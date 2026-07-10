Обвинения за тероризъм след осуетен план за атака срещу ММА галавечерта в Белия дом

Осем души бяха обвинени в заговор за убийство и тероризъм заради предполагаем план за атака с дронове и снайперисти срещу ММА галавечер в Белия дом през юни.

Според обвинението групата е събирала оръжия, експлозиви, дронове и оборудване за подготовката на нападението, започнала още през май.

Властите твърдят, че целта е била дестабилизация на правителството, като един от обвиняемите описал план за дронове с експлозиви и последваща стрелба по хората.

Осем души бяха обвинени в четвъртък (американско време) в заговор за убийство и тероризъм във връзка с предполагаемото им участие в осуетен план за нападение с дронове и снайперисти срещу галавечер на смесените бойни изкуства (ММА), проведена в Белия дом през юни, предаде Асошиейтед прес.

Обвинителният акт, внесен в щата Охайо, повдига срещу всичките осем мъже обвинения по два отделни заговора - за предоставяне на материална подкрепа на терористи и за извършване на убийства на федерална територия и убийство на федерален държавен служител.

Според обвинителния акт подготовката на нападението е започнала през май, когато групата е започнала да събира средства, огнестрелни оръжия, боеприпаси, бронежилетки, взривни вещества, дронове, медицинско оборудване, комуникационна техника и други материали.

На 10 юни, четири дни преди галавечерта по смесени бойни изкуства, представители на правоохранителните органи са получили информация за възможна заплаха срещу събитието на президента Доналд Тръмп.

Министерството на правосъдието на САЩ обяви миналия месец федерални обвинения срещу седем души от различни части на страната, включително от щатите Охайо, Мисури, Вашингтон, Небраска и Калифорния. Според властите членовете на групата са изповядвали крайни конспиративни теории и са се надявали чрез нападението да дестабилизират правителството.

Според федерална клетвена декларация един от обвиняемите е заявил пред разследващите, че планът е предвиждал използването на дронове, натоварени с експлозиви, които да бъдат насочени към събитието, след което участниците в заговора да открият огън по изпадналите в паника хора, опитващи се да избягат.

Разкриха мащабен заговор срещу празника на Тръмп в Белия дом

Атентати, заговори и заплахи срещу Тръмп през годините

Разкритият заговор за атака по време на ММА галавечерта в Белия дом не е изолиран инцидент, а пореден елемент в поредица от документирани заплахи срещу сигурността на Доналд Тръмп, датиращи още от първата му кандидат-президентска кампания. Фактите очертават ясна хронология на ескалиращи по своя характер и организация заплахи.

Хронологията започва още през юни 2016 г. със случая на Майкъл Сандфорд. По време на предизборен митинг в Лас Вегас 20-годишният британец прави опит да отнеме оръжието на полицай с намерението да убие тогавашния кандидат за президент. Властите реагират незабавно – Сандфорд е арестуван, по-късно признава вината си, осъден е на затвор, а след изтърпяване на част от присъдата е депортиран във Великобритания.

През 2024 г. американските власти повдигнаха обвинения срещу пакистанеца Асиф Мърчант по подозрение за участие в заговор за убийството на Доналд Тръмп. Според Министерството на правосъдието на САЩ разследването сочи, че той е действал по указания на лица, свързвани с Иран, като предполагаемият мотив е отмъщение за ликвидирането на генерал Касем Солеймани. Заговорът беше осуетен след намесата на агенти под прикритие на ФБР.

Най-драматичният инцидент се случи през юли 2024 г. по време на предизборен митинг в Бътлър, щата Пенсилвания. Тогава 20-годишният Томас Матю Крукс откри огън, ранявайки Тръмп в дясното ухо и убивайки един от присъстващите на събитието, докато други двама бяха тежко ранени. Ответната реакция на охраната беше незабавна – стрелецът беше прострелян смъртоносно от снайперист на Сикрет Сървис. Инцидентът доведе до мащабен преглед на протоколите за сигурност, последван от засилване на мерките за защита около публичните прояви на тогавашния кандидат за президент.