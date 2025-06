"Смъртоносен капан": Израелските удари в Газа продължават

И зраелските удари в Ивицата Газа продължават, предава Al Jazeera . Припомняме, че паралелно с атаките си срещу Иран, Израел продължава ударите си срещу палестинците в Ивицата Газа.

Ето обобщение на най-новите събития:

Съветът за сигурност на ООН ще заседава по-късно днес по искане на Техеран заради израелските удари по Иран, съобщават неназовани дипломати, цитирани от информационната агенция Ройтерс.

Иранската информационна агенция Фарс съобщава, че „неофициалната статистика“ показва смъртта на повече от 70 души и раняването на над 320 при израелските атаки.

Иранската организация за атомна енергия потвърди, че нейното ядрено съоръжение в Натанц е понесло щети при израелско нападение тази сутрин, но съобщава, че няма данни за изтичане на радиоактивно вещество или химическо замърсяване извън обекта.

Израелският Канал 12 съобщава, че системата за противоракетна отбрана „Железен купол“ е прихванала два ирански безпилотни самолета в Северен Израел.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран няма да остане мълчалив след израелските атаки, като предупреди, че „мощен“ отговор на Техеран „ще накара врага да съжалява за глупавото си действие“ .

От сутринта досега са убити повече от 30 души, включително 11, които са чакали хуманитарна помощ в Газа Сити, на юг. Израелската армия е навлязла още по-дълбоко в Хан Юнис, където сраженията между израелски войски и палестински въоръжени групи продължават.

Хинд Худари от Al Jazeera, предаваща от Деир ел-Балах, съобщава, че през последните няколко часа е имало интензивна атака срещу жилищен район в Джабалия, в северната част на Ивицата Газа.

По думите ѝ петима души са загинали при атака срещу Магази, в централната част на Ивицата Газа.

Худари добавя, че според медицински източници продължаващите атаки срещу така наречената хуманитарна зона в южната част на анклава означават, че тези места на практика не са пунктове за раздаване на помощ, а „смъртоносен капан“ за палестинците.

Русия съветва своите граждани да се въздържат от пътувания до Иран и Израел

Руското министерство на външните работи призова в петък руските граждани да се въздържат от пътувания до Иран и Израел и посъветва онези, „които се намират в зоните на конфликт“, да стоят далеч от военни обекти и многолюдни обществени места.

По-рано в петък Русия заяви, че израелските удари по Иран са били непровокирани и представляват нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, като обвини Израел, че проваля дипломатическите усилия за постигане на споразумение с цел смекчаване на притесненията на Запада относно иранската ядрена програма.

Президентът на САЩ призовава Иран да сключи сделка, преди "да не е останало нищо"

ЕС призова всички страни да проявят сдържаност в Близкия изток

Европейският съюз призова всички страни да проявят сдържаност в Близкия изток, предаде Ройтерс.

"Съобщенията, които идват от Близкия изток, са дълбоко обезпокоителни", заяви председателката на Европейската комисия в социалната мрежа "Екс". "Европа призовава всички страни към максимална сдържаност, незабавна деескалация и въздържане от ответни действия. Сега повече от всякога е нужно дипломатическо решение", добави Фон дер Лайен.

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви, че "дипломацията остава най-добрият път, който може да се поеме". "Имам готовност да подкрепя всякакви дипломатически усилия към деескалация", добави тя.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който представлява националните правителства на 27-те страни членки на ЕС, също призова за сдържаност.

Израел предприе масирана нощна атака срещу Иран, като посочи, че е нанесъл удари по ядрени обекти, заводи за балистични ракети и военни командири. Целта на военната операция е била да се попречи на Техеран да разработи ядрено оръжие. Иран се зарече, че ще предприеме суров отговор. По-късно през деня израелските въоръжени сили заявиха, че повече от 100 дрона са се насочили към Израел от Иран.

Агенти на "Мосад" са били разположени в сърцето на Иран

Специалните сили на израелското разузнаване са били разположени дълбоко в територията на Иран, за да помогнат в подготовката на изненадващата атака тази нощ срещу Ислямската република, предаде ДПА, позовавайки се на няколко местни медии.

Ударите срещу иранските ядрени съоръжения, заводи за балистични ракети и военното командване са били подготвяни от години, се посочва в съобщенията, в които се цитират източници от разузнаването.

За тази цел подразделения на израелската служба за външно разузнаване "Мосад" са разположили в навечерието на атаките прецизни управляеми оръжия в открити райони в близост до ирански ракетни системи земя-въздух, както и високотехнологични системи срещу иранската противовъздушна отбрана и са установили бази за щурмови безпилотни летателни апарати близо ирански ракетни обекти, посочват източниците.

В началото на ударите тези системи са били насочвани дистанционно към целите си и според съобщенията са ги поразили с изключителна точност, унищожавайки позиции на иранската противовъздушна отбрана. Това е разчистило пътя на израелските военни самолети и им е позволило да се движат безпрепятствено в иранското въздушно пространство.

В съобщенията се посочва, че предварително създадена база за дронове в близост до столицата Техеран е била използвана за атаки с безпилотни летателни апарати срещу ирански ракетни обекти, от които Ислямската република е щяла да нанесе ответни удари срещу Израел.

По-рано днес израелските сили потвърдиха, че са извършили широкомащабна операция срещу системи за противовъздушна отбрана в Западен Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

Израелската армия обяви, че във въздушното ѝ нападение срещу Иран са участвали 200 изтребителя, отбелязва Ройтерс. От израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) добавиха, че са поразени над 100 цели в Иран.

Иранската Революционна гвардия (Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - КГИР), потвърди смъртта на командващия си - генерал-майор Хосейн Салами, и началника на Генералния щаб на иранската армия - генерал-майор Мохамад Багери, наред с други високопоставени военни и цивилни служители.

От своя страна върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че Израел ще получи "сурово наказание" след атаката. Междувременно Революционната гвардия излезе с изявление, което гласи, че Израел ще плати висока цена за убийството на командира на гвардията ген. Салами.

Израел се е вдъхновил за името на операцията си срещу Иран от Библията

ООН ще заседава днес във връзка с ударите на Израел по Иран

Съветът за сигурност на ООН ще заседава по-късно днес заради израелските въздушни удари срещу Иран, предаде Ройтерс като се позова на дипломати в световната организация.

Свикването на заседание на 15-членния съвет бе поискано с писмо от иранския външен министър Абас Арагчи. В него той заяви, че Израел е прекрачил "всички червени линии и международната общност не трябва да позволява тези престъпления да останат ненаказани".

"Иран потвърждава правото си на самозащита съгласно чл. 51 от Устава на ООН и ще отговори решително и пропорционално на тези незаконни и малодушни действия", пише Арагчи.

Чл. 51 от Устава на ООН се отнася за индивидуалното и колективното право на държавите на самозащита срещу въоръжени нападения.

Рано тази сутрин Израел извърши поредица от удари срещу Иран, заявявайки, че е атакувал ядрени обекти, заводи за производство на балистични ракети и е убил няколко военни командири в операцията си, целяща да бъде попречено на Техеран да произведе ядрени оръжия.

"Тези възмутителни действия представляват не само тежко нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Иран като суверенна страна членка на ООН, но са и актове на агресия и военни престъпления", добави Арагчи.

САЩ изпращат военни сили в Близкия изток

Двама американски представители съобщиха пред Асошиейтед прес, че Съединените щати преместват военни сили, включително кораби, в Близкия изток в отговор на израелските удари по Иран и възможно ответно действие на Техеран.

Военноморските сили на САЩ са наредили на разрушителя USS Thomas Hudner да потегли към източната част на Средиземно море и са дали инструкции на втори разрушител да се премести напред, за да може да бъде на разположение при нужда по искане на Белия дом.

Според единия източник президентът Доналд Тръмп провежда съвещание с главните съветници по националната сигурност, за да обсъди ситуацията.

Замърсяване на обекта в Натанц след израелската атака, съобщава Атомната организация на Иран

Замърсяване, химическо или радиоактивно, е засечено на територията на ядрения обект в Натанц, но не и извън комплекса, след израелската атака тази сутрин, съобщава Атомната организация на Иран.

Мохамад Ислами, ръководител на организацията, добави, че няма повод за притеснение извън обекта, но са необходими вътрешни дейности по почистването.

„Доколкото знаем, щетите са ограничени до повърхностни зони“, заяви той и добави, че при израелските удари няма човешки жертви.

Ислами подчерта: „Години наред този израелски режим, със съдействието на Съединените щати, предприема безразсъдни действия, с които застрашава глобалния мир и сигурност.“

Има съобщения, че Вашингтон може да премества военни сили в региона

Президентът на САЩ всъщност е знаел за плана на Израел. Това съобщава Al Jazeera, позовавайки се на свои източници.

Всъщност знаем, че президентът на САЩ е провел телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху в четвъртък и очакваме да се състои още един, или той вече тече в момента.

Знаем също, че министърът на отбраната Пийт Хегсет също разговаря със своя колега, така че очакваме информационните съобщения, за да разберем по-подробно кои военни сили се преместват в региона, пише Al Jazeera.

Междувременно президентът на САЩ заяви пред „Уолстрийт джърнъл“, че Вашингтон e бил информиран за плана за нападение срещу Иран. Това всъщност противоречи на изявлението на държавния секретар отпреди по-малко от 24 часа, според когото това действие на израелците е изцяло едностранно.

Великобритания, Франция и Германия призоваха за деесалация на конфликта

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия призоваха всички страни да се въздържат от по-нататъшна ескалация след израелските удари по ядрени и военни съоръжения в Иран, съобщиха от офиса на британския премиер Киър Стармър.

Стармър e провел телефонен разговор с френския президент Еманюел Макрон и с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщиха в изявление от кабинета на премиера.

„Лидерите обсъдиха сериозните притеснение, съществуващи отдавна, по отношение на ядрената програма на Иран и призоваха всички страни да се въздържат от по-нататъшна ескалация, която може да създаде още по-голяма нестабилност в региона“, се казва в изявлението и се добавя, че лидерите потвърдиха правото на Израел на самоотбрана.

Върховният лидер на Иран назначава нов командир на IRGC

Иранският външен министър осъди „незаконната и страхлива“ атака на Израел

Иранският външен министър Абас Арагчи осъди „страхливото“ нападение на Израел срещу страната му по време на телефонен разговор с кувейтския си колега.

„Ислямската република Иран с пълна решителност ще действа, за да защити своя суверенитет, народ и национална сигурност, и ще отвърне смело на незаконната и страхлива агресия на ционисткия режим“, заяви Арагчи на кувейтския министър на външните работи Абдула Али ал-Яхя, според съобщение на иранското външно министерство.

Израелските военновъздушни сили патрулират по подходящи маршрути за атака с цел да пресекат ирански удари

В момента израелските военновъздушни сили активно издирват ирански мобилни ракетни установки, мобилни съоръжения и ракетни складове, за да отслабят и унищожат отбранителните способности на Иран и възможността му да води война срещу Израел.

Има някои видове оръжия, с които Иран може да нанесе удар:

крилати ракети с голям обсег, изстрелвани бързо и движещи се на ниска височина, за да избегнат радарите.

Това е една от причините израелските военновъздушни сили да задържат голяма част от своите самолети

те патрулират по вероятните подходящи маршрути за атака с цел да свалят всякакви ниско летящи безпилотни самолети, крилати ракети с малък обсег, както и ракети с твърдо гориво, изстрелвани бързо от мобилни платформи.

Работата обаче се усложнява, тъй като израелските ВВС са базирани доста далеч от Иран. Разстоянието възлиза на около 1000 км, поради което израелските самолети могат да останат за ограничено време над иранска територия.

Радев обсъди заплахите за сигурността заради кризата в Близкия изток

Израелската армия съобщи, че продължава да нанася удари по Иран

Израелската армия съобщи, че продължава да атакува цели на територията на Иран, става ясно от нейна публикация в социалната мрежа X отпреди минути.

Армията също показа кадри на експлозия на неустановено място.

Нетаняху заявява, че нападението е било планирано още за края на април

Израелският премиер твърди, че след убийството на Хасан Насрала, дългогодишния лидер на „Хизбула“, Техеран е започнал да разработва ядрено оръжие.

В телевизионно обръщение министър-председателят заяви, че е наредил унищожаването на иранската ядрена програма преди шест месеца и е насрочил датата на операцията за края на април.

Той посочи, че Израел „нямал друг избор“, освен да нанесе удар по Иран, дори и без подкрепата на САЩ, като добави, че Вашингтон е бил предварително уведомлен, а какво ще предприеме сега зависи от него.

Египет: Израел извършва колективно наказание срещу хората в Газа

Чуват се експлозии близо до Техеран

Иранската агенция Nour съобщава, че са чути експлозии и е видим дим в провинция Алборз, западно от Техеран.

Йордания заяви, че няма да позволи на бойни самолети да прелитат през нейното въздушно пространство

Официалната позиция на Йордания е, че няма да позволи на никоя страна да използва нейното въздушно пространство или територия във война.

Това бе заявено не само от министъра на външните работи на Йордания, не само от въздушните сили и кралската армия, но и от самия йордански монарх, който в кратко изявление подчерта: Йордания няма да позволи да бъде въвлечена в тази война или в ескалацията на напрежението, ескалация, която бе остро осъдена от Йордания.

Ситуацията е изключително трудна за кралството, тъй като географски то се намира в центъра на всички тези събития.

В продължение на 20 месеца Йордания се опитва да маневрира между тези напрежения и натиск, като всичко, което се случва в региона, оказва влияние върху страната, включително ескалацията в Ливан, геноцида в Газа и в окупирания Западен бряг.

Иран отправи сериозно предупреждение към САЩ

Тръмп заяви, че не е ясно дали Иран все още разполага с ядрена програма; не се притеснява за регионална война

Доналд Тръмп съобщи в телефонно интервю за Reuters, че не е ясно дали Иран все още разполага с ядрена програма след израелските удари по страната.

Тръмп посочи, че САЩ все още имат планирани ядрени разговори с Иран за неделя, но не знае дали те все пак ще се състоят. Той добави, че „не е твърде късно Иран да сключи сделка“.

„Опитах се да спася Иран от унижение и смърт“, заяви Тръмп.

Бившият президент също така каза, че не се притеснява, че израелските удари могат да предизвикат регионална война.

Япония обеща да работи с партньорите си от Г-7 за смекчаване на напрежението в Близкия изток

Министър-председателят Шигеру Ишиба осъди атаките срещу ирански ядрени и военни обекти и обеща да работи с останалите членове на Г-7 за смекчаване на напрежението в Близкия изток.

Ишиба беше цитиран да казва пред местните медии, че действията на Израел са „напълно неприемливи“ и „достойни за съжаление“, като добави: „Необходимо е да се въздържаме от всякакви действия, които биха могли да изострят ситуацията още повече“.

Той също така съобщи, че смята да изрази позицията на Япония по въпроса на предстоящата двудневна среща на Г-7 в Канада, която започва в понеделник.

Политици и общественици у нас реагираха след атаката на Израел срещу Иран

Иран извика посланика, представляващ интересите на САЩ в Техеран

Иранското министерство на външните работи извика посланика на Швейцария, който представлява интересите на САЩ в Техеран, съобщават държавните медии след тазсутрешните атаки.

„По време на срещата Ислямската република Иран изрази своето дълбоко възмущение и остър протест срещу акта на агресия, извършен от Израел, и подкрепата, оказана му от Съединените щати“, съобщи официалната информационна агенция IRNA.

Турция призова Израел незабавно да спре със „стратегията си за дестабилизиране на региона“

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан призова Израел незабавно да спре със своята „стратегия за дестабилизиране на региона“. Изказването дойде след 4-часова среща, на която Хакан Фидан, турският министър на отбраната на Яшар Гюлер, началникът на Генералния щаб Метин Гюрак и директорът на разузнаването (MIT) Ибрахим Калън обсъдиха ситуацията след атаката на Израел над Иран и възможните последствия от нея, предаде Ройтерс.

Според външния министър на Турция ядрените преговори, инициирани от американския президент Доналд Тръмп, са били единственият начин за решаването на конфликта. Фидан подчерта, че Анкара е в близък контакт със САЩ, Иран, Ирак и Йордания, както и че Турция е взела необходимите мерки на най-високо ниво срещу рисковете за регионалната сигурност.

Белга: Политици от две партии настояват израелското знаме да бъде свалено от фасадата на кметството в Антверпен

Представители на Белгийската работническа партия и "Напред" призоваха за незабавно премахване на израелското знаме от кметството в Антверпен, като осъждат издигането му като неприемливо на фона на войната в Газа, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Съветниците от двете партии твърдят, че издигането на знамето в този момент изпраща погрешно послание, обвинявайки града в двойни стандарти предвид продължаващото отсъствие на руското знаме. "Израелският режим сее смърт и разрушения в Газа. Да оставиш знамето, под което се извършват всички тези престъпления, да се вее щастливо в кметството, е изключително проблематично", казва съветникът от работническата партия Петер Мертенс.

По традиция в началото на туристическия сезон тази седмица градът издигна редица национални знамена. Всяка година от средата на юни до средата на септември Антверпен украсява фасадата на историческото си кметство със знамената на държавите - членки на ЕС, на страните с консулства в града или провинцията, на ООН и на десетте района на Антверпен.

Израелското знаме е включено от години поради присъствието на консулството на Израел в Антверпен, но Мертенс настоява, че настоящите събития правят издигането му неоправдано. „Тази страна е виновна за геноцида в Газа. Флагът на държава, която потъпква международното право и правата на човека, не трябва да се развява от кметството“, казва той.

Той посочи и отказа на града да издигне руското знаме от 2022 г. насам, въпреки че доскоро Русия имаше консулство в Антверпен. „Градският съвет е лицемерен“, каза Мертенс.

В отговор градската управа уточни, че в момента руското консулство е затворено и дипломатическите връзки са преустановени. След нахлуването на Русия в Украйна Антверпен замрази отношенията си с побратимения град Санкт Петербург. Оттогава руското знаме не се развява на кметството.

"Страните от Европейския съюз и страните с консулство в града ще получат знаме. Това е посочено в протокол", заяви говорител на управата в Антверпен.

Въпреки това критиките продължават да се трупат, дори от управляващата коалиция в града. От партия "Напред" отправиха рядък публичен упрек към решението на града: „Няма протокол, който да оправдае страданията на хиляди хора. Издигането днес на знамето на страната, чието правителство е виновно за геноцид, е неоправдано. Напълно се дистанцираме и ще повдигнем този въпрос в администрацията", написа представителка на формацията.

От работническата партия предупредиха, че издигането на знамето може да нагнети още повече напрежението в града.

Броят на жертвите на израелските удари в северозападната част на Иран нарасна

Осемнайсет души загинаха, а 35 бяха ранени при днешните израелски удари срещу Иран, които засегнаха обекти в северозападната част на страната, съобщи иранската информационна агенция ИРНА.

„Единадесет обекта бяха подложени на брутални въздушни атаки от страна на ционисткия режим“, съобщи ИРНА, позовавайки се на местните власти.

Съветникът по националната сигурност на Израел Цахи Ханегби заяви днес, че е „невъзможно“ да се унищожи ядрената програма на Иран само със сила, предаде „Джерусалем Пост“.

„Невъзможно е ядрената програма да бъде унищожена само със сила. Целта е да накараме иранците да разберат, че ще трябва да спрат ядрената си програма“, заяви Ханегби в интервю за израелския „Канал 12“.

Израел „в момента“ не възнамерява да убива иранските лидери, заяви още Ханегби, визирайки върховния лидер на Иран, Али Хаменей, и неговите приближени, предаде Франс прес.

С началото на настоящата израелска атака срещу ядрения потенциал на Иран, Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) започнаха да мобилизират резервисти от различни части на страната за действия в различни бойни сектори, съобщи израелската новинарска агенция ТПС.

Държавният департамент на САЩ предупреди за възможно прелитане на ракети и дронове над Ирак

Държавният департамент на САЩ предупреди за прелитането на ракети и безпилотни летателни апарати над Ирак в предупреждение за сигурността, в което се казва, че Ирак е преустановил въздушния трафик на всички летища и е затворил въздушното си пространство, предаде Ройтерс.

"Поради регионалните събития има индикации, че над иракското въздушно пространство може да прелетят ракети и безпилотни летателни апарати. В случай на такъв инцидент потърсете прикритие и се укрийте на място. Не се излагайте на падащи отломки", се посочва в предупреждението за сигурност на Държавния департамент, издадено, след като този нощ Израел атакува Иран.

Нетаняху предупреди, че Иран ще отвърне на удара

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху предупреди, че Иран ще отвърне на удара. „Това ще се случи“, заяви той в обръщение към нацията тази вечер, предаде израелската информационна агенция ТПС.

„Очаквам атака срещу нас. Възможно е това да бъдат тежки атаки на вълни“, допълни Нетаняху.

Той увери, че Израел работи за намаляване на цената, която страната ще трябва да плати и предупреди гражданите да следват указанията на властите.

Нетаняху определи първоначалните удари срещу Иран като „много успешни“, добавяйки, че значителна част от висшия команден състав на иранската армия, както и водещи ядрени учени, са били елиминирани, наред със завода за обогатяване на уран в Натанз.

Премиерът похвали ЦАХАЛ за „невероятната работа“ и Мосад за това, че са премахнали всякакви съмнения относно способностите на Израел.

Президентът на Израел Ицхак Херцог също направи изявление в подкрепа на операцията „Изгряващ лъв“, насочена срещу ядрения потенциал на Иран.

„Свободата не се запазва само с думи – тя изисква смелост, бдителност и решимост да се действа, когато е необходимо. Всяко забавяне на иранската ядрена заплаха, всяка прехваната ракета, всеки неутрализиран дрон – всички те допринасят за защитата и опазването на живота на невинни хора – не само в Израел, но и в целия регион и извън него“, заяви той.

„Дълбоко сме благодарни на смелите израелски военнослужещи – мъже и жени – които понасят това бреме със смелост и решителност. В продължение на десетилетия иранският режим работи за разпространяване на терор, дестабилизация на региона и нападения срещу еврейски общности и други нации, като същевременно активно заплашва самото съществуване на еврейската държава – както с думи, така и с действия. Неговата империя от зли проксита, която извърши клането на 7 октомври, все още държи 53 невинни заложници в Газа при жестоки условия. Настояваме за незабавното им освобождаване“, добави президентът Херцог.

Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран

Израелската армия съобщи, че е засякла изстрелване на ракети от Иран и призова населението да се отправи към бомбоубежища, предадоха световните агенции.

Военен говорител съобщи за десетки балистични ракети, които летят към Израел. Задействани са системите за противовъздушна отбрана.

Сирени за въздушна тревога вият в Йерусалим, а в далечината се чуват експлозии, съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието.

Израелски телевизии показаха кадри, на които над Тел Авив се издига пушек, явно след ракетен удар, предаде Асошиейтед Прес.

Али Хаменей: На Израел няма да му се размине след вчерашните удари срещу Иран

Иранският лидер аятолах Али Хаменей заяви в телевизионно обръщение, че на Израел няма да му се размине след вчерашните удари по територията на Иран, предаде ИРНА.

Хаменей каза, че иранските въоръжени сили ще направят "израелския режим безпомощен". Той добави, че Иран ще действа безкомпромисно.

Малко преди речта ирански медии съобщиха за нови експлозии във и около Техеран и в други градове на страната.

Осемнайсет души загинаха, а 35 бяха ранени при днешните израелски удари срещу Иран, които засегнаха обекти в северозападната част на страната, съобщи иранската информационна агенция ИРНА, като се позова на местните власти.

Израел предприе масирана нощна атака срещу Иран, като посочи, че е нанесъл удари по ядрени обекти, заводи за балистични ракети и военни командири. Целта на военната операция е била да се попречи на Техеран да разработи ядрено оръжие.

Израелски военен съобщи за над 200 поразени обекта в Иран

Израелските сили за обрана са нанесли удари по над 200 мишени в Иран, заяви днес бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от в. "Джерусалем Пост".

Той добави, че е бил ударен най-големият завод за обогатяване на уран в страната - този в Исфахан.

Телевизионно изявление на живо на Дефрин бе прекъснато тази вечер заради обявена тревога за нападение срещу Израел, съобщи в. "Таймс ъв Израел".