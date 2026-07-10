Свят

Обвинения за тероризъм след осуетен план за атака срещу ММА галавечерта в Белия дом

Федералните власти твърдят, че обвиняемите са събирали оръжия, дронове, боеприпаси и оборудване, за да извършат нападението

10 юли 2026, 08:05
Обвинения за тероризъм след осуетен план за атака срещу ММА галавечерта в Белия дом
Източник: БТА
  • Осем души бяха обвинени в заговор за убийство и тероризъм заради предполагаем план за атака с дронове и снайперисти срещу ММА галавечер в Белия дом през юни.
  • Според обвинението групата е събирала оръжия, експлозиви, дронове и оборудване за подготовката на нападението, започнала още през май.
  • Властите твърдят, че целта е била дестабилизация на правителството, като един от обвиняемите описал план за дронове с експлозиви и последваща стрелба по хората.

Осем души бяха обвинени в четвъртък (американско време) в заговор за убийство и тероризъм във връзка с предполагаемото им участие в осуетен план за нападение с дронове и снайперисти срещу галавечер на смесените бойни изкуства (ММА), проведена в Белия дом през юни, предаде Асошиейтед прес.

Обвинителният акт, внесен в щата Охайо, повдига срещу всичките осем мъже обвинения по два отделни заговора - за предоставяне на материална подкрепа на терористи и за извършване на убийства на федерална територия и убийство на федерален държавен служител.

Според обвинителния акт подготовката на нападението е започнала през май, когато групата е започнала да събира средства, огнестрелни оръжия, боеприпаси, бронежилетки, взривни вещества, дронове, медицинско оборудване, комуникационна техника и други материали.

На 10 юни, четири дни преди галавечерта по смесени бойни изкуства, представители на правоохранителните органи са получили информация за възможна заплаха срещу събитието на президента Доналд Тръмп.

Министерството на правосъдието на САЩ обяви миналия месец федерални обвинения срещу седем души от различни части на страната, включително от щатите Охайо, Мисури, Вашингтон, Небраска и Калифорния. Според властите членовете на групата са изповядвали крайни конспиративни теории и са се надявали чрез нападението да дестабилизират правителството.

Според федерална клетвена декларация един от обвиняемите е заявил пред разследващите, че планът е предвиждал използването на дронове, натоварени с експлозиви, които да бъдат насочени към събитието, след което участниците в заговора да открият огън по изпадналите в паника хора, опитващи се да избягат.

Разкриха мащабен заговор срещу празника на Тръмп в Белия дом

  • Атентати, заговори и заплахи срещу Тръмп през годините

Разкритият заговор за атака по време на ММА галавечерта в Белия дом не е изолиран инцидент, а пореден елемент в поредица от документирани заплахи срещу сигурността на Доналд Тръмп, датиращи още от първата му кандидат-президентска кампания. Фактите очертават ясна хронология на ескалиращи по своя характер и организация заплахи.

Хронологията започва още през юни 2016 г. със случая на Майкъл Сандфорд. По време на предизборен митинг в Лас Вегас 20-годишният британец прави опит да отнеме оръжието на полицай с намерението да убие тогавашния кандидат за президент. Властите реагират незабавно – Сандфорд е арестуван, по-късно признава вината си, осъден е на затвор, а след изтърпяване на част от присъдата е депортиран във Великобритания.

През 2024 г. американските власти повдигнаха обвинения срещу пакистанеца Асиф Мърчант по подозрение за участие в заговор за убийството на Доналд Тръмп. Според Министерството на правосъдието на САЩ разследването сочи, че той е действал по указания на лица, свързвани с Иран, като предполагаемият мотив е отмъщение за ликвидирането на генерал Касем Солеймани. Заговорът беше осуетен след намесата на агенти под прикритие на ФБР.

Най-драматичният инцидент се случи през юли 2024 г. по време на предизборен митинг в Бътлър, щата Пенсилвания. Тогава 20-годишният Томас Матю Крукс откри огън, ранявайки Тръмп в дясното ухо и убивайки един от присъстващите на събитието, докато други двама бяха тежко ранени. Ответната реакция на охраната беше незабавна – стрелецът беше прострелян смъртоносно от снайперист на Сикрет Сървис. Инцидентът доведе до мащабен преглед на протоколите за сигурност, последван от засилване на мерките за защита около публичните прояви на тогавашния кандидат за президент.

Източник: БТА, София Георгиева    
Заговор за убийство Тероризъм Доналд Тръмп Атентат Белият дом Дронове Снайперисти САЩ Заплахи за сигурността ММА галавечер
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

Като на филм: Крадци се врязаха в банков клон и опитаха да измъкнат банкомат

10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“

10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“

Ескалация в Лвов: Тълпа обърна автомобил на мобилизационни служители

Ескалация в Лвов: Тълпа обърна автомобил на мобилизационни служители

Златан Златанов след визитата си в Иран пред Vesti.bg: Хаменей беше убит, България трябва да осъди „военното престъпление“

Златан Златанов след визитата си в Иран пред Vesti.bg: Хаменей беше убит, България трябва да осъди „военното престъпление“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Колко време отнема чифтосването при кучетата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 14 часа
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 11 часа
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 12 часа
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Близо 4000 жертви след земетресенията във Венецуела

Близо 4000 жертви след земетресенията във Венецуела

Свят Преди 6 минути

Властите предупреждават, че възстановяването на засегнатите райони ще бъде изключително трудно

Honor увеличава фокуса си върху смарт часовниците

Honor увеличава фокуса си върху смарт часовниците

Технологии Преди 35 минути

Китайската компания представи в България новия Watch 6, който е нейният флагман при умните часовници. Заедно с него Honor показа и сгъваемия смартфон Magic V6, който акцентира над тънкия дизайн и подобрените спецификации с повече здравина и мощност

<p>Тръмп под нова заплаха? Израел предупредил САЩ за предполагаем ирански план за убийството му</p>

Близкият изток отново на ръба - удари край иранската АЕЦ, ново напрежение между САЩ и Иран и арести след атентатите в Дамаск

Свят Преди 2 часа

Военното напрежение в региона остава високо след съобщения за удар край стратегически обект в Иран, докато Вашингтон и Техеран твърдят, че дипломатическите контакти продължават

Катастрофа край Мъглиж: Мъж загина, 14-годишно момиче е с опасност за живота

Катастрофа край Мъглиж: Мъж загина, 14-годишно момиче е с опасност за живота

България Преди 2 часа

Движението по Подбалканския път в района на Мъглиж е временно преустановено

<p>Не само подиумът блести: Джиджи, Анок и Витория показаха тайните си оръжия за стил</p>

Джиджи Хадид, Анок Яй и Витория Черети показаха най-стилните си визии извън подиума по време на Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 3 часа

Топмоделите зaлaгaт на удобни силуети, животински принтове и емблематични чанти между ревютата на Couture сезона

<p>Новата тенденция за по-добър сън е... стъпване върху сол</p>

Може ли стъпването върху сол да помогне за по-добър сън?

Любопитно Преди 3 часа

Новата тенденция в социалните мрежи обещава по-ниски нива на стрес и по-дълбок сън, но експертите не откриват научни доказателства за ефекта ѝ

В разгара на горещите вълни: Защо мистериозно „студено петно“ в Северния Атлантик тревожи учените

В разгара на горещите вълни: Защо мистериозно „студено петно“ в Северния Атлантик тревожи учените

Свят Преди 3 часа

Учени предупреждават, че загадъчната аномалия в Северния Атлантик може да е знак за опасно отслабване на ключово океанско течение

Топ 5 грешки, заради които изгаряме на плажа

Топ 5 грешки, заради които изгаряме на плажа

Любопитно Преди 3 часа

Повечето хора използват слънцезащитни продукти неправилно, оставяйки кожата си незащитена. Ето петте най-големи грешки със слънцезащитните кремове, които хората допускат по време на горещото време

Лято на два фронта: Плаж и разходки през деня, бури вечерта

Лято на два фронта: Плаж и разходки през деня, бури вечерта

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, а през уикенда ще се затопли

СДВР разкри склад с 50 000 вейпа в София

СДВР разкри склад с 50 000 вейпа в София

България Преди 11 часа

Наемател на помещението е строител и собственик на голяма верига фитнеси

Зеленски: САЩ и Украйна се договориха политически за "Пейтриът"

Зеленски: САЩ и Украйна се договориха политически за "Пейтриът"

Свят Преди 11 часа

Украйна ще предостави на САЩ различни видове дронове

Щастлива развръзка: 12-годишната Ани от Варна вече е в новия си дом

Щастлива развръзка: 12-годишната Ани от Варна вече е в новия си дом

България Преди 11 часа

Тепърва започва и лечението ѝ, предстои ѝ двойна трансплантация

Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29

Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29

България Преди 12 часа

От полската компания заявиха пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие

Пороен дъжд и буря удариха Стара Загора

Пороен дъжд и буря удариха Стара Загора

България Преди 13 часа

Има най-малко осем паднали дървета на различни места в града

Огромен пожар край Солун, издадоха предупреждение към гражданите

Огромен пожар край Солун, издадоха предупреждение към гражданите

Свят Преди 13 часа

Властите посъветваха жителите да останат в домовете си, да затворят вратите и прозорците

Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия

Радев се срещна с германската Федерална асоциация за външна търговия

България Преди 14 часа

Премиерът подчерта по време на разговора, че България е в процес на дълбока трансформация

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

София Вергара на 54: Как колумбийската красавица покори Холивуд

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 юли, петък

Edna.bg

Безпрецедентна мобилизация на силите за ред във Франция - спокойствие след мача

Gong.bg

Арестуваха бивш играч на Арсенал и Манчестър Сити

Gong.bg

„Надмина очакванията ми“: Ани от Варна споделя за първата нощ в мечтания си дом с баня, диван и розова стая

Nova.bg

Министрите на финансите от ЕС обсъждат откриване на процедура за свръхдефицит срещу България

Nova.bg