България

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

ЕСПЧ намира, че властите изобщо не са разследвали възможните расистки подбуди

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 22:47
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Източник: NOVA

М инистерският съвет прие решение за изплащане на общо 23 000 евро, представляващи обезщетение в изпълнение на решение на Европейския съд по правата на човека срещу България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Казусът е на Леон Франсоа д‘Асисиз Кофи, британски гражданин. На 29 септември 2018 г. в София той става жертва на побой, нанесен от група футболни фенове след мач Левски - ЦСКА. Вследствие на побоя Леон Кофи е със сериозни наранявания - счупена челюст, избити зъби и други наранявания по главата.

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Пред ЕСПЧ той повдига две оплаквания по чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (забрана за нечовешко отношение). Първото оплакване е, че властите не са създали адекватна нормативна рамка за предотвратяване на нападението и не са я приложили ефективно на практика (в нарушение на материалния аспект на чл. 3 от Конвенцията). Второто оплакване е, че властите не са разследвали ефективно побоя, който е причинил сериозни страдания на жертвата и е бил мотивиран от расистки подбуди (нарушение на процедурния аспект на чл. 3 от Конвенцията). Леон Кофи твърди и нарушение по чл. 14 във връзка с чл. 3 от Конвенцията за дискриминационно третиране при разследване на инцидента.

ЕСПЧ установява, че българската правна уредба достатъчно добре регулира деянията, от които е пострадал Леон Кофи и няма нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия материален аспект.

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Европейският съд обаче заключава, че разследването на инцидента не е било ефективно и способно да доведе до установяване на фактите и разкриване на извършителите и намира нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия процедурен аспект.

ЕСПЧ намира също, че властите изобщо не са разследвали възможните расистки подбуди. Въз основа на заключенията си по чл. 3 от Конвенцията, ЕСПЧ заключава, че държавата е нарушила и чл. 14 във връзка с чл. 3. Присъденото обезщетение е 18 500 евро за неимуществени вреди и 4 500 евро за разходи и разноски.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
съд ЕСПЧ побой
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