Тръмп потвърди, че споразумението с Иран е подписано

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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е подписано и че текстът му ще бъде публикуван след официалната ратификация в петък.

Американският лидер добави, че Ормузкият проток ще бъде напълно отворен, предаде „Ройтерс“.

Говорейки пред френския президент Еманюел Макрон преди срещата на Г-7 тази седмица, Тръмп каза, че не знае дали ще присъства на церемонията в петък, която се очаква да се състои в Женева, но че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ще бъде там.

„Сделката е подписана и протокът вече е частично отворен, както знаете“, обяви Тръмп пред журналисти малко след пристигането си в Евиан, Франция.

„В петък той ще бъде напълно отворен“, добави президентът на САЩ.

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Меморандумът за разбирателство за уреждане на близо 4-месечната война, подписан от САЩ и Иран, е много важна стъпка и ще позволи отварянето на Ормузкия проток, каза на свой ред френският президент Макрон.

„Това е много важна стъпка за мира“, каза той.

По-рано днес Ванс заяви, че споразумението е било подписано по „дигитален път“ в неделя и че не са били отблокирани никакви средства за Техеран.

На въпроса кога текстът на меморандума за разбирателство ще бъде оповестен публично, Тръмп отговори: „Вероятно съвсем скоро. Бих казал, някъде след петък. Мисля, че ще стане някъде в съвсем близкото бъдеще“.

Тръмп заяви, че всяко облекчаване на санкциите срещу Техеран е „наистина въпрос на поведение. Ако те правят това, което трябва да правят, то започва да влиза в сила“.

Т. нар. „Меморандум за разбирателство“ е бил подписан от президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс и от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, посочиха по-рано източници от САЩ.

„Еманюел е мой специален приятел. Имаме фантастични отношения. Работили сме заедно по много сделки“, заяви още Тръмп в Евиан.

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„Искам да ти благодаря за помощта. Винаги си ми помагал“, обърна се той към френския президент, цитиран от „Евронюз“.

„Имате добър отбор на Световното първенство, много добър отбор. Но имате и добри боксьори. И сте велика страна, и за мен е чест да бъда с вас. Много ви благодаря“, добави Тръмп.