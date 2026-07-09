България

СДВР разкри склад с 50 000 вейпа в София

Наемател на помещението е строител и собственик на голяма верига фитнеси

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 22:24
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С ДВР разкри склад в София, в който са открити 50 000 вейпа без бандерол.

Наемател на помещението е собственик на голяма верига фитнеси, също така е и строител на жилищни сгради, научи NOVA.

Директорът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков, съобщи, че акцията е проведена след подаден сигнал и са установени лица, които имат отношение към случая.

Полицията в София откри огромно количество вейпове

„В промишлената зона на село Яна, в едно от складовите халета бяха открити акцизни стоки без бандерол - над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари - „вейпове“, без акцизен бандерол“, обясни Пелтеков.

Операцията е реализирана от „Икономическа полиция“ в СДВР.

„Колегите в рамките на около 24 часа след получаването на оперативната информация извършиха проверка, анализираха събраните данни и достигнаха до установяването на базата и задържането на акцизните стоки“, каза Пелтеков.

Задържан е 43-годишен, без предишни криминални прояви, който е съсобственик на склада.

„Има информация и за други лица, които имат отношения към базата. Те ще бъдат задържани, ако се докаже, че имат съпричастност със случая“, добави Пелтеков.  

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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