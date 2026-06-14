Нова ескалация между Израел и Иран застрашава мирните преговори; Тръмп с предупреждение

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп днес омаловажи израелските удари в Ливан, но заяви, че както Израел, така и Иран трябва да се въздържат от подобни атаки, тъй като е напът да бъде сключено споразумение за прекратяване на войната с Иран, предаде Асошиейтед Прес.

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„Не бива да има повече атаки от страна на Израел никъде в Ливан, но също така не трябва да има повече атаки от която и да е друга страна, включително „Хизбула“, срещу Израел“, написа Тръмп в профила си в социалните мрежи.

Американският президент по-рано заяви, че споразумението за прекратяване на войната може да бъде подписано днес, но оттогава не е предоставил повече подробности, отбелязва АП.