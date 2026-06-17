Разкриха наркооранжерия в квартал на Варна

С лужители на отдел „Криминална полиция“ задържаха днес 43-годишен мъж в квартал на Варна, съобщава Областната дирекция на МВР.

Арестуваха 47-годишен мъж, отглеждал над 350 растения канабис (СНИМКИ)

В имота са намерени множество растения канабис в напреднал стадий на растеж, около 500 грама суха тревиста маса, реагираща на марихуана, както и оборудване за отглеждането на растенията.

Разкриха оранжерия за отглеждане на канабис във Варна (СНИМКИ)

Действията по разследването ще продължат под наблюдението на компетентната прокуратура.

Източник: МВР

Според българското законодателство канабисът е приравнен с кокаина и хероина. Не съществува понятие като малка доза. Въпреки това е обичайно, но не задължително, в практиката на съдилищата, когато намереното количество наркотици е незначително, да се налага глоба, ако обвиняемият няма предходни осъждания и не е освобождаван преди от наказателна отговорност.