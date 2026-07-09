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„Гола и уплашена“: Потърпевши проговориха за хаоса с евакуацията в Ню Йорк денонощие по-късно

Докато пожарникари са давали по 30 секунди за напускане на хотелите, болни нюйоркчани останаха без жизненоважни лекарства, а затворените бизнеси беснеят заради загубите

9 юли 2026, 12:42
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С тотици хора бяха принудени да изпълняват заповед за евакуация в сряда, повече от 24 часа след като трябваше да избягат поради опасения, че небостъргач в Ню Йорк може да се срути – включително гости на хотел, които бяха напълно изненадани, съобщава The Post.

47-годишната Крис Стенет, изследовател в областта на общественото здраве, разказа, че е разбрала за евакуацията рано във вторник, тъкмо излизайки от душа в хотелската си стая, когато чула пожарникари да блъскат по вратата.

Източник: Getty Images

Пожарникарите дали „около 30 секунди“ за излизане, което принудило Стенет да остави личната си карта и редица други необходими неща, сподели тя.

„Бях гола и уплашена, уплашена и гола. Искам да кажа, че все пак бях наметнала нещо върху себе си“, каза тя и добавя: „Определено не беше приятно изживяване“.

Евакуираха район в Манхатън заради опасност от срутване на небостъргач (ВИДЕО+СНИМКИ)

Заповедта за евакуация, обхващаща няколко градски пресечки, която прогони Стенет и останалите от района близо до засегнатия небостъргач на Източна 42-ра улица №235, се стесни един ден по-късно, но няколко сгради останаха недостъпни – оставяйки десетки пътуващи, работници и собственици на фирми в неведение.

Източник: Getty Images

Четири сгради – на Второ авеню №815, Източна 43-та улица №225, Източна 43-та улица №231 и Източна 43-та улица №235 – остават под пълна забрана за достъп, съобщиха градските власти.

Намиращият се на партерния етаж ресторант Yakiniku Toraji на Източна 43-та улица №217 е под частична забрана за ползване, според официалните лица.

Властите в Ню Йорк отцепиха улици около небостъргач в Манхатън заради опасност от срутване

Градските власти оставиха Източна 42-ра и 43-та улица между Второ и Трето авеню блокирани за превозни средства, но позволиха на местните жители, работници и посетители да се завърнат, стига да не отиват до четирите сгради, които все още са под евакуация.

Въпреки това много нюйоркчани нямаха късмет, тъй като имаха работа точно в затворените сгради.

Източник: Getty Images

59-годишната Шон Уилямс, пенсиониран служител в затворите, сподели, че е пътувала от Харлем два пъти за два дни, за да вземе болкоуспокояващите си лекарства от кабинета на своя лекар в една от засегнатите сгради преди пътуване до Кънектикът.

„Дойдох вчера и не можах да вляза“, каза тя.

„Затова преместих часа си за днес, а сега те са затворени. Вчера платих 35 долара за паркинг, а днес платих 58 долара за нищо. Ще отида в спешното отделение, за да си взема лекарствата, защото не мога без тях. Мога да изпадна в абстиненция, така че трябва да ги имам“, допълва тя.

Минас Галицис, на 47 години, главен мениджър на ресторант The Casual Greek на ъгъла на 44-та улица и Второ авеню, е трябвало да затвори заведението във вторник.

Източник: Getty Images

Той успял да отвори отново на следващия ден, но изрази съжаление за пропуснатите ползи.

„За щастие никой не пострада, но някой трябва да поеме отговорност“, възмути се Галицис.

„Никой не поема отговорност за всички бизнеси, които трябваше да затворят“, добавя Галицис.

Снимки от хаоса в Манхатън: Опасният небостъргач остави стотици на улицата
30 снимки
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