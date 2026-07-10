Ескалация в Лвов: Тълпа обърна автомобил на мобилизационни служители

Украйна започна разследване след сблъсъци в Лвов между граждани и служители, отговарящи за военната мобилизация.

Протестиращи преобърнаха автомобил на мобилизационните служби, което доведе до сблъсъци с полицията и военнослужещи.

Инцидентът подчертава нарастващото обществено напрежение около мобилизацията на фона на продължаващата война с Русия.

Украинските власти започнаха разследване на избухнали ден по-рано сблъсъци в западния град Лвов, свързани с военната мобилизация, предаде агенция Ройтерс. Това е пореден знак за нарастващо напрежение около военната мобилизация в петата година от войната с Русия, посочва агенцията.

Прокуратурата съобщи, че късно в сряда група хора е блокирала служители на структурите, които отговарят за мобилизацията, и е преобърнала автомобила им. Това е довело до по-мащабни сблъсъци с полицията и военнослужещи.

Намушкаха до смърт украински военен от наборната служба

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна остро осъди нападението, но същевременно заяви, че ще провери действията на служителите по мобилизацията за евентуални нарушения.

Кадри, излъчени в четвъртък от украинската обществена телевизия, показват как тълпи обкръжават автомобили в тъмен жилищен квартал, скандират „Позор!“ и разкъсват униформата на един от служителите.

Инцидентът е поредният от серия нападения срещу служители, ангажирани с мобилизацията, които подчертават отдавна натрупващото се недоволство от начина, по който украинската армия попълва редиците си, за да се противопостави на по-многобройната и по-добре въоръжена руска армия, отбелязва Ройтерс.

Мъж застеля украински военен

Военните усилия на Киев разчитат на мащабна мобилизация, която беше съпътствана от съобщения за злоупотреби и корупция. Това допълнително отслаби желанието за военна служба, въпреки новите мерки за насърчаване на украинците да се записват в армията.

Миналия месец информации за грубо отношение и смъртни случаи извън бойните действия в известно украинско щурмово подразделение предизвикаха обществено възмущение и призиви за разследване, припомня агенцията.

NEXTA😂



unrest has broken out in the western🇺🇦metropolis of Lviv against a deployment of Zelenskyy's press-gangers.



The crowd pounds on military vehicles, overturns it in the end, and chants in unison: "Faggots!" They no longer want to die for Zelenskyy.pic.twitter.com/HHdKmQqhbh — Nancy tegopoulos (@ultranancy) July 9, 2026

Повече за Лвов

Лвов е най-големият град в Западна Украйна и седмият по големина в страната. Той е административен център на Лвовска област и Лвовски район и се смята за един от главните културни, образователни, икономически и исторически центрове на региона Галиция и на цяла Украйна. Историческият център на града е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство заради уникалната си архитектура, която съчетава стилове от Централна и Източна Европа с италиански и немски влияния.

Градът е основан в средата на XIII век от крал Данило Галицки и е кръстен на неговия син Лев. След преминаването си под властта на Кралство Полша през 1349 г., Лвов се превръща във важен търговски и занаятчийски център. В продължение на векове градът е бил дом на процъфтяващи общности от различни етноси, включително поляци, украинци (рутени), евреи, арменци и немци, което допринася за неговото богато културно и архитектурно многообразие. Тази мултикултурна среда оформя уникалния характер на Лвов, който е запазен и до днес.

След първата подялба на Полша през 1772 г. Лвов, под името Лемберг, става столица на австрийската провинция Кралство Галиция и Лодомерия. Този период е белязан от значително развитие, строителство на множество неокласически и сецесионови сгради и утвърждаването на града като важен административен и научен център. След Първата световна война Лвов е част от Втората полска република. По време на Втората световна война и последвалия съветски период етническият състав на града се променя драстично вследствие на Холокоста и принудителните разселвания на полското население. В края на XX век градът се превръща в един от центровете на движението за независимост на Украйна.Архитектурното наследство на Лвов е изключително богато. Сърцето на града е площад „Ринок“, заобиколен от ренесансови и барокови сгради и доминиран от сградата на кметството.

Сред най-значимите забележителности са:

Лвовската опера, Латинската катедрала, Арменската катедрала и величествената катедрала „Свети Георги“ – шедьовър на бароково-рококовия стил.

Градът е известен като „културната столица на Украйна“, с множество театри, музеи, художествени галерии и музикални фестивали. Лвов е прочут и със своите уютни кафенета и вековни традиции в производството на шоколад.

В наши дни Лвов е динамичен и модерен град. Той е важен център на информационните технологии, туризма и леката промишленост. В града се намират престижни висши учебни заведения като Лвовския национален университет „Иван Франко“, един от най-старите в Източна Европа.