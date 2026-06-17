България

Пожар избухна в квартал в София, димът се вижда от километри

На място са изпратени два специализирани автомобила

Николай Киров Николай Киров

17 юни 2026, 19:05
Пожар избухна в квартал в София, димът се вижда от километри
Източник: Vesti.bg

П ожар избухна в изоставено хале в района на столичния квартал "Христо Ботев", съобщиха пред БНР от пожарната.

Пожар избухна край летището в София

На място са изпратени два специализирани автомобила, няма пострадали хора.

От пожарната уточниха, че няма опасност огънят да засегне съседни къщи. 

Пожар избухна в столичен квартал

Работата по локализиране на пожара продължава.

Локалните пожари в района на столичния квартал „Христо Ботев“ и близостта му до Летище София се превърнаха в повтарящ се сценарий през последните години, поставяйки на изпитание готовността на пожарните екипи. Честите инциденти в тази зона често са свързани със запалване на сухи треви, отпадъци или изоставени халета, което налага многократни намеси на столичната „Пожарна безопасност и защита на населението“

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
пожар София квартал Христо Ботев
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