България

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Евтим Милошев пое ангажимент да провери случая

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 21:08
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Източник: БГНЕС

Н а днешното заседание на Комисията по културата и медиите народният представител от „Възраждане" Костадин Костадинов зададе актуален въпрос и поиска от министъра на културата Евтим Милошев да бъде направена проверка в Националния исторически музей (НИМ) за състояло се събитие.

„Преди няколко седмици в НИМ се е провело едно много скандално събитие и на фона с витрините с експонати, на които има мечове и най-различни артефакти от нашето Средновековие, е имало доста фриволно облечени млади жени", каза Костадинов. По думите му провело се е едно мероприятие, което е за разкрепостен нощен клуб, а не е за НИМ. „Има и клипове в интернет, и снимки от това събитие. Но моят въпрос или искане към министъра на културата е да се направи проверка, защото Националният исторически музей е институция от първостепенен ранг за националното културно-историческо наследство и е редно да разберем защо директорката Бони Петрунова е взела решение за нещо подобно да се случва вътре", заяви Костадин Костадинов.

„Наистина не знам за какво става въпрос, но това, което казвате, звучи странно за мен. Поемам ангажимент за необходимата проверка и за обратната връзка по отношение на Националния исторически музей, и за такъв тип забавления, за които нямам представа на какво основание са се случили", каза министър Евтим Милошев.

„Искам да направите проверка, да изискате отговор от Бони Петрунова и ако е необходимо, да се наложат санкции", каза Костадин Костадинов на министъра на културата.

Националният исторически музей наистина предлага провеждане на различни събития на своята територия, включително корпоративни партита, тиймбилдинги, церемонии, сватби и други лични събития, заснемане на кино и телевизионни продукции, реклами, както и конференции. Това не е необичайно и е честа практика и в музеите в Западна Европа. Тези събития обаче не се провеждат в залите с експонати.

НИМ предлага Централно фоайе (Амфитеатър), като удобно място за заснемане на кино и телевизионни продукции, реклами, провеждане на ревюта, презентации, церемонии, връчване на грамоти и други събития за до 150 човека.

За Зала 3 (Слънчева зала) – най-представителната зала на НИМ, с прекрасна гледка към Витоша, от музея посочват, че може да се разположат до 150 човека за официална вечеря. Също така предоставя възможност за провеждане на други видове събития – коктейли, концерти, чествания, награждавания, лични тържества и т.н.

В сградата на НИМ има и пленарна зала, която разполага с 320 места, екран (5 на 3,5 м) и съвременен проектор.  Предоставя възможност за прожекции на филми, презентации, концерти, конференции и други видове събития.

Освен това за парка около музея от НИМ посочват, че зелените площи в предната част са удобни за провеждане на концерти, тиймбилдинги и други. Зад сградата е разположена и водна площ в каскада, която прави тази част предпочитана за провеждане на събития – официални вечери, коктейли, концерти, чествания, награждавания, лични тържества, тиймбилдинги, ревюта и други.

При заснемане на кино и телевизионни продукции, реклами може да се договорят и други площи на музея извън вече упоменатите.

Различните площи може да се наемат по отделно или в различни комбинации в зависимост от нуждите на събитието.

При провеждане на събитие музеят предоставя оферта само площите и ел. енергия. В това се включва гардероб за до 400 човека, санитарните помещения и техническа помощ от екип на Националния исторически музей. При желание от страна на клиента може да ползват допълнителни услуги – екскурзоводни беседи, озвучаване, възглавнички и други. 

По света музеите често са значима част от нощния живот. Музеят „Орсе" в Париж редовно е домакин на партита със съвременни танцови изпълнения и DJ сетове на живо в централните си зали.

Националният музей на съвременното изкуство в Берлин организира изключително популярната лятна серия от електронни музикални събития.

Националният исторически музей в Лондон е известен с домакинството си на партита, където посетителите могат да танцуват цяла нощ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Димитрина Ветова    
Национален исторически музей Костадин Костадинов Евтим Милошев
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