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Цените на билетите за Световното се сринаха след отпадането на САЩ и Роналдо

Причината е елиминирането на домакините и Португалия

Николай Киров Николай Киров

9 юли 2026, 18:32
Цените на билетите за Световното се сринаха след отпадането на САЩ и Роналдо
Източник: EPA/БГНЕС

Д ен преди четвъртфиналния сблъсък от Световното първенство между Белгия и Испания (петък, 22:00 ч. българско време), цените на билетите за сблъсъка на вторичния пазар отбелязват драстичен спад. Значителното поевтиняване е пряко свързано с отпадането на САЩ от турнира.

Според „Форбс“ най-евтиният билет за срещата, която ще се играе в „Ингълуд“, предградие на Лос Анджелис, е поевтинял от 2950 долара (2580 евро) на 1175 долара (1027 евро), което представлява спад от близо 60%.

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По данни на платформата за препродажба „ТикПик“, този спад се е случил в рамките на няколко часа, като цените продължават да намаляват с наближаването на началния час на двубоя.

Според „Форбс“ този срив се обяснява пряко с последователните елиминации на САЩ и Португалия на суперзведата Кристиано Роналдо – два отбора, които предизвикваха изключително голям интерес сред феновете и търговците на билети.

Съединените щати, една от страните домакини на надпреварата, бяха категорично надиграни от Белгия с 4:1 в нощта на понеделник срещу вторник, докато Португалия отстъпи пред Испания с 0:1 в понеделник вечерта.

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Преди това отпаднаха и другите домакини - Мексико загуби с 2:3 от Англия, а Канада от Мароко, с 0:3 на осминафиналите.

Кристиано Роналдо е най-следваният човек в света в социалната мрежа Инстаграм, далеч пред всички останали, с над 675 милиона последователи, от които между 47 и 60 милиона са от САЩ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Световно първенство Футбол Цени на билети САЩ Кристиано Роналдо
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