България

Лято на два фронта: Плаж и разходки през деня, бури вечерта

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, а през уикенда ще се затопли

10 юли 2026, 06:22
Лято на два фронта: Плаж и разходки през деня, бури вечерта
Източник: Istock
  • В петък времето ще бъде предимно слънчево, с температури между 26° и 31°, но следобед на места в източните райони и планините са възможни краткотрайни превалявания.
  • Почивните дни ще започнат с добро време за активности на открито, като разходки, излети, колоездене и плаж, а в неделя следобед в Западна България и планинските райони се очакват локални гръмотевични бури.
  • НИМХ не е обявил предупредителни кодове за опасни явления, но при гръмотевични бури е важно да се търси подслон на закрито и да се избягват открити пространства, водни басейни и високи обекти.

В петък ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В София максималните температури ще са около 26°.

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. На изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

Над Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места, главно след обяд, ще има превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево.

Източник: НИМХ

Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми; по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30° и 35°.

Източник: НИМХ
  • Идеи за активности според времето

Слънчевото време и приятните температури в петък ще са подходящи за активности на открито. Условията ще позволяват:

  1. разходки в паркове,
  2. кратки излети сред природата,
  3. колоездене или
  4. пикник с близки.

Най-добре е тези занимания да бъдат планирани в сутрешните и обедните часове, тъй като следобед на места са възможни краткотрайни превалявания.

Любителите на планината могат да се възползват от по-прохладните условия за разходки и леки преходи. Подходящи ще бъдат маршрути с по-ниска трудност, като е добре да се има предвид възможността за развитие на облачност и слаб дъжд в следобедните часове.

По Черноморието денят ще е подходящ за:

  1. плаж и
  2. морски разходки, особено преди обяд.

При по-облачно време следобед добра алтернатива са посещения на:

  1. крайбрежни алеи,
  2. забележителности или
  3. заведения с морска гледка.

През почивните дни, когато времето ще бъде предимно слънчево, условията ще са добри за:

  1. по-дълги разходки,
  2. спорт на открито,
  3. семейни излети и
  4. посещения на природни места.

В неделя следобед в Западна България и планинските райони е добре да се следи прогнозата заради възможни превалявания и гръмотевици.

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  • Как да се предпазим от гръмотевични бури?

Гръмотевичната буря е метеорологично явление, характеризиращо се с наличието на мълнии и съпътстващия ги гръм. Освен мълниите, които представляват основна опасност, тези бури често са придружени от силни ветрове, проливни дъждове, градушки и могат да предизвикат внезапни наводнения. Разбирането на рисковете и предприемането на адекватни мерки за безопасност е от ключово значение за предпазване на живота и здравето.

Основният принцип за безопасност гласи: "Щом чуеш гръм, влез вътре". Най-сигурното място по време на гръмотевична буря е вътре в здрава, затворена сграда. Веднъж озовали се на закрито, е важно да се избягва контакт с всичко, което може да проведе електричество. Стойте далеч от прозорци, врати и веранди. Не използвайте стационарни телефони с кабел, тъй като мълнията може да премине през телефонните линии. Препоръчително е да се избягва контакт с водопроводни инсталации като душове, вани и мивки, понеже металните тръби са добри проводници. Изключете от контакта и не използвайте електронни уреди като компютри и телевизори, за да ги предпазите от токови удари.

Ако гръмотевична буря ви завари на открито и не можете да намерите сигурен подслон, незабавно потърсете по-ниско място, далеч от високи и изолирани обекти като дървета, стълбове или метални огради. Мълниите са склонни да удрят най-високата точка в даден район. Избягвайте открити полета, върхове на хълмове и водни басейни като езера, реки или басейни. Ако сте в група, разпръснете се, за да намалите риска от множество пострадали при евентуален удар. Ако усетите, че косата ви настръхва, това може да е знак за непосредствена опасност от мълния. В такъв случай клекнете ниско долу, със събрани крака, като се стремите да имате минимален контакт със земята. Не лягайте на земята.

Автомобил със затворен, твърд метален покрив (не кабриолет) предлага добра защита. Металният корпус на превозното средство действа като Фарадеев кафез, който отвежда електрическия заряд по външната страна на колата към земята, предпазвайки пътниците вътре. Ако сте в кола по време на буря, отбийте на безопасно място, спрете двигателя, включете аварийните светлини и затворете прозорците. Избягвайте да докосвате металните части на интериора.

Опасността от мълнии не изчезва веднага с отминаването на най-силната част от бурята. Препоръчително е да останете на безопасно място поне 30 минути след последния чут гръм, преди да възобновите дейностите си на открито. Тази предпазна мярка значително намалява риска от удар от мълния в края на бурята.

Източник: НИМХ    
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