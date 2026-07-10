В разгара на горещите вълни: Защо мистериозно „студено петно“ в Северния Атлантик тревожи учените

Учени са обезпокоени от огромно „студено петно“ в Северния Атлантик, което вместо да се затопля, се охлажда от повече от век и може да е сигнал за отслабване на жизненоважното океанско течение AMOC.

в Северния Атлантик, което вместо да се затопля, се охлажда от повече от век и може да е сигнал за отслабване на жизненоважното океанско течение AMOC. Отслабването на AMOC може да промени климата в Европа и света, като увеличи риска от екстремни горещини, наруши морските екосистеми, повиши морското равнище и намали способността на океана да поглъща въглероден диоксид.

Макар учените да спорят колко близо е евентуален срив на системата, те са единодушни, че рискът трябва да се приема сериозно, а ограничаването на емисиите на парникови газове остава най-важната мярка за намаляването му.

Докато това лято светът е обхванат от поредица от екстремни горещи вълни, учените обръщат внимание на един далеч по-слабо обсъждан, но изключително тревожен климатичен феномен - огромно „студено петно“ в Северния Атлантически океан.

Тази необичайна зона, известна още като „студеното петно“ (cold blob) или „дупката в затоплянето“ (warming hole), се намира в субполярната част на Северния Атлантик, южно от Гренландия. Това е единственото място на Земята, което вместо да се затопля, се е охладило значително от края на XIX век насам.

От 1900 г. температурата на водата там е спаднала с близо 1 градус по Целзий. Именно бързината и мащабът на това охлаждане започват да тревожат учените още преди около десетилетие.

Защо съществуването на „студеното петно“ е толкова важно

Самото студено петно може да промени климата и метеорологичните модели в големи части на света. Но според учени то може да е и сигнал, че в световните океани протича далеч по-сериозен процес.

Научна статия, публикувана през май в списанието Geophysical Research Letters, посочва, че най-вероятната причина е отслабване на една от най-важните океански системи на планетата - Атлантическата меридионална преобръщаща циркулация (AMOC).

Все пак въпросът далеч не е окончателно изяснен.

Океанографи и климатолози обсъждат две основни възможни обяснения:

промени в океанските течения; промени в топлообмена между океана и атмосферата.

„Все още се водят дебати коя от двете причини има по-голямо значение“, обяснява климатологът и преподавател в университета „Корнел“ Флавио Ленер.

Ако второто обяснение се окаже вярно, студеното петно се формира, защото океанът отдава повече топлина към атмосферата. Ако причината е първата, това означава, че AMOC отслабва - сценарий, който тревожи учените най-много.

We’re in the middle of a heatwave, so why is the ‘cold blob’ in the North Atlantic causing so much concern? - The Independent https://t.co/PAKfTkgUU2 — Gavin Woroniuk 🇺🇦 🇬🇧 🔱🌻 (@GavinWoroniuk) July 7, 2026

Какво представлява AMOC

За да се разбере проблемът, е необходимо кратко обяснение.

Не цялата вода има еднаква плътност. Топлата вода е по-лека и остава близо до повърхността, докато студената потъва. Солената вода също е по-плътна от сладката.

„Всичко опира до плавателността - кое изплува и кое потъва“, обяснява д-р Лий де Мора, специалист по моделиране на морските екосистеми в Plymouth Marine Laboratory.

AMOC представлява гигантска океанска „конвейерна лента“, която пренася огромни количества вода по света.

Топли и силно солени води се движат на север от Карибско море чрез Гълфстрийм. По пътя си те отдават топлина на атмосферата, което прави климата в Европа значително по-мек.

След като изстинат, тези води потъват и поемат обратно на юг по дълбините на Атлантическия океан.

„AMOC е един от двата основни двигателя на глобалната океанска циркулация. Именно затова е толкова важен“, казва д-р де Мора.

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Как климатичните промени могат да отслабят течението

Според учените именно глобалното затопляне може да нарушава този механизъм.

Повишаването на температурите ускорява топенето на ледената покривка на Гренландия. Огромни количества студена сладка вода попадат в Северния Атлантик.

Тази вода е по-лека от солената и остава на повърхността.

„Тя буквално пречи на водата да потъва и така забавя двигателя на глобалната циркулация“, казва д-р де Мора.

Така в Северния Атлантик се задържа голяма маса студена сладка вода - именно т.нар. студено петно.

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Как това влияе на времето

Въпреки името си, студеното петно може да допринася за още по-екстремни горещи вълни в Европа.

Причината е, че то променя движението на струйното течение - мощен въздушен поток, който се движи от запад на изток.

„Температурният контраст в океана влияе върху траекторията на струйното течение. Това увеличава вероятността от екстремни летни горещини в Европа“, обяснява д-р Дафид Гуин Еванс от Националния океанографски център на Великобритания.

Според него именно охлаждането в Северния Атлантик е свързано с някои от най-силните европейски горещи вълни през последните години.

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Европа може ли един ден да стане по-студена?

Парадоксално, ако AMOC отслабне сериозно или се срине, Северна Европа може постепенно да стане значително по-студена.

Днес климатът във Великобритания и голяма част от Западна Европа е необичайно мек за географската им ширина именно благодарение на топлата вода, която AMOC пренася.

„Ако тази топлина изчезне, климатът тук може да започне да прилича повече на този в източната част на Канада“, предупреждава д-р Еванс.

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Колко сигурни са учените?

Тук започва една от най-големите научни дискусии.

Преки измервания на AMOC съществуват едва от около 25-30 години. Според специалистите са необходими поне 60 години наблюдения, за да може със сигурност да се установи дали течението действително отслабва.

Затова последните научни изследвания използват и т.нар. реанализни данни - компютърни модели, комбинирани с наличните измервания.

„Това е най-доброто, с което разполагаме за периода преди появата на спътниковите наблюдения, но носи известни несигурности“, подчертава Флавио Ленер.

Въпреки различията относно настоящото състояние на AMOC, почти всички големи климатични модели, включително тези на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC), прогнозират, че течението ще отслабне през XXI век.

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Възможен ли е пълен срив?

По този въпрос учените се разделят на два лагера.

Едната група смята, че AMOC може да достигне критична точка сравнително скоро. Другата счита, че системата е по-устойчива.

Последният доклад на IPCC определя внезапния колапс като сценарий с ниска вероятност, но изключително тежки последици.

Ако подобен срив настъпи, последствията могат да бъдат драматични:

рязка промяна на климата в Европа; по-чести и екстремни горещини; промени в морските течения и морските екосистеми; повишаване на морското равнище в Северния Атлантик; срив на рибните популации и сериозни икономически последици за крайбрежните общности.

Освен това океанът ще поглъща по-малко въглероден диоксид.

В момента потъването на студените води транспортира огромни количества CO₂ към дълбокия океан, където той остава в продължение на хиляди години.

Ако този механизъм отслабне, повече въглероден диоксид ще остане в атмосферата, което ще ускори глобалното затопляне.

„Не можем да си позволим да чакаме“

Макар учените да спорят колко близо е евентуалният колапс на AMOC, всички са единодушни, че рискът трябва да бъде приеман сериозно.

„Лично аз смятам, че последствията от срив на AMOC биха били толкова тежки, че не можем да си позволим да чакаме, за да разберем дали ще се случи“, казва Флавио Ленер.

По думите му единственият известен начин рискът да бъде намален е ограничаването на емисиите на парникови газове.

Биологичният океанограф Хелън Финдли също отправя предупреждение:

„Ако чакаме научният език да стане напълно категоричен, може да се окаже, че системата вече се е променила необратимо. Океанът вече ни изпраща важно послание. Въпросът е дали сме готови да го чуем - и да действаме, докато все още имаме време.“