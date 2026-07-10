САЩ планират отново да разположат около 10 000 войници в Полша

САЩ ще разположат отново свои войски в Полша до осем седмици, като общият им брой ще надхвърли 10 000 военнослужещи.

Полските власти уверяват, че прегледът на американското военно присъствие в Европа няма да отслаби сигурността на страната, а напротив - може да я засили.

Полша настоява американското присъствие да стане постоянно, но признава, че това ще изисква няколко години за адаптиране на военната инфраструктура.

Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик заяви, че американските войски, чиято планирана ротация беше преустановена, ще се завърнат в страната до осем седмици, предаде полската новинарска агенция ПАП .

Томчик заяви пред частния телевизионен оператор „Полсат Нюз“, че американският военен министър Пийт Хегсет е уверил полския министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш по време на срещата на високо равнище на НАТО в Анкара, че войските ще бъдат разположени в бази в Полша до около осем седмици.

„Ще достигнем общо около 10 хил. войници“, заяви той, добавяйки, че разполагането ще включва различни части, а не връщането на същите войници.

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Кошиняк-Камиш потвърди информацията на пресконференция по-късно, като заяви, че числеността на американските военни, разположени в Полша, през следващите седмици ще надхвърли 10 хил. души.

„В момента се провежда преглед на военното присъствие на САЩ в Европа, но той няма да има никакво отрицателно въздействие върху Полша. Напротив - нашата сигурност може само да засили чрез по-голямо и по-постоянно военно присъствие на САЩ в Полша“, каза той.

„Днес харчим около 15 000 щатски долара годишно за всеки американски войник, разположен тук. Това е най-добрата инвестиция в сигурността на Полша“, добави Кошиняк-Камиш.

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

През май съобщенията за планираното от Пентагона спиране на временното разполагане на 4000 войници от 2-ра бронетанкова бригада на американската армия в Полша предизвикаха безпокойство сред полските политици и обществеността. Седмица по-късно обаче президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще изпрати допълнителни 5000 войници в Полша, позовавайки се на близките си отношения с полския президент Карол Навроцки. Изтеглянето на бронетанковата бригада обаче все пак ще се осъществи.

Полша също така настоява военното присъствие на САЩ в страната да премине от ротационно към постоянно. Томчик заяви, че подобна промяна ще бъде дългосрочен процес, тъй като адаптирането на полските военни бази за поддържане на постоянно американско присъствие ще отнеме няколко години.

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Какви са отношенията между Съединените американски щати (САЩ) и Република Полша

Отношенията между Съединените американски щати (САЩ) и Република Полша представляват силно стратегическо партньорство, основано на споделени исторически връзки, демократични ценности и общи интереси в областта на сигурността. Като ключови съюзници в рамките на НАТО, двете страни си сътрудничат тясно по редица регионални и глобални въпроси, особено по отношение на сигурността в Централна и Източна Европа.

Дипломатическите отношения между САЩ и Полша са установени през 1919 г. след възстановяването на независимостта на Полша, за което американският президент Удроу Уилсън изиграва важна роля със своите „Четиринадесет точки“. По време на Студената война, когато Полша попада под съветско влияние като част от Източния блок, отношенията между двете държави са обтегнати. В същото време САЩ подкрепят демократичната опозиция, включително движението „Солидарност“. След края на комунистическото управление през 1989 г. връзките се задълбочават значително. САЩ оказват силна подкрепа за демократичния и икономически преход на Полша, а важен етап в двустранните отношения е присъединяването на страната към НАТО през 1999 г.

Сътрудничеството в областта на отбраната е крайъгълен камък на двустранните отношения. Полша е един от най-важните съюзници на САЩ по източния фланг на НАТО. След руската анексия на Крим през 2014 г. и пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. американското военно присъствие в Полша беше значително засилено. На полска територия са разположени американски войски на ротационен принцип, което осигурява постоянно военно присъствие на САЩ. В страната се намира и предният команден пункт (Forward Command Post) на V корпус на Сухопътните войски на САЩ, както и базата за противоракетна отбрана Aegis Ashore в Реджиково, която е част от системата за противоракетна отбрана на НАТО. Полша активно модернизира своите въоръжени сили, като закупува модерно американско въоръжение, включително изтребители F-35, танкове Abrams и ракетни системи HIMARS.

В икономическата сфера САЩ са сред важните търговски партньори и значимите чуждестранни инвеститори в Полша. Сътрудничеството обхваща и енергийната сигурност, като САЩ подкрепят усилията на Полша да диверсифицира енергийните си доставки и да намали зависимостта си от руски енергоизточници чрез внос на втечнен природен газ (LNG) и партньорство в развитието на ядрената енергетика.

За САЩ Полша е надежден и стратегически разположен съюзник, който играе централна роля в архитектурата на европейската сигурност. За Полша партньорството със САЩ е основен стълб на нейната външна политика и ключова гаранция за националната ѝ сигурност.