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Топ 5 грешки, заради които изгаряме на плажа

Повечето хора използват слънцезащитни продукти неправилно, оставяйки кожата си незащитена. Ето петте най-големи грешки със слънцезащитните кремове, които хората допускат по време на горещото време

Надежда Неменски Надежда Неменски

10 юли 2026, 06:24
Топ 5 грешки, заради които изгаряме на плажа
Източник: iStock/GettyImages

П овечето хора използват слънцезащитни продукти неправилно, оставяйки кожата си незащитена. Ето петте най-големи грешки със слънцезащитните кремове, които хората допускат по време на горещото време, според Daily Express.

Нанасяне на слънцезащитния крем в грешното време

Повечето хора се сещат за слънцезащитен крем едва след като пристигнат на плажа и разпънат кърпата си. Според експерти от Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS), това е сериозна грешка, която значително намалява ефективността на продукта.

Здравните експерти препоръчват метода на двойното нанасяне. Нанесете първия слой слънцезащитен крем около 30 минути преди да излезете навън, за да му дадете време да попие и да започне да действа. След това нанесете втори слой непосредствено преди да напуснете дома си.

Този подход помага да се уверите, че не сте пропуснали нито една зона, и създава плътен, равен слой защита. Лекарите също така препоръчват да избирате слънцезащитен крем с SPF 30 или по-висок за защита от UVB лъчи и с 4 или 5 звезди рейтинг за UVA защита.

Пропускане на повторно нанасяне след плуване

Дори ако вашият слънцезащитен крем е обозначен като водоустойчив, това не означава, че той ще оцелее след активно плуване в морето. От NHS заявяват, че слънцезащитният крем винаги трябва да се нанася повторно след всяко излизане от водата, независимо дали сте плували в басейн, в морето или дори сте си играли с водни пистолети.

Водата създава опасна илюзия, като охлажда кожата и маскира усещането за слънчево изгаряне. Тя също така отразява ултравиолетовите лъчи, увеличавайки излагането ви на UV радиация. Слънцезащитният крем трябва да се нанася отново и след подсушаване с кърпа или обилно изпотяване. Въпреки че водоустойчивите формули издържат по-дълго върху влажна кожа, те не осигуряват постоянна защита.

Твърде рядко повторно нанасяне

Нанасянето на слънцезащитен крем веднъж сутрин не е достатъчно, за да ви защити през целия ден, дори и изобщо да не влизате да плувате. Слънчевата светлина, вятърът и естествените мазнини на кожата ви постепенно разграждат защитния слой.

Експертите препоръчват слънцезащитният крем да се нанася повторно на всеки два часа. Ако прекарвате време на директна слънчева светлина, продуктът постепенно изсъхва и губи своята ефективност. Не пестете от слънцезащитния крем – използвайте количеството, препоръчано от производителя.

Използване на слънцезащитен крем с изтекъл срок на годност

Все още ли имате половин бутилка слънцезащитен крем, останала от миналото лято? Използването ѝ сега може да не е добра идея. Слънцезащитният крем с изтекъл срок на годност може да се разслои, а неговите химически или минерални UV филтри могат да се деградират, което означава, че той вече не осигурява защитата, посочена на етикета.

За да проверите дали вашият слънцезащитен крем все още е безопасен за употреба, потърсете символа PAO (Period After Opening – период след отваряне) на опаковката – отворено бурканче с число, последвано от буквата "M" (например 12M). Това показва колко месеца продуктът остава ефективен след първото му отваряне. Ако този период е изтекъл, той може вече да не защитава кожата ви.

Разчитане единствено на слънцезащитния крем

Никой слънцезащитен крем не предлага 100% защита от вредните слънчеви лъчи. Здравните експерти подчертават, че SPF продуктите трябва да бъдат само една част от вашите навици за безопасност на слънце.

По време на пиковите UV часове – обикновено от 11:00 до 15:00 ч. – се опитвайте да стоите на сянка и избягвайте директната слънчева светлина, когато е възможно. Носете свободни дрехи, изработени от плътно изтъкани материи, които покриват възможно най-голяма част от кожата, като ризи с дълъг ръкав, дълги поли или панталони.

Не забравяйте шапка с широка периферия, за да предпазите лицето, шията и ушите си, както и добър чифт слънчеви очила с UV защита, които да предпазват очите ви.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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