Свят

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Президентът на САЩ написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори Ормузкия проток

24 май 2026, 09:30
Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече
Източник: AP/БТА

М еморандум за разбирателство за мирното споразумение с Иран, който е “до голяма степен договорен”, ще отвори Ормузкия проток, каза в събота американският президент Доналд Тръмп, но иранската агенция "Фарс" по-късно опроверга това съобщение, предаде "Ройтерс". 

Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

Тръмп написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори протока - ключов воден път, чието затваряне преобърна световните енергийни пазари след началото на конфликта през февруари, когато САЩ и Израел атакуваха Иран. Той не уточни какво друго ще бъде включено в споразумението. 

“Финалните аспекти и подробности на споразумението в момента се обсъждат и ще бъдат обявени скоро”, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

Рано тази сутрин обаче иранската агенция "Фарс" съобщи, че споразумението ще позволи на Иран да управлява Ормузкия проток и, че твърденията на Тръмп за протока “не съответстват на реалността”.

Техеран заяви снощи, че работи по меморандум за разбирателство за прекратяване на войната, след като високопоставения ирански представител Асим Мунир се среща с началника на пакистанската армия. 

Хаос в Ормузкия проток: Защо надеждата за мир се изпари за часове

Пакистанската армия заяви, че преговорите са довели до „окуражаващ“ напредък. Два пакистански източника, участващи в преговорите, посочиха, че сделката, която се договаря, е „достатъчно всеобхватна за прекратяване на войната“.

В публикация в социалната мрежа X пакистанският премиер Шехбаз Шариф оцени “изключителните усилия” на Тръмп да “преследва мира”. 

Източници съобщиха пред "Ройтерс", че предложената рамка ще се разгърне в три етапа: формален край на войната, разрешаване на кризата в Ормузкия проток и стартиране на 30-дневен прозорец за преговори за по-широко споразумение - срок, който може да бъде удължен. 

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

Представител на пакистанската страна каза, че ако САЩ приемат меморандума, по-нататъшните разговори могат да бъдат проведени след края на религиозния празник Курбан байрам в петък.

Американският президент, одобрението към когото беше засегнато от въздействието на войната върху цените на енергията за американските потребители, каза в петък, че няма да присъства на сватбата на сина си през уикенда, като посочи Иран сред причините за решението си да остане във Вашингтон. 

Тръмп написа в Truth Social, че е провел телефонни разговори с лидери от Саудитска Арабия, Катар, Египет, ОАЕ, Йордания, Турция и Пакистан. Изданието “Аксиос” съобщи, че лидерите на мюсюлманските страни са окуражили Тръмп да се съгласи с рамката. 

Друг разговор с израелския премиер Бенямин Нетанхяу протече “много добре”, написа Тръмп. 

Денят на истината за Близкия изток: Очаква се ключовият отговор на Иран към Тръмп

Американският президент многократно заяви, че САЩ са нанесли удари по Иран, за да попречат на страната да се сдобие с ядрено оръжие. Иран отрича да разработва ядрени оръжия и твърди, че има право да обогатява уран за граждански цели.

“Тенденцията през тази седмица е към намаляване на разногласията, но все още има въпроси, които трябва да бъдат обсъдени чрез посредници. Ще трябва да изчакаме и да видим как ще се развие ситуацията през следващите три-четири дни“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

Техеран настоява за контрол върху протока, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и отмяна на санкциите върху продажбите на ирански петрол.

Багаи заяви, че въпросът за американската блокада на иранското корабоплаване е важен, но приоритет за Техеран е прекратяването на заплахата от нови американски удари и на продължаващия конфликт в Ливан, където подкрепяните от Иран бойци на "Хизбула" се сражават с израелските войски, навлезли в южната част на страната.

Командващият пакистанската армия Мунир в събота бе в Техеран за разговори с главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

Галибаф заяви, че иранските въоръжени сили са възстановили способностите си по време на примирието и че ако САЩ "безразсъдно подновят войната“, последиците ще бъдат "по-силни и по-тежки“ от началото на конфликта.

Въпреки седмиците на сражения Иран е запазил запасите си от обогатен почти до оръжеен клас уран, както и ракетния си арсенал, дроновия си капацитет и мрежата си от съюзнически въоръжени групировки, отбеляза Ройтерс.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
Последвайте ни
Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

24 май: Подписът, който роди Ангела на смъртта

24 май: Подписът, който роди Ангела на смъртта

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
САЩ искат да въведат допълнителен пътен данък само за EV

САЩ искат да въведат допълнителен пътен данък само за EV

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Златна палма&quot; 2026:&nbsp;Кой грабна голямата награда на фестивала</p>

Филмът "Фиорд" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу бе отличен със "Златната палма" в Кан

Любопитно Преди 57 минути

Критиците определят лентата като една от най-силните и провокативни в конкурсната програма тази година

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

България Преди 1 час

Празничното шествие започва в 10:30 часа

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Свят Преди 2 часа

Според оценките на органите на реда в демонстрацията са участвали около 34 000 души

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента

Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите

Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите

Любопитно Преди 2 часа

Ново мащабно проучване на белгийски учени разби мита, че броят часове в леглото е най-важен за здравето ни. Оказва се, че тялото е много по-чувствително към редовния график, а уикендите до обяд всъщност ни докарват вреден „социален джетлаг“

Как една от най-опасните супи в света се превърна в кулинарен хит

Как една от най-опасните супи в света се превърна в кулинарен хит

Любопитно Преди 2 часа

Готвачите в Пусан укротяват отровната риба фугу, съчетавайки смъртоносна екзотика с вековна традиция и щипка политически шпионаж

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Любопитно Преди 2 часа

Първите известни свидетелства за честването на празника са открити в арменска летопис от 1813 г.

Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°

Наказание лиши Никола Цолов от точки в спринта за Гран при на Канада

Наказание лиши Никола Цолов от точки в спринта за Гран при на Канада

България Преди 11 часа

Българинът сдаде временно първото място в класирането на Формула 2

Макрон разговаря с Тръмп и арабски лидери за Близкия изток

Макрон разговаря с Тръмп и арабски лидери за Близкия изток

Свят Преди 11 часа

Франция насърчава да се върви по пътя на дипломацията и договореното решение с приоритет номер едно отварянето на Ормузкия проток

<p>Издирват 55-годишен мъж в Севлиево</p>

След тежката метеорологична обстановка: Издирват 55-годишен мъж в Севлиево

Свят Преди 12 часа

Полиция и доброволци претърсват района на местността Чакала

Инциденти в Белград след протест срещу Вучич

Инциденти в Белград след протест срещу Вучич

Свят Преди 12 часа

Напрежението около лагера на президентските привърженици ескалира след края на демонстрацията.

Мъж отвлече жена и едногодишно дете от кризисен център в Пловдив

Мъж отвлече жена и едногодишно дете от кризисен център в Пловдив

България Преди 13 часа

29-годишният обвиняем е задържан на ГКПП „Калотина“ след издирване

Френска двойка е задържана в Португалия за изоставяне на деца

Френска двойка е задържана в Португалия за изоставяне на деца

Свят Преди 13 часа

Децата са настанени в приемно семейство

Тръмп: Преговарящите са по-близо до сделка за Иран

Тръмп: Преговарящите са по-близо до сделка за Иран

България Преди 13 часа

"Ще подпиша споразумение само когато постигнем всичко, което искаме", изтъкна Тръмп

Каква е актуалната обстановка с наводненията в България

Каква е актуалната обстановка с наводненията в България

България Преди 13 часа

Властите предупреждават, че ситуацията е динамична, но в част от засегнатите райони постепенно започва да се стабилизира

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Голям празник е! Денят, в който казваме „благодаря“ на учителите

Edna.bg

Дневен хороскоп за 24 май, неделя

Edna.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси откраднаха шоуто на НБА мач

Gong.bg

Питас пише история - чуждестранният рекордьор на ЦСКА

Gong.bg

Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в Благоевград

Nova.bg

Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Nova.bg