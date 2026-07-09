Щастлива развръзка: 12-годишната Ани от Варна вече е в новия си дом

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Щ астлива развръзка след години чакане, 12-годишната Ани от Варна прекрачи прага на новия си дом без мухъл и влага. Съдбата на детето, страдащо от рядко сърдечно и белодробно заболяване, трогна не само екипа на NOVA, но и хиляди зрители, които подадоха ръка.

Семейството на малкото момиче получи общинско жилище от резервния фонд на Община Варна, а апартаментът беше ремонтиран и обзаведен с помощта на дарители и доброволци.

Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

В началото на юни историята на момичето предизвика широк обществен отзвук. Семейството живееше в силно амортизирана къща с лоши битови условия, но последва дарителска кампания и множество хора и компании се включиха с помощ.

В деня на преместването Ани напусна дома, в който е израснала, за да се нанесе в новото жилище.

"Тук съм израснала, тук ми мина детството, но сега започва ново начало, нов живот", каза тя.

Апартаментът е изцяло ремонтиран и обзаведен. Ани вече разполага със собствена стая, обзаведена по нейно желание.

"Никога не съм вярвала, че ще живея в толкова красив апартамент. Това само по филмите съм го гледала. Радвам се, че ще имам душ и няма да се къпя със студена вода", сподели момичето.

Майка ѝ Николина Николова призна, че семейството все още трудно осъзнава промяната.

"Всичко ми хареса. Имам чувството, че съм някъде на гости. Не мога още да го усетя като нашия дом", каза тя.

12-годишно момиче с тежко сърдечно заболяване живее сред мухъл и разруха във Варна

Заместник-кметът на Варна Снежана Апостолова заяви, че предоставянето на жилището е резултат от общите усилия на институциите, дарителите и гражданите.

След осигуряването на новия дом средствата, събрани по дарителската сметка на Ани, ще бъдат използвани изцяло за лечението ѝ. На 12-годишното момиче предстои двойна трансплантация на сърце и бял дроб, която най-вероятно ще бъде извършена в специализирана клиника в САЩ след необходимите медицински изследвания.