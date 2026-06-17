Пожар избухна в квартал в София, димът се вижда от километри

П ожар избухна в изоставено хале в района на столичния квартал "Христо Ботев", съобщиха пред БНР от пожарната.
Пожар избухна край летището в София
На място са изпратени два специализирани автомобила, няма пострадали хора.
От пожарната уточниха, че няма опасност огънят да засегне съседни къщи.
Пожар избухна в столичен квартал
Работата по локализиране на пожара продължава.
Локалните пожари в района на столичния квартал „Христо Ботев“ и близостта му до Летище София се превърнаха в повтарящ се сценарий през последните години, поставяйки на изпитание готовността на пожарните екипи. Честите инциденти в тази зона често са свързани със запалване на сухи треви, отпадъци или изоставени халета, което налага многократни намеси на столичната „Пожарна безопасност и защита на населението“