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Ескалация в Лвов: Тълпа обърна автомобил на мобилизационни служители

Прокуратурата разследва инцидент, при който група хора е нападнала служители по мобилизацията и е преобърнала автомобила им, а впоследствие са избухнали сблъсъци с полицията и военни

10 юли 2026, 07:26
Ескалация в Лвов: Тълпа обърна автомобил на мобилизационни служители
Източник: БТА
  • Украйна започна разследване след сблъсъци в Лвов между граждани и служители, отговарящи за военната мобилизация.
  • Протестиращи преобърнаха автомобил на мобилизационните служби, което доведе до сблъсъци с полицията и военнослужещи.
  • Инцидентът подчертава нарастващото обществено напрежение около мобилизацията на фона на продължаващата война с Русия.

Украинските власти започнаха разследване на избухнали ден по-рано сблъсъци в западния град Лвов, свързани с военната мобилизация, предаде агенция Ройтерс. Това е пореден знак за нарастващо напрежение около военната мобилизация в петата година от войната с Русия, посочва агенцията.

Прокуратурата съобщи, че късно в сряда група хора е блокирала служители на структурите, които отговарят за мобилизацията, и е преобърнала автомобила им. Това е довело до по-мащабни сблъсъци с полицията и военнослужещи.

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Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна остро осъди нападението, но същевременно заяви, че ще провери действията на служителите по мобилизацията за евентуални нарушения.

Кадри, излъчени в четвъртък от украинската обществена телевизия, показват как тълпи обкръжават автомобили в тъмен жилищен квартал, скандират „Позор!“ и разкъсват униформата на един от служителите.

Инцидентът е поредният от серия нападения срещу служители, ангажирани с мобилизацията, които подчертават отдавна натрупващото се недоволство от начина, по който украинската армия попълва редиците си, за да се противопостави на по-многобройната и по-добре въоръжена руска армия, отбелязва Ройтерс.

Мъж застеля украински военен

Военните усилия на Киев разчитат на мащабна мобилизация, която беше съпътствана от съобщения за злоупотреби и корупция. Това допълнително отслаби желанието за военна служба, въпреки новите мерки за насърчаване на украинците да се записват в армията.

Миналия месец информации за грубо отношение и смъртни случаи извън бойните действия в известно украинско щурмово подразделение предизвикаха обществено възмущение и призиви за разследване, припомня агенцията.

  • Повече за Лвов

Лвов е най-големият град в Западна Украйна и седмият по големина в страната. Той е административен център на Лвовска област и Лвовски район и се смята за един от главните културни, образователни, икономически и исторически центрове на региона Галиция и на цяла Украйна. Историческият център на града е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство заради уникалната си архитектура, която съчетава стилове от Централна и Източна Европа с италиански и немски влияния.

Градът е основан в средата на XIII век от крал Данило Галицки и е кръстен на неговия син Лев. След преминаването си под властта на Кралство Полша през 1349 г., Лвов се превръща във важен търговски и занаятчийски център. В продължение на векове градът е бил дом на процъфтяващи общности от различни етноси, включително поляци, украинци (рутени), евреи, арменци и немци, което допринася за неговото богато културно и архитектурно многообразие. Тази мултикултурна среда оформя уникалния характер на Лвов, който е запазен и до днес.

След първата подялба на Полша през 1772 г. Лвов, под името Лемберг, става столица на австрийската провинция Кралство Галиция и Лодомерия. Този период е белязан от значително развитие, строителство на множество неокласически и сецесионови сгради и утвърждаването на града като важен административен и научен център. След Първата световна война Лвов е част от Втората полска република. По време на Втората световна война и последвалия съветски период етническият състав на града се променя драстично вследствие на Холокоста и принудителните разселвания на полското население. В края на XX век градът се превръща в един от центровете на движението за независимост на Украйна.Архитектурното наследство на Лвов е изключително богато. Сърцето на града е площад „Ринок“, заобиколен от ренесансови и барокови сгради и доминиран от сградата на кметството.

Сред най-значимите забележителности са:

  1. Лвовската опера,
  2. Латинската катедрала,
  3. Арменската катедрала и
  4. величествената катедрала „Свети Георги“ – шедьовър на бароково-рококовия стил.

Градът е известен като „културната столица на Украйна“, с множество театри, музеи, художествени галерии и музикални фестивали. Лвов е прочут и със своите уютни кафенета и вековни традиции в производството на шоколад.

В наши дни Лвов е динамичен и модерен град. Той е важен център на информационните технологии, туризма и леката промишленост. В града се намират престижни висши учебни заведения като Лвовския национален университет „Иван Франко“, един от най-старите в Източна Европа.

 

Източник: БТА, София Георгиева    
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