Свят

Тръмп защити споразумението с Иран

Тръмп: Това, което не бих искал да видя, е икономическа катастрофа

Николай Киров Николай Киров

17 юни 2026, 21:58
Тръмп защити споразумението с Иран
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп защити днес споразумението между САЩ и Иран в изявление пред журналисти в края на срещата на върха на Г-7 във Франция, като каза, че не би искал да стане свидетел на икономическа катастрофа, каквато би била предизвикана от продължаване на войната в Близкия изток, предаде "Ройтерс".

"Това, което не бих искал да видя, е икономическа катастрофа. Ако бяхме продължили, това можеше да се случи", каза Тръмп на пресконференция във френския курорт Евиан.

Той допълни, че не би искал да заприлича на бившия американски лидер Хърбърт Хувър, който бе президент на САЩ през 1929 г., когато след срив на фондовите борси и загуба на милиарди долари дойде Голямата депресия в страната.

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Войната, която започна с ударите на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари и прерасна в по-широк регионален конфликт, доведе до рязък скок на цените на енергоносителите и инфлационен натиск, което породи и опасения от голяма криза с доставките на храни за развиващите се държави.

Икономистите определят мирното споразумение като добра новина за световната икономика, но предупреждават за значителните рискове, ако то пропадне и конфликтът бъде подновен. Те също така предупреждават, че връщането на търговските потоци към нормалното им състояние ще отнеме месеци, ако не и по-дълъг период, а енергийни експерти твърдят, че може да отнеме и година енергийните доставки да се стабилизират.

Тръмп каза още, че израелският премиер Бенямин Нетаняху "всъщност е добър човек, който обаче понякога малко се пали", като му благодари за усилията по отношение на Иран. По думите на американския президент Нетаняху би могъл да прояви "по-мек подход" в Ливан.

Американският президент заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано много скоро и че Техеран иска да го подпише.

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"Споразумението, което договорихме с Иран в неделя, ще бъде подписано много скоро, може би вдругиден", каза Тръмп пред журналистите.

По-рано днес президентът на САЩ заяви, че споразумението не е окончателно и че може да възобнови войната, ако той не остане доволен.

"Ако те не спазват споразумението, вероятно ще ги бомбардираме, докато не започнат да го спазват", добави американският лидер.

Той каза също така, че САЩ са замразили значителни ирански активи и в "определен момент" ще трябва да ги върнат или рискуват и други държави да не инвестират в американския долар.

Тръмп благодари и на китайския си колега Си Цзинпин и руския лидер Владимир Путин за това, че по думите му са запазили неутралитет по време на войната срещу Иран.

"Просто искам да им благодаря, защото те много ни улесниха", заяви Тръмп и добави, че и двамата лидери са останали "неутрални".

Той каза на пресконференцията, че успоредно с усилията за сключване на сделка с Иран е обсъдил ракетната програма на Техеран и терористичните му проксита с държавите от Персийския залив.

Тръмп посочи, че сирийският лидер Ахмед аш Шараа е готов да се бори с "Хизбула" и "по-конкретно" вътре в Ливан.

Американският лидер каза също така, че очаква ливанският президент Жозеф Аун да посети Вашингтон през следващите една-две седмици.   

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Доналд Тръмп САЩ Иран
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