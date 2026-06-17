Какво пише в черновата на сделката между САЩ и Иран

С поразумението между Иран и САЩ определя условията на прекратяването на огъня, повторното отваряне на Ормузкия проток, известно финансово облекчение за Иран и потвърждение от Техеран, че никога няма да произвежда ядрено оръжие, според чернова на текста, получена Си Ен Ен.

"Меморандумът за разбирателство" от 14 точки все още не е официално публикуван, но копие от него е получено от Си Ен Ен от американски служител, а дипломат, който е видял документа на срещата на върха на Г-7 във Франция, е потвърдил съдържанието.

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Съгласно споразумението САЩ ще позволят на Иран да продава своите петролни продукти, а Техеран може да се възползва от фонд за развитие от 300 милиарда долара, ако изпълни ангажиментите, свързани с ядрената му програма и определени в по-нататъшни преговори.

Тръмп: Споразумението с Иран минава във втора фаза

Документът не включва подробности за това какво ще се случи с високообогатения уран на Иран. Текстът отразява споразумението, подписано дигитално от президента на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф в неделя. Тъй като това е чернова, в крайния текст може да има промени. Техническите детайли все още се изпипват, преди официалното подписване на "Меморандума за разбирателство" в петък, в Швейцария. Ето пълния текст:

1 — Ислямска република Иран и Съединените щати, заедно със своите съюзници в настоящата война, обявяват при подписването на този "Меморандум за разбирателство" незабавно и окончателно прекратяване на войната на всички фронтове, включително Ливан, и се ангажират отсега нататък да не предприемат никакви враждебни действия един срещу друг и да се въздържат от заплаха или употреба на сила един срещу друг. Окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на този член и останалите членове.

2 — Ислямска република Иран и Съединените щати се задължават да зачитат взаимно суверенитета и териториалната си цялост и да се въздържат от намеса във вътрешните си работи.

3 — Ислямска република Иран и Съединените щати се задължават да преговарят и да постигнат окончателно споразумение в рамките на максимален период от 60 дни, който може да бъде удължен по взаимно съгласие.

4 — Веднага след подписването на този "Меморандум за разбирателство" Съединените щати ще вдигнат военноморската блокада и ще прекратят всякаква намеса или възпрепятстване срещу Ислямска република Иран, и ще възстановяват трафика през Ормузкия проток в рамките на максимум 30 дни до пълния му капацитет; Трафикът на корабите ще бъде пропорционален на обема на трафика от Ислямска република Иран преди войната. Съединените щати също така се задължават да изтеглят военните си сили от околните райони в рамките на 30 дни след окончателното споразумение.

5 — След подписването на този "Меморандум за разбирателство" Ислямска република Иран незабавно ще предприеме стъпки, за да гарантира, че движението на търговски кораби от Персийския залив до Оманско море и обратно ще бъде възобновено в рамките на 30 дни до обема отпреди войната, като се вземе предвид необходимостта от премахване на техническите препятствия и неутрализиране на мини от Иран.

6 — Съединените щати се задължават, заедно с регионалните си партньори, да създадат всеобхватен план, договорен от двете страни, за възстановяване и икономическо развитие на Ислямска република Иран, като същевременно осигурят финансиране от най-малко 300 милиарда долара. Механизмът за изпълнение на този план, като част от окончателното споразумение, ще бъде формулиран в рамките на 60 дни.

7 — Съединените щати се ангажират да прекратят, по график, който ще бъде договорен като част от окончателното споразумение, всички видове санкции, наложени понастоящем на Ислямска република Иран, включително резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и Съвета на управителите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и всички едностранни санкции на САЩ, както първични, така и вторични.

8 — Ислямска република Иран отново заявява, че никога няма да произвежда ядрени оръжия. Ислямска република Иран и Съединените щати се споразумяват, че съдбата на обогатения материал и съдбата на всички други взаимно договорени въпроси, свързани с ядрената енергия, включително ядрените нужди на Иран, ще бъдат адекватно разгледани в окончателно споразумение; окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на този член.

9 — Ислямска република Иран и Съединените щати се съгласяват, че до постигане на окончателно споразумение ще запазят статуквото: Иран ще запази статуквото по отношение на ядрената си програма, а Съединените щати няма да налагат нови санкции на Иран, нито ще засилват силите си в региона.

10 — Съединените щати се ангажират, че веднага след подписването на този "Меморандум за разбирателство" и до датата на отмяна на санкциите, Министерството на финансите на Съединените щати ще издава дерогации за износ на ирански суров петрол, нефтохимически продукти и техните производни, както и всички свързани услуги, включително банково дело, застраховане, транспорт и други подобни.

11 — Съединените щати се ангажират, че в светлината на напредъка на преговорите за окончателно споразумение, замразените или ограничени средства и активи на Ислямска република Иран ще бъдат освободени и предоставени изцяло на разположение. Тези средства, независимо дали се държат в главната сметка или са преведени, ще бъдат използвани за всяко плащане на крайния бенефициент, определено от Централната банка на Ислямска република Иран, и ще бъдат изцяло на разположение за използване. Съединените щати се ангажират да издадат всички необходими разрешителни и лицензи на това основание.

12 — Ислямска република Иран и Съединените щати се съгласяват, че ще бъде създаден механизъм, който да следи за успешното прилагане и бъдещите ангажименти по Окончателното споразумение.

13 — След подписването на този "Меморандума за разбирателство" и след получаване на уверения относно започването на прилагането на членове 4, 5, 10 и 11 от този "Меморандум за разбирателство" и продължаващото прилагане на тези стъпки, Ислямска република Иран и Съединените щати ще започнат преговори за Окончателно споразумение единствено по отношение на останалите членове.

14 — Окончателното споразумение ще бъде одобрено чрез обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.