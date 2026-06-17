„Без мен нямаше да има Израел“: Тръмп с остър удар по Нетаняху

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира за задълбочаващ се разрив с израелския премиер Бенямин Нетаняху, заявявайки, че „нямаше да има Израел“ без него – остро упрекване по време на срещата на върха на Г-7 (Групата на седемте).

През последните седмици Тръмп показва все по-голямо разочарование от своя съюзник, докато Съединените щати се опитваха да постигнат мирно споразумение с Иран, преди в неделя най-накрая да бъде постигната сделка.

На 28 февруари Тръмп и Нетаняху наредиха съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран с декларираната цел да се унищожи способността на Ислямската република да създаде ядрено оръжие.

Говорейки заедно с емира на Катар, шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, на срещата на върха на най-големите световни икономики в Евиан-ле-Бен, Франция, Тръмп каза: „Без САЩ нямаше да има Израел. Без мен нямаше да има Израел, защото никой друг президент не беше готов да направи това, което направих аз“.

„Израел щеше да бъде взривен отдавна, ако не се бях намесил“, заяви Тръмп, въпреки че отрече да е разочарован от Нетаняху, казвайки, че двамата имат „страхотни отношения“. Той обаче критикува неотдавнашна израелска атака в Ливан и заяви, че се убиват твърде много цивилни, пише Newsweek.

Визирайки неназован израелски удар, Тръмп каза: „Видях тази атака, видях къде падна тази бомба. Това беше жестоко“. Тръмп също така предупреди Нетаняху да бъде „по-отговорен“ по отношение на Ливан.

Ливан – препъникамъкът за сделката с Иран

Израел е изправен пред международно осъждане за ударите си в Ливан, който се оказа въвлечен в палестино-иранската война на 2 март, след като Хизбула изстреля ракети по Северен Израел в подкрепа на своя покровител Техеран. Броят на загиналите в Ливан нарасна до 3798 убити и 11 781 ранени, според Министерството на общественото здраве на страната. В момента Израел окупира ивица от Южен Ливан, където повече от един милион души са разселени.

Конфликтът в Ливан представлява пречка пред рамковото споразумение във войната с Иран. Техеран, основният поддръжник на Хизбула, заяви, че всякакви нови израелски удари по Ливан и по-нататъшна окупация на страната биха нарушили споразумението.

Във вторник Тръмп заяви, че Ливан е бил „третиран най-зле“ от „всички страни“, тъй като те „не могат да се защитят сами“ в ситуацията с Хизбула, която правителството в Бейрут не може да контролира. Той добави, че Израел се „бори с Хизбула твърде дълго и се убиват твърде много хора“.

„Не е необходимо да събаряте жилищна сграда всеки път, когато търсите някого, защото в тези сгради има много хора и те не са изцяло от Хизбула, това мога да ви го кажа“, добави той.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че ако Израел остане в Южен Ливан, сделката ще бъде нарушена, което означава, че „войната не е приключила напълно“.

Израелският министър на отбраната Израел Кац обаче заяви, че израелските войски ще останат поради заплахата от Хизбула, а Нетаняху посочи в понеделник, че Израел ще остане в Ливан „толкова дълго, колкото е необходимо“.

Като се има предвид, че служител на САЩ заяви, че сделката не призовава за израелско изтегляне от Ливан, разногласията относно условията на меморандума за разбирателство остават броени дни преди насроченото му подписване в петък.

Във вторник от Хизбула заявиха пред Ройтерс, че Иран е уверил, че ще поиска изтегляне на израелските войски – което би било резултат от, а не предварително условие за продължаване на преговорите между Техеран и Вашингтон. От Хизбула подчертаха, че „няма да има ядрена сделка между Иран и Съединените щати, освен ако израелците не се изтеглят“ от Ливан.

Гняв в Израел заради сделката

Информацията за сделка между Иран и САЩ беше посрещната с разочарование в Израел, като Нетаняху се оказа под прицел на критиките точно преди изборите.

Нетаняху заяви, че ще продължи да се бори, за да спре Иран да се сдобие с ядрено оръжие – което беше обявена военна цел както на Израел, така и на САЩ. Липсата на подробности около плана обаче породи опасения, че Техеран излиза от ситуацията в по-силна позиция.

Бригаден генерал Йоси Купервасер, ръководител на Йерусалимския институт за стратегия и сигурност (JISS), заяви пред Newsweek, че администрацията на САЩ „дава всичко на безценница, осигурявайки на режима милиарди долари, за да укрепи вътрешната си власт и да продължи да финансира своите проксита, като Хизбула и Хамас, без да изисква реални, необратими отстъпки в замяна“.