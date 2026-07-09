Пороен дъжд и буря удариха Стара Загора

С илен дъжд и буря нанесоха материални щети в Стара Загора. За обстановката в града след бурята съобщи кметът Живко Тодоров.

По първоначална информация са получени сигнали за най-малко осем паднали дървета на различни места в града. Заради паднало голямо дърво върху пътното платно временно е затворена за движение ул. „Гурко“ в участъка при ул. „Парчевич“.

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Нанесени са и щети по контактната мрежа на тролейбусния транспорт, което се очаква да доведе до затруднения в движението на обществения транспорт в засегнатите райони.

„Всички сигнали се обработват. Ще има цяла нощ дежурни, които ще отстраняват последствията от бурята“, написа кметът Живко Тодоров.

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Екипи на пожарната и общинските служби работят по отстраняването на последствията от бурята, разчистването на падналите дървета и възстановяването на нормалното движение. От Общината призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в районите с нанесени щети.