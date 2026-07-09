Човек е с тежки изгаряния след пожара край АМ „Струма“

М ъж на около 60 години е с тежки изгаряния, получени при пожара в землището между селата Левуново и Генерал Тодоров, край автомагистрала „Струма“, потвърдиха пред БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

По информация на медиците пострадалият е с около 30 процента изгаряния. За него е организиран транспорт с въздушна линейка до специализирано лечебно заведение.

Голям пожар край АМ „Струма“, гъст дим затруднява движението

От Центъра за спешна медицинска помощ към момента не разполагат с информация при какви обстоятелства е пострадал мъжът и дали е участвал в действията по овладяване на пожара. Организирано транспортирането му, за да му бъде оказана необходимата специализирана медицинска помощ.

Стотици декари са засегнати от пожара, като точният размер на засегнатата площ предстои да бъде установен. Това каза пред БТА кметът на община Сандански Атанас Стоянов.

„Пожарът e локализиран и почти потушен. В момента се обливат отделни участъци с вода. Към момента няма опасност да се разрасне. На терен работят екипи на пожарната, доброволци и служители на Община Сандански, така че вървим към окончателното овладяване на пожара“, посочи Стоянов.

По думите му в гасенето участват около 20 доброволци и четири екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Задимяване в района на автомагистрала „Струма“ все още има, но обстановката постепенно се нормализира.

Кметът уточни, че на този етап не може да бъде посочена точната площ, засегната от пожара. По предварителна оценка изгорелите терени са стотици декари, като окончателните данни ще станат ясни след извършването на оглед.

Пожарът възникна в землището между селата Левуново и Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“.