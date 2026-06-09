Тръмп пред съюзнически капан след ударите между Израел и Иран

Н ай-сериозната пряка размяна на удари между Иран и Израел след примирието от април поставя под заплаха дипломатическите усилия на президента на САЩ Доналд Тръмп и разкрива един от най-големите рискове пред американската външна политика - т.нар. „капан на съюзите“, при който Вашингтон носи отговорност за защитата на съюзник, чиито действия не може напълно да контролира, пише Newsweek .

Иран и Израел си размениха удари в най-сериозната пряка конфронтация след примирието, постигнато през април в рамките на водената от Съединените щати война срещу режима в Техеран. Възобновяването на бойните действия заплашва да провали опитите на президента Доналд Тръмп да постигне дипломатическо споразумение.

„Израел и Иран трябва незабавно да спрат да стрелят“, написа Тръмп в понеделник сутринта в социалната мрежа Truth Social.

Още преди това американският президент бе призовал израелския премиер Бенямин Нетаняху да не отговаря незабавно на ракетната атака на Техеран, опитвайки се да съхрани крехкия дипломатически процес, който според него е близо до успешен край.

Въпреки това Израел нанесе удари по цели в централната и западната част на Иран.

На пръв поглед във Вашингтон ситуацията изглежда като сблъсък между двама политически съюзници. Нетаняху пренебрегна призива на Тръмп, а американският президент изглеждаше отслабен от това.

По-дълбокият извод обаче е, че случващото се представлява класически пример за съюзнически капан, рискът Съединените щати да останат отговорни за защитата на съюзник, чиито действия не могат изцяло да контролират.

Въпросът е дали Тръмп е способен да удържи своя израелски съюзник.

President Donald Trump is dismissing the idea that launching the war with Iran betrayed his refrain of "No new wars" as he campaigned for the White House in 2024. https://t.co/QRdoTCqwMA — The Associated Press (@AP) June 7, 2026

Сблъсъкът между Израел и „Хизбула“

Ескалацията започна в Ливан, преди да достигне Иран, който самият се намира в собствен съюзнически капан заради връзките си с въоръжената групировка „Хизбула“.

На 7 юни Израел нанесе удар по южните предградия на Бейрут след ракетна атака на „Хизбула“ срещу северната част на Израел.

Нетаняху заяви, че операцията е отговор на ракетите, изстреляни от групировката, а израелски представители съобщиха, че целта е била команден център на „Хизбула“ в квартала Дахия.

Иран предварително бе предупредил, че израелска атака срещу Бейрут може да предизвика ответни действия и да подкопае преговорите между Вашингтон и Техеран.

След удара по Бейрут Техеран изстреля ракети срещу Израел.

Само няколко часа по-късно Израел атакува Иран въпреки призивите на Тръмп за сдържаност.

Докато американският президент се опитваше да запази пространство за дипломация с Иран, Израел разглеждаше нападенията на „Хизбула“ като непосредствена заплаха за националната сигурност, която изисква незабавен отговор.

Това показва, че конфликтът с Иран следва собствена логика, особено когато в центъра му стоят Израел и „Хизбула“. Това не е процес, който Тръмп винаги може да управлява.

Едната линия на конфликта беше военна и тактическа. Другата - дипломатическа.

В крайна сметка двете се сблъскаха.

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Отговорност без контрол

Съюзническият капан възниква тогава, когато една държава постепенно губи контрол върху все по-агресивен партньор, но продължава да носи отговорността да го защитава.

Настоящата ситуация на Тръмп напълно отговаря на това определение.

Преди разговора си с Нетаняху американският президент заяви пред Axios, че възнамерява да настоява Израел да не отвръща на иранската атака, тъй като тя е дошла след израелските удари по Бейрут.

Високопоставен американски представител, пожелал анонимност, обясни пред медията, че администрацията е искала Израел да изчака, защото е смятала, че е близо до споразумение с Иран.

„Смятаме, че президентът спечели малко време. Той е убеден, че сме близо до сделка с Иран. Не мисля, че предстои непосредствен израелски удар“, каза представителят.

По-рано Тръмп заяви пред Financial Times, че Нетаняху „няма да има друг избор“, освен да приеме споразумение с Иран.

„Аз вземам решенията. Аз вземам всички решения. Той не ги взема“, подчерта американският президент.

Тези думи обаче бързо загубиха тежест.

Само часове по-късно Израел удари Иран, въпреки призива на Тръмп да се въздържи от незабавни действия.

Не е ясно дали операцията е била координирана със Съединените щати или е проведена едностранно. Предишните изявления на Белия дом по-скоро сочат второто.

За Иран обаче това няма особено значение.

„Никой не вярва, че израелският режим би предприел подобни действия без координация със Съединените щати“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи пред журналисти в Техеран.

„Съединените щати носят отговорност за агресията на израелския режим и ще носят отговорност и за последствията от всяка ескалация.“

Това е цената, която плаща покровителят.

Америка може да отрича участие, но въпреки това да понесе вината.

Израел може и ще продължи да действа според собствените си интереси, дори когато това противоречи на американските усилия за запазване на преговорите, които Нетаняху на практика подкопава.

Тръмп може да твърди, че контролира ситуацията, но структурата на съюза, включително постоянните доставки на американско военно оборудване, дава на Израел достатъчно пространство и възможности да действа, преди Вашингтон да е оценил напълно последствията или да е наложил волята си.

Iranian FM Abbas Araghchi indicates Donald Trump is not living ‘in the real world’, after the US president repeatedly suggested he's open to meeting Iran’s supreme leader. pic.twitter.com/9pb3tcai2Z — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 5, 2026

Израел вижда непосредствена заплаха

Израел безспорно разполага със сериозни аргументи от гледна точка на националната сигурност.

Израелски представители са заявили пред администрацията на Тръмп, че продължаващите атаки на „Хизбула“ срещу северен Израел нарушават примирието и дават право на страната да атакува Бейрут.

Освен това израелски официални лица нееднократно са подчертавали, че ще продължат да нанасят удари по Бейрут всеки път, когато „Хизбула“ атакува северната част на Израел.

Държава, която е под постоянен ракетен обстрел, трудно би могла да съобразява всяко свое военно решение с дипломатическия график на Вашингтон.

Израелските лидери са длъжни преди всичко да отговарят пред собствените си граждани.

Ударите по Иран последваха изстрелването на ирански ракети срещу Израел, а атаката срещу Бейрут беше извършена след обстрел от страна на „Хизбула“.

За Нетаняху ключовият въпрос е незабавното възпиране на дългогодишните врагове на Израел.

За Тръмп въпросът е дали всяко подобно действие не стеснява пътя към регионално споразумение, което той разглежда не само като гаранция за мир, но и като важна част от собственото си политическо наследство.

И двете логики имат своето основание.

Израел иска да възпре Иран и „Хизбула“ още сега.

Тръмп иска достатъчно спокойствие в региона, за да постигне сделка с Техеран и да затвърди образа си на президент-миротворец.

Израел измерва опасността чрез ракети, дронове и командни центрове, които ежедневно застрашават сигурността му.

Тръмп измерва опасността чрез риска от ескалация, сигурността на американските бази и перспективите за дипломатически преговори.

Двата часовника вече не тиктакат в един и същи ритъм.

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Влиянието има своята цена

Съюзническият капан не означава, че Съединените щати нямат влияние върху Израел.

Само седмица по-рано Тръмп е успял да забави план за мащабни израелски удари срещу Бейрут. Частичното примирие е включвало и ангажимент от страна на Израел да не атакува ливанската столица, ако „Хизбула“ прекрати нападенията срещу израелските гранични населени места.

Този епизод показва, че Тръмп все още може да ограничава действията на Нетаняху, дори да не е способен напълно да ги контролира.

Събитията от 8 юни обаче показаха колко висока е цената на подобен натиск, когато се упражнява публично.

Новата размяна на удари заплашва да върне Близкия изток към пълномащабна война и усложнява дипломатическите усилия за посредничество.

Саудитска Арабия е обявила тревога заради ракетна заплаха в район, където са разположени американски военни сили.

Подкрепяните от Иран хути също са изстреляли ракети срещу Израел и са отправили заплахи към кораби, свързвани с израелски интереси в Червено море.

Тръмп може да заплаши с ограничаване на дипломатическата подкрепа, да забави военното сътрудничество или да постави по-твърди граници пред действията на Израел.

Всяка от тези възможности обаче има своята вътрешнополитическа и стратегическа цена:

Неговите избиратели виждат сила в безусловната подкрепа за Израел. Израел вижда свобода на действие. Иран вижда американска отговорност. Пазарите виждат нов източник на нестабилност. Тръмп постепенно открива цената на това да бъдеш незаменим съюзник. Колкото повече Вашингтон уверява Израел, че ще застане зад него, толкова повече Израел може да действа според собствените си съображения за сигурност, разчитайки, че Америка ще помогне да бъдат овладени последствията. Бейрут беше предупредителният сигнал за съюзническия капан. Иран се превърна в сметката, която трябва да бъде платена.

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