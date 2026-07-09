МЗ обяви, че ще подкрепи „Диагноза България“

М инистърът на здравеопазването Катя Ивкова проведе работна среща със създателя на платформата “Диагноза България” Мартин Атанасов, на която бяха обсъдени възможностите за развитие на дигитални инструменти, насочени към защита правата на пациентите, повишаване на прозрачността и подобряване на взаимодействието между гражданите и институциите.

В срещата участваха заместник-министърът на здравеопазването проф. Петко Салчев и студентът по медицина и представител на “Бъдеще в България” Василена Киара.

НЗОК обсъди анализите на „Диагноза България“ със създателя на платформата

По време на разговора министърът поздрави Мартин Атанасов за разработването на платформата и за активната му гражданска позиция, като подчерта, че инициативи, създадени от млади хора с визия за обществена промяна, заслужават институционална подкрепа.

“Прозрачността е в основата на доверието в здравната система. Именно чрез дигитализацията можем да осветлим процеси, които с години са оставали непрозрачни, да гарантираме по-ефективен контрол и да защитим правата на пациентите. Още по-важно е, че младите хора не остават безучастни, а създават решения и отстояват правата си. Тази енергия е ключът към реалната промяна в сектора и Министерството на здравеопазването ще бъде партньор на подобни инициативи,” заяви министърът.

Едно лекарство на 12 различни цени: Платформа разкри странни разходи в здравеопазването ни

Ивкова отбеляза още, че Министерството на здравеопазването вече работи по няколко проекта, насочени към дигиталната трансформация на сектора. Целта е чрез модерни технологични решения да бъдат осветлени дълго прикривани процеси, да се подобри контролът и да се повиши доверието на гражданите в здравната система.

Източник: МЗ

В рамките на срещата беше обсъдена възможността платформата “Диагноза България” да бъде надградена чрез използването на официални данни, които да повишат нейната функционалност и полза за пациентите и институциите.

Проф. Петко Салчев заяви готовност да подпомогне експертно развитието на платформата, така че тя да бъде надградена и да намери практическо приложение в работата на държавните институции.

„Диагноза България“: Създателят на "Черна писта" освети съмнителни разходи за милиони в болниците

Като следваща стъпка участниците се договориха да бъде проведена съвместна работна среща с представители на “Информационно обслужване”, на която ще бъдат обсъдени възможностите за технологична интеграция, обмен на информация и бъдещо развитие на платформата.

Източник: МЗ

Срещата е част от усилията на Министерството на здравеопазването за насърчаване на иновативни решения, които поставят пациента в центъра на здравната система и допринасят за по-голяма прозрачност, отчетност и ефективност в работата на институциите.