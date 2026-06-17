България

Пелтеков даде първото си интервю като шеф на СДВР

„Един от задържаните опита да избяга, но след няколко крачни „Кобра“ го задържа, казва той в Телеграфно подкастът за акцията срещу „Калашниците“

Николай Киров Николай Киров

17 юни 2026, 20:31
Пелтеков даде първото си интервю като шеф на СДВР
Източник: Телеграфно

Н овият директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, даде първото си интервю след назначаването си в Телеграфно подкастът, като очерта приоритетите на столичната полиция и коментира най-горещите теми от последните дни – операцията срещу т.нар. „Калашници“, войната с опасните шофьори, наркотрафика и автокражбите.

Ударна акция срещу „Калашниците“

Пелтеков заяви, че операцията срещу групата е подготвяна внимателно и е проведена със съдействието на специалните части на СДВР – „Кобра“ и групата за задържане на ГДБОП. По думите му са били задържани над 30 души, за които полицията е събрала данни за участие в различни престъпни дейности.

„Имахме информация за поведението и личността на част от лицата. Затова преценихме къде да използваме специализирани екипи и къде оперативни служители. Безопасността на гражданите и колегите беше приоритет“, обясни той.

Според директора на СДВР един от задържаните е направил опит за бягство, но е бил неутрализиран буквално след няколко крачки от „Кобра“. Следите водят към сводничество и международен трафик. Пелтеков разкри, че част от разследванията срещу членове на групата са свързани със сводничество, принуда и международен трафик на хора. По думите му едно от досъдебните производства е започнало още през 2023 година след оперативна работа на полицията и в момента се води от следствието под надзора на прокуратурата.

„Никой от пострадалите не се е отказал от показанията си. Продължаваме да събираме доказателства и да работим по случая“, подчерта той.

Лукс в TikTok, проверка от НАП

Новият шеф на СДВР коментира и демонстрациите на луксозен начин на живот в социалните мрежи, с които част от задържаните станаха популярни.

„Ние знаем какво е реалното им финансово състояние. Информацията ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите за проверка на произхода на средствата“, заяви Пелтеков.

Край на безнаказаността по пътищата

Сред основните теми в разговора беше и тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, при която загинаха четирима души. Пелтеков посочи, че двамата участници в инцидента са били санкционирани многократно през годините за нарушения по Закона за движение по пътищата, включително за превишена скорост. „Ние сме вземали отношение всеки път, когато е имало нарушение. По-важното е да има достатъчно доказателства и ефективни присъди“, каза той.

Дронове срещу джигитите

Директорът на СДВР потвърди, че полицията ще използва все по-активно дронове в борбата с пътния травматизъм и нелегалните гонки. По думите му е създаден специален имейл за сигнали от граждани за опасни шофьори, дрифтове и нерегламентирани състезания. Само преди часове, след сигнал от граждани, полицията е санкционирала 19-годишна шофьорка, която за една година зад волана е натрупала над 11 наказателни постановления.

Източник: Телеграфно

„Свидетелството ѝ е отнето, автомобилът е дерегистриран и тя ще бъде лишена от право да управлява автомобил за една година“, каза Пелтеков.

Автокрадците – вечната битка

Като дългогодишен служител на криминална полиция, новият директор коментира и борбата с организираните групи за кражба на автомобили. Той призна, че задържането на известни фигури от подземния свят, сред които Данчо Релето от групата за отвличания на „Наглите“, е било резултат от продължителна оперативна работа и безсънни нощи.

„Това са хора с огромен опит и сериозни технически познания. Но когато успееш да ги задържиш, удовлетворението е огромно“, заяви той.

Телефонни измами за над 100 000 лева

Пелтеков разказа и за случай от кариерата си, при който е предотвратена телефонна измама за над 100 000 лева. След намеса на полицията възрастно семейство било спасено от това да предаде още пари на измамниците, а впоследствие били задържани и трите „мулета“, участвали в схемата.

„Най-голямото удовлетворение е, когато хората години по-късно продължават да ти благодарят за помощта“, сподели той.

Хейтът няма как да липсва

В края на интервюто Пелтеков заяви, че не е мислил дълго преди да приеме поста начело на СДВР.

„Когато човек работи и иска да се развива, това е част от пътя. Най-важното е гражданите да имат доверие в полицията. Ако няма критики, вероятно нещо не е наред“, каза новият директор на столичната полиция.

С първото си интервю начело на СДВР главен комисар Николай Пелтеков даде ясен сигнал, че столичната полиция ще продължи активните действия срещу организираната престъпност, опасните шофьори и разпространението на наркотици, а операцията срещу „калашниците“ е само началото.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: Телеграфно подкастът    
Телеграфно подкастът
Последвайте ни
Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

САЩ публикуваха текста на сделката с Иран

САЩ публикуваха текста на сделката с Иран

Пелтеков даде първото си интервю като шеф на СДВР

Пелтеков даде първото си интервю като шеф на СДВР

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Хечбекът В05 на Leapmotor може да се поръчва у нас

Хечбекът В05 на Leapmotor може да се поръчва у нас

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 14 часа
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 14 часа
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 13 часа
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СГС остави четирима от задържаните в "Ботунец" в ареста

СГС остави четирима от задържаните в "Ботунец" в ареста

България Преди 2 часа

Днес Софийската районна прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение за петима души

Разкриха наркооранжерия в квартал на Варна

Разкриха наркооранжерия в квартал на Варна

България Преди 3 часа

В имота са намерени множество растения канабис в напреднал стадий на растеж

Приеха на второ четене промени в НПК

Приеха на второ четене промени в НПК

България Преди 4 часа

Предстои депутатите да разгледат второ четене и преходните и заключителните разпоредби от законопроекта

Назначиха и. ф. шеф на българското разузнаване

Назначиха и. ф. шеф на българското разузнаване

България Преди 4 часа

Правителството назначи също така Николай Георгиев Николов за заместник-председател на ДАР

Меган Маркъл и принц Хари

След 4 години изолация: Меган Маркъл се завръща в Англия с Хари и децата

Свят Преди 5 часа

Британският принц Хари ще бъде придружен от съпругата си Меган Маркъл и двете им деца, когато се завърне в Обединеното кралство следващия месец за събития, свързани с игрите Invictus Games

Норвежката принцеса Мете-Марит

Оставаше ѝ само година живот: Спешна трансплантация за принцесата на Норвегия

Свят Преди 5 часа

При последните си появи Мете-Марит използваше допълнителен кислород, както се видя през май на Националния празник на Норвегия. Тогава тя изглеждаше видимо изтощена, кашляше често и се налагаше да седи за определени периоди от време

Снимката е илюстративна

Отровни змии забелязани в лагерите на Германия и Норвегия на Световното първенство в САЩ

Любопитно Преди 5 часа

Докато националните отбори се подготвят за най-важните си мачове, играчите на Германия, Норвегия и Австрия се оказаха изправени пред неочакван противник – отровни змии

<p>Отриха 104 златни кюлчета в трафиканти на мигранти</p>

Неутрализираха престъпна група за трафик на мигранти

България Преди 5 часа

Осем души са с повдигнати обвинения

ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

Свят Преди 5 часа

Вотът се проведе след разгорещен дебат около текстове, свързани с изпълнението на ангажиментите на Скопие по преговорната рамка с ЕС

Илияна Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

Илияна Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

България Преди 5 часа

Президентът откри официално жътвената кампания в ловешкото село Дренов

Три града, три звезди и десетки непознати в новите епизоди на Smart Face

Три града, три звезди и десетки непознати в новите епизоди на Smart Face

Любопитно Преди 5 часа

Иван Христов, Дарин Ангелов и Александра Лашкова приемат предизвикателството на “Звездния рунд”

ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти

ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти

Свят Преди 6 часа

След одобрението на Европейския парламент текстът трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС

„Нито една майка не трябва да пропуска това“: Светът полудя по вратаря на Кабо Верде

„Нито една майка не трябва да пропуска това“: Светът полудя по вратаря на Кабо Верде

Любопитно Преди 6 часа

На 40 години Возиня отчая европейския шампион Испания и събра 10 милиона последователи за ден, засенчвайки звездите от НБА. Докато Доналд Тръмп иска смяна на името на „сокъра“, Белият дом се задейства заради семейната драма на ветерана от малката островна държава

Основателят на Mango Исак Андик

„Баща ми падна“ – разкриха разтърсващо обаждане на сина на шефа на Mango

Свят Преди 6 часа

Джонатан Андик е разследван за предполагаемо убийство на баща си Исак Андик – основателят на модната верига Mango. Двамата са били на поход в планината Монсерат близо до Барселона през декември 2024 г., когато 71-годишният Исак пада и загива

<p>Повдигнаха две обвинения срещу&nbsp;Стоян Колев и удължиха ареста му</p>

Повдигнаха две обвинения срещу инфлуенсъра Стоян Колев и удължиха ареста му

България Преди 6 часа

Той е задържан за срок до 72 часа

Официално: Том Холанд потвърди, че се е оженил за Зендая

Официално: Том Холанд потвърди, че се е оженил за Зендая

Любопитно Преди 6 часа

„Намерих моя човек и никога не съм бил по-щастлив“, обяви 30-годишният актьор пред Esquire, слагайки край на спекулациите и фалшивите AI снимки в мрежата. Том Холанд призна, че сватбата е минала тайно и всички роднини са присъствали

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Спасиха котка, паднала в шахта

sinoptik.bg
1

Нощни пеперуди превзеха Русе

sinoptik.bg

Миро разкри тайното си място в Корфу: Ако го намерите, значи островът ви обича

Edna.bg

Дара се срещна неочаквано с Новак Джокович

Edna.bg

Трети нов в Черно море

Gong.bg

Официално: Ботев Пловдив взе защитник от Бенфика

Gong.bg

САЩ публикуваха 14-точковото споразумение за мир с Иран

Nova.bg

Голям пожар в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg