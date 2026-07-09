Зеленски: САЩ и Украйна се договориха политически за "Пейтриът"

У крайна договори на политическо ниво със САЩ лицензи за производство на ракети прехващачи "Пейтриът" на своя територия, съобщи тази вечер украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Той подчерта, че сега предстои работа по техническите подробности.

Зеленски: Френски компании ще произвеждат дронове в Украйна

Освен това Украйна ще получи през следващите дни от САЩ още критично важни ракети прехващачи за "Пейтриът" (PAC-3 Patriot), поясни украинският президент.

В същото време Украйна ще предостави на САЩ различни видове дронове за тестове, отбеляза Зеленски, цитиран от "Укринформ".

Вашингтон ще даде на Киев лиценз да произвежда ракети за системи за ПВО "Пейтриът", обяви вчера и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Зеленски посочи, че Украйна и съюзниците ѝ ще обсъдят на среща във Франция другата седмица борбата срещу руските балистични ракети, които създават сериозни проблеми на украинската противовъздушна отбрана.

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

По данни на Министерството на отбраната на Украйна средствата за ПВО са свалили 89% от дроновете и ракетите, използвани при руските атаки миналия месец.

Унищожени са били по 90% от дроновете и крилатите ракети, но само 40% от балистичните ракети, сочи статистиката.

Украинският президент заяви също, че е обсъдил с Тръмп ролята на Китай във войната, но отказа да даде повече подробности.