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Израел нанесе мащабни удари по Иран, Техеран отвърна с атаки - Тръмп и Китай призоваха за прекратяване на огъня

​Размяната на удари между Израел и Иран постави под въпрос примирието, обявено през април, докато Техеран обвинява САЩ за ескалацията, а международната общност предупреждава за риск от по-широк регионален конфликт

8 юни 2026, 14:02
Израел нанесе мащабни удари по Иран, Техеран отвърна с атаки - Тръмп и Китай призоваха за прекратяване на огъня
Източник: БТА/АР

И зраел обяви, че е нанесъл мащабни удари по стратегически военни и енергийни обекти в Иран, включително по системи за противовъздушна отбрана и нефтохимически завод в югозападната част на страната. Техеран отговори с въздушни атаки срещу Израел и обвини Съединените щати в съучастие в операцията.

Сблъсъкът е първият директен обмен на удари между двете държави след обявеното на 8 април прекратяване на огъня и поражда опасения за нова ескалация в региона.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп призова двете страни незабавно да прекратят военните действия, а Китай изрази дълбока тревога от развитието на ситуацията.

  • Израел атакува ирански отбранителни системи и енергийна инфраструктура

Израелската армия съобщи, че е провела мащабна операция срещу стратегически отбранителни цели в Иран. Според официалното изявление основната цел е била унищожаването на способности за противовъздушна отбрана, с които разполага Ислямската република.

Израелските сили са нанесли удар и по нефтохимически завод в югозападната част на страната. По-късно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) уточни, че атакуваното съоръжение е заводът „Карун“, разположен край град Махшахр.

Ударите са част от най-сериозната военна ескалация между двете държави след обявяването на примирието през април.

Израел започна нова атака срещу Иран

  • Взривове в Техеран и съобщения за свален дрон

На фона на продължаващото напрежение в иранската столица Техеран бяха чути мощни експлозии. Репортер на Франс прес съобщи за силен взрив в града, а по-късно агенция Ройтерс също предаде за нови експлозии в столицата.

Иранската агенция Мехр съобщи, че над Техеран е бил свален „вражески дрон“. Засега не бяха предоставени подробности за произхода на безпилотния летателен апарат или за евентуални поражения.

След израелските удари дейността на международното летище „Мехрабад“ в Техеран беше временно преустановена. Ограничения на въздушния трафик бяха въведени и в района на западния град Керманшах, където иранските власти активираха системите за противовъздушна отбрана.

Източник: БТА
  • Иран отвърна с удари и обвини САЩ

Техеран реагира остро на израелските атаки и отправи директни обвинения към Вашингтон.

„Никой не вярва, че ционисткият режим би предприел каквито и да е действия без предварителна координация и сътрудничество със САЩ“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи по време на пресконференция в Техеран.

Според него действията на Израел са „неразделна част от американската политика“ в региона.

КГИР съобщи, че в отговор на атаката срещу завода „Карун“ Иран е нанесъл удар по сходно промишлено съоръжение в израелския град Хайфа.

Иранските военни предупредиха, че бъдещи атаки срещу цивилни или енергийни обекти могат да имат сериозни последствия за световната икономика и заявиха, че отговорността за подобно развитие ще бъде споделена от САЩ.

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  • Заплаха за дипломатическите усилия

Подновяването на военните действия поставя под съмнение и текущите дипломатически процеси.

Според Есмаил Багаи новата ескалация неизбежно ще засегне преговорите между Иран и Съединените щати, насочени към постигане на трайно намаляване на напрежението в региона.

„Напълно естествено е да бъдат засегнати дипломатическите процеси за прекратяване на войната“, заяви той.

Изказването подсказва, че перспективите за възстановяване на политическия диалог между страните може да се усложнят значително, ако размяната на удари продължи.

Тръмп настоява за незабавно прекратяване на атаките

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Израел и Иран незабавно да прекратят взаимните нападения.

В публикация в социалната мрежа Truth Social той подчерта необходимостта от спиране на ескалацията, след като по-рано се появиха информации, че е отправил послание към израелския премиер Бенямин Нетаняху да се въздържа от нови удари.

Изявлението идва на фона на иранските обвинения, че Вашингтон е бил предварително информиран или е участвал в координацията на израелската операция – твърдения, за които не бяха представени доказателства.

Източник: iStock/Getty Images
  • Китай предупреждава за опасност от по-широк конфликт

Китай също реагира на развоя на събитията и призова страните да спазват прекратяването на огъня.

Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян заяви, че Пекин е „дълбоко обезпокоен“ от ситуацията и настоя всички участници да продължат да търсят политическо и дипломатическо решение на спора.

„Надяваме се всички заинтересовани страни да спазят ангажимента си за прекратяване на огъня, да запазят инерцията на преговорите и да постигнат всеобхватно и трайно прекратяване на огъня възможно най-бързо“, каза Лин.

Позицията на Китай е особено значима предвид силната зависимост на страната от доставките на петрол и природен газ от Близкия изток.

Източник: БТА    
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