България

Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия

Премиерът подчерта по време на разговора, че България е в процес на дълбока трансформация

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 19:04
Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия
Източник: МС

П ремиерът Румен Радев се срещна с ръководството на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия и с представители на научни и бизнес организации в областта на високите технологии, изкуствения интелект, енергетиката и изграждането на „умни градове“. Срещата се проведе по инициатива на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия, съобщиха от правителствената пресслужба. 

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Премиерът подчерта по време на разговора, че България е в процес на дълбока трансформация, насочена към изграждането на по-ефективни институции и създаването на модерна, предвидима и конкурентоспособна среда, насърчаваща инвестициите и иновациите.

Румен Радев открои сред предимствата на страната ни стратегическото географско положение, квалифицирания човешки фактор, благоприятната данъчна политика.

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Представителите на бизнеса представиха идеи и добри практики във високотехнологични индустрии и модерното градоустройство, като подчертаха различни възможности за установяване на партньорства с България.

Те откроиха като актуални въпроси пред страната ни подготовката за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подобряване на усвояването на средствата от европейските фондове и недопускането на бюджетна политика на прекомерни рестрикции, която да е за сметка на икономическото развитие и растежа.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
Румен Радев икономическо развитие инвестиции
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