени към тяхното прихващане.

По-рано ирански военен говорител предупреди, че САЩ и Израел ще платят „висока цена“ за ударите, цитира „Ройтерс“. „Въоръжените сили със сигурност ще отговорят на тази ционистка агресия“, заяви Аболфазл Шекарчи, представител на иранската армия.

Йордания е прихванала ракети и дронове

Реактивни самолети и системи за противовъздушна отбрана на йорданските военновъздушни сили свалиха няколко ракети и дронове, които навлязоха във въздушното пространство на Йордания в петък сутринта, съобщи държавната информационна агенция на страната Петра.

Израел, който е съсед на Йордания, нанесе безпрецедентни удари по Иран в петък.

Самолетите на Кралските военновъздушни сили на Йордания “работят на високо ниво на готовност”, за да защитават въздушното пространство и да гарантират безопасността и сигурността на страната и нейните граждани, съобщи Петра, позовавайки се на военен източник в Главното командване на йорданските въоръжени сили.

Източникът добави, че операцията по прихващане се основава на военни оценки, показващи вероятността ракети и дронове да попаднат на територията на Йордания, включително населени райони, което може да е довело до жертви, според Петра.

Йорданските въоръжени сили заявиха, че няма да допуснат каквото и да е нарушение на въздушното пространство на страната, при никакви обстоятелства, предаде Петра.

Йордания временно затваря въздушното пространство



Йордания временно затваря въздушното си пространство като предпазна мярка след ударите на Израел срещу Иран рано сутринта в петък.

“Тази предпазна мярка е предприета в светлината на военната ескалация в региона, каза Йорданската комисия за регулиране на гражданската авиация (CARC).

Главният комисар на CARC Хайтам Мисто каза, че решението е в съответствие с международните стандарти за гражданска авиация и задълженията за безопасност на полетите и че временното затваряне ще бъде непрекъснато оценявано и преразглеждано.

И Израел, и Иран временно затвориха въздушните си пространства. Уебсайтът за проследяване на полети Flightradar24 показва, че небето над двете страни е било практически празно рано в петък местно време.

Каква е реакцията на световните лидери

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че САЩ не са участвали в ударите на Израел, добавяйки в изявление, че “нашият основен приоритет е защитата на американските сили в региона.”​До момента Доналд Тръмп не е коментирал публично атаките.

Министерството на външните работи на Саудитска Арабия заяви, че “крещящата израелска агресия” подкопава “суверенитета и сигурността на Иран и представлява явно нарушение на международните закони и норми.”

Президентът на Ливан Джоузеф Аун каза, че атаките на Израел “са насочени към всички текущи усилия и инициативи за стабилност в региона.” Премиерът Наваф Салам нарече атаката “грубо нарушение на международното право и иранския суверенитет.”

Говорителят на Министерството на външните работи на Индия каза, че страната “следи отблизо развиващата се ситуация, включително доклади, свързани с атаки срещу ядрени обекти, ” и призова двете страни да избягват ескалация. Той каза, че Индия има “близки и приятелски отношения както с Израел, така и с Иран.

Султанатът на Оман нарече атаката “опасна ескалация и грубо нарушение на Хартата на ООН и принципите на международното право.”

Премиерът на Великобритания Кийр Стармър каза, че “Стабилността в Близкия изток трябва да бъде приоритет и ние ангажираме партньори за деескалация.”

Министерството на външните работи на Пакистан заяви, че осъжда атаките на Израел, които “явно противоречат на Хартата на ООН и основните принципи на международното право.” Министерството каза: “Пакистан е в решителна солидарност с народа на Иран.”

Министерството на външните работи на Катар нарече ударите “опасна ескалация ” и призова международната общност “да сложи край на тези израелски нарушения.”

Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства призова Съвета за сигурност на ООН “да предприеме спешни и необходими мерки за постигане на прекратяване на огъня.”

Посолството на Китай в Иран нарече ситуацията в Иран “тежка и сложна, като призова китайските граждани в страната да засилят собствените си предпазни мерки за сигурност.

Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Луксън предупреди, че “рискът от грешни изчисления е висок.”

Външният министър на Австралия Пени Уонг каза, че Канбера е “разтревожен” от ескалацията. Тя призова всички страни да дадат приоритет на диалога и дипломацията, като каза: “Това рискува допълнително да дестабилизира регион, който вече е нестабилен.”

This morning, Israeli Air Force F-15/F-16 & F-35 took off from Hatzerim, Ramat David & Ramon Air Bases.



Flying over the airspaces controlled by the US over Jordan & Iraq, before launching Missiles towards their targets staying ≈ 100 km away from Iran's airspace. (Rybar image) pic.twitter.com/Dg5jqK7ylM — MenchOsint (@MenchOsint) October 26, 2024

Китай твърди, че се противопоставя на "нарушаването на суверенитета на Иран"

Китай е “силно загрижен” за “тежките последици”, които атаката на Израел срещу Иран може да донесе, каза китайското външно министерство.

“Китай се противопоставя на всяко посегателство върху суверенитета, сигурността и териториалната цялост на Иран и се противопоставя на действия, които ескалират напрежението или разширяват конфликта. Внезапното възраждане на напрежението в региона не е в ничий интерес", каза говорителят Лин Джиан пред репортери.

“Китай призовава всички заинтересовани страни да направят повече за насърчаване на регионалния мир и стабилност и да избегнат по-нататъшна ескалация на ситуацията. Китай е готов да играе конструктивна роля в подпомагането на деескалацията на ситуацията.”

Китай е ключов икономически и дипломатически поддръжник на Иран. Това е най-големият купувач на ирански петрол и многократно е осъждал санкциите на САЩ срещу страната.

През 2023 г. Пекин използва нарастващото си дипломатическо влияние, за да посредничи за сближаване между горчивите съперници Иран и Саудитска Арабия.

Пекин, заедно с Москва, многократно е подкрепял Иран в ООН. В четвъртък Китай, заедно с Русия и Буркина Фасо, гласуваха против резолюция на Международната агенция за атомна енергия, която обяви, че Иран не спазва задълженията си за неразпространение на ядрено оръжие.

Предложението –, внесено от САЩ, Великобритания, Франция и Германия –, отбеляза първия път, когато надзорният орган на ООН прие резолюция срещу Иран от 20 години.

През март Китай беше домакин на ирански и руски официални лица за разговори относно ядрената програма на Техеран, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп настояваше за ново ядрено споразумение с Иран. Трите страни призоваха за дипломация относно “натиска и заплахите ” и край на “всички незаконни едностранни санкции ” срещу Иран.

Следващия месец външният министър на Китай каза на иранския си колега, че Пекин подкрепя Иран да води преговори за ядрената си програма със САЩ и се противопоставя на използването на сила и “незаконни” едностранни санкции за разрешаване на проблема.

Притеснения от иранската ядрена програма

Иран от своя страна от години твърди, че ядрената му програма преследва само граждански цели. На територията на страната са разположени множество ядрени съоръжения, някои от които са били поразени при израелските удари.

Много държави, както и Международната агенция за атомна енергия, обаче не са убедени, че целите на иранската ядрена програма са само мирни. Тази седмица Управителният съвет на МААЕ официално констатира, че Иран нарушава задълженията си по неразпространение на ядреното оръжие – за първи път от 20 години насам.

Причината са „многобройни пропуски“ на Иран в предоставянето на пълна информация относно наличието на недеклариран ядрен материал и увеличаващите се запаси от обогатен уран.

В по-ранен доклад МААЕ се посочва, че Иран е достигнал ниво на обогатяване на уран до 60% – достатъчно близо до военен стандарт, за да бъдат произведени до девет ядрени бомби.

Кои са жертвите на ударите?

Според данни на IDF при израелските удари са загинали началникът на щаба на иранските въоръжени сили, командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и ръководителят на националния военен оперативен щаб.

Иранските медии потвърждават, че сред жертвите са Хосейн Салами – главнокомандващ на IRGC, Голамали Рашид – началник на Централния щаб „Хатам ал-Анбия“, и Мохамад Багери – началник на щаба на иранските въоръжени сили.

Съобщава се също така за смъртта на двама водещи ирански ядрени учени – Ферейдун Абаси, бивш ръководител на Иранската организация за атомна енергия, и Мохамад Махди Техранчи, работил по ядрената оръжейна програма на страната.

По информация на ирански източници, Али Шамхани – старши съветник на върховния лидер аятолах Али Хаменей – е сред тежко ранените. BBC не разполага с независим достъп за потвърждаване на тази информация.