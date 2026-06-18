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От розови пясъци до арктически заливи: Най-добрите скрити плажове на Европа

Международно жури оцени местата въз основа на безупречното качество на водата и красотата им

18 юни 2026, 06:46
От розови пясъци до арктически заливи: Най-добрите скрити плажове на Европа
Източник: iStock

Т ъй като съвременните пътешественици все повече избягват шума и суетата на туристическите градове в полза на уединено, спокойно бягство, тази нова класация на най-добрите плажове в Европа се фокусира върху скрити скъпоценни камъни, които предлагат луксозни пейзажи без тълпите.

Туристическата организация „Най-добрите европейски дестинации“ проведе мащабно проучване, за да избере абсолютните лидери сред европейските курорти. Международно жури оцени местата въз основа на безупречното качество на водата и красотата им.

Португалската Мека за сърфисти и романтици

Абсолютният победител и носител на титлата за най-добър плаж в Европа беше португалският Монте Клериго, разположен в живописния регион Алгарве. Това уникално място често е наричано „Плажът на залеза“.

Дивите атлантически пейзажи, съчетани със златист пясък, създават перфектни условия за вечерна романтика и релаксация. Плажът е под надеждната защита на природен парк, така че тук няма да намерите огромни бетонни хотели, които биха разрушили девствената красота на бреговата линия.

Това е идеалното място за туристи, търсещи хармонична комбинация от свеж океански въздух, автентична сърф култура и максимално спокойствие.

Местните жители и посетителите обичат да се събират тук всеки петък, за да слушат музика на живо в уютни ресторанти на брега на морето и да се насладят на най-пресните морски дарове.

Атмосферата на Монте Клериго е толкова привлекателна, че световноизвестни дизайнери и членове на европейски кралски семейства редовно идват тук.

Гръцки тайни: от розов пясък до затворени лагуни

Гърция традиционно заема силни позиции в класациите, предлагайки на пътешествениците най-чистите води на Средиземно море. Истинско откритие за ценителите на красотата ще бъде плажът Вутуми на малкия йонийски остров Антипаксос.

До него може да се стигне само с лодка, но ослепително белите камъчета и кристалната тюркоазена вода си заслужават всяка минута от пътуването. За абсолютните интроверти и търсачите на пълна тишина, експертите силно препоръчват плажа Фтери на остров Кефалония.

Той остава напълно див, надеждно защитен от настъплението на цивилизацията от монументални варовикови скали.

Ако пътувате с деца, най-добрият избор би бил легендарният критски плаж Елафониси. Основната му туристическа атракция е фантастичният розов пясък и невероятно плитките, спокойни лагуни.

Това място наподобява истински тропически рай и гарантира напълно безопасно плуване. Не по-малко впечатляващ е плажът Палеокастрица в Корфу, известен със своите драматични скалисти брегове, мистериозни подводни пещери и идеални условия за гмуркане.

Италиански вкус и суровата красота на норвежките фиорди

Италианската Ривиера е представена в класацията от изключително очарователния плаж Боляско. Този миниатюрен залив с камъчета е скрит в едно от най-живописните рибарски селца в Лигурия.

Ярко оцветени къщи, спускащи се каскадно към водата, и уютни местни тратории създават неповторима атмосфера на класически италиански лукс.

Най-неочакваният и екстремен участник в туристическия топ обаче беше плажът Квалвик в Норвегия.

Разположено на хипнотизиращите Лофотенски острови, дълбоко над Северния полярен кръг, това природно чудо се достига по доста труден планински маршрут, но екстремните туристи, които предприемат прехода, ще бъдат богато възнаградени.

Пред тях се разгръща спектакъл от абсолютна природна хармония: топъл златист пясък среща ледените арктически води, защитени от гигантски планински върхове. Това място се е превърнало в емблематично за любителите на дивото къмпингуване и истинските търсачи на приключения далеч от цивилизацията.

Тайните перли на турското крайбрежие

Впечатляващият турски плаж Капутас, живописно разположен между популярните курорти Каш и Калкан, също беше сред световните лидери.

За да достигнат до идеално чистите му вълни, туристите трябва да се изкачат по дълго, стръмно стълбище от планинската крайбрежна магистрала. Въпреки популярността си сред пътуващите, това уникално място изненадващо запазва усещането за пълна изолация и спокойствие.

Всяка от представените дестинации доказва за пореден път, че Европа все още крие огромен брой неизследвани кътчета, където можете да се насладите на перфектна почивка далеч от масовата туристическа забързаност.

Източник: rbc.ua    
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