САЩ публикуваха текста на сделката с Иран

С ъединените щати публикуваха официалния текст на меморандума за разбирателство, подписан през уикенда с Иран. Висш служител от американската администрация прочете документа от 14 точки, който излага разпоредби за повторно отваряне на Ормузкия проток, облекчаване на някои финансови ограничения срещу Иран и определя очакванията за договаряне на спиране на иранската ядрена програма по време на бъдещи технически преговори. Документът е озаглавен "Исламабадски меморандум за разбирателство между Съединените американски щати и Ислямска република Иран", предаде Си Ен Ен.

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"Това е по същество споразумение, което ни позволява незабавно да отворим Ормузкия проток, да ангажираме иранците с унищожаване на ядреното гориво и след това ни дава възможност, ако иранците покажат добро поведение, ние да отговорим, като увеличим икономическите и санкционни облекчения, които могат да ги направят по-просперираща страна", каза висшият служител на Белия дом.

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Текстът отразява споразумението, подписано дигитално от президента на САЩ Доналд Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф в неделя.

Официалното подписване предстои в петък, в Швейцария. Ето пълния текст:

1 — Съединените американски щати и Ислямска република Иран и техните съюзници в настоящата война подписват този меморандум за разбирателство, за да обявят незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан, и се задължават отсега нататък да не започват никаква война или каквато и да е военна операция един срещу друг, и да се въздържат от заплаха или употреба на сила един срещу друг, и да гарантират териториалната цялост и суверенитет на Ливан. Окончателното споразумение ще потвърди окончателното прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, и други разпоредби на този параграф.

2 — Съединените американски щати и Ислямска република Иран се задължават да уважават взаимно суверенитета и териториалната си цялост и да се въздържат от намеса във вътрешните си работи.

3 — Съединените американски щати и Ислямска република Иран се ангажират да преговарят и да постигнат окончателно споразумение в рамките на максимум 60 дни, като срокът може да бъде удължен по взаимно съгласие.

4 — Веднага след подписването на този Меморандум за разбирателство, Съединените американски щати ще започнат премахването на морската си блокада и всякакви смущения или пречки срещу Ислямска република Иран и ще прекратят напълно морската блокада в рамките на 30 дни. През този период трафикът на плавателни съдове ще бъде пропорционален на броя на възстановения от Ислямска република Иран предвоенен трафик. Съединените американски щати се ангажират допълнително да оттеглят силите си в близост до Ислямска република Иран в рамките на 30 дни след окончателното споразумение.

5 — След подписването на този меморандум за разбирателство, Ислямска република Иран ще предприеме мерки, като положи всички усилия за безопасно преминаване на търговски плавателни съдове безплатно, само за 60 дни, от Персийския залив до Оманско море и обратно. Движението на търговските кораби ще започне незабавно и, предвид необходимостта от премахване на техническите и военните препятствия и разминиране от страна на Ислямска република Иран, ще бъде въведено в рамките на 30 дни. Ислямска република Иран ще проведе диалог със Султаната на Оман, за да определи бъдещата администрация и морските услуги в Ормузкия проток, в дискусия с другите крайбрежни държави от Персийския залив, в съответствие с приложимото международно право и суверенните права на крайбрежните държави от Ормузкия проток.

6 — Съединените американски щати се ангажират с регионалните партньори да разработят окончателен, взаимно съгласуван план за най-малко 300 милиарда щатски долара за възстановяване и икономическо развитие на Ислямска република Иран. Механизмът за изпълнение на този план ще бъде финализиран като част от окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Всички необходими лицензи, освобождавания и разрешения, необходими за съответните финансови транзакции, ще бъдат предоставени от Съединените американски щати.

7 — Съединените американски щати се задължават да прекратят всички видове санкции срещу Ислямска република Иран, включително резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, резолюциите на Управителния съвет на МААЕ, всички едностранни санкции на САЩ, първични и вторични, в рамките на договорен график като част от окончателното споразумение. Ислямска република Иран и Съединените американски щати признават критичното значение на въпроса за прекратяване на санкциите, споменат по-горе, и изразяват намеренията си незабавно да разгледат тези въпроси в преговорите, за да постигнат взаимно съгласие по тях.

8 — Ислямска република Иран потвърждава, че няма да придобива или разработва ядрени оръжия. Съединените американски щати и Ислямска република Иран се споразумяха да уредят разпореждането с натрупания обогатен ядрен материал съгласно механизъм, който ще бъде взаимно договорен в съответствие с графика, посочен в параграф седми, с минимална методология на обедняване на място под надзора на МААЕ. Двете страни се споразумяха също да обсъдят въпроса за обогатяването и други взаимно договорени въпроси, свързани с ядрените нужди на Ислямска република Иран, въз основа на задоволителна рамка, договорена в окончателното споразумение. Окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на този параграф и Ислямска република Иран признава критичното значение на горепосочените ядрени въпроси. Те изразяват намерението си незабавно да разгледат тези въпроси в преговорите, за да постигнат взаимно съгласие по тях.

9 — До постигане на окончателното споразумение Съединените американски щати и Ислямска република Иран се съгласяват да запазят статуквото. Ислямска република Иран ще запази настоящото статукво на ядрената си програма, а Съединените американски щати няма да налагат нови санкции и няма да разполагат допълнителни сили в региона.

10 — Съединените американски щати се задължават, че веднага след подписването на този меморандум за разбирателство и до прекратяване на санкциите, Министерството на финансите на САЩ ще издаде дерогации за износа на ирански суров петрол, петролни продукти и деривати, както и за всички свързани услуги, включително банкови транзакции, застраховки, транспорт и др.

11 — Съединените американски щати се задължават да предоставят изцяло за ползване замразените или ограничени средства и активи на Ислямска република Иран след прилагането на този меморандум за разбирателство. Съединените американски щати и Ислямска република Иран ще се споразумеят взаимно за процедурите, свързани с освобождаването на тези средства по време на преговорите. Такива средства, независимо дали става въпрос за получаване на първоначалната сметка или превод, ще бъдат напълно използваеми за плащане на всеки краен бенефициент, определен от Централната банка на Ислямска република Иран. Съединените американски щати се задължават да издадат всички необходими лицензи и съответни разрешения.

12 — Съединените американски щати и Ислямска република Иран се съгласяват, че ще бъде създаден изпълнителен механизъм за наблюдение на успешното прилагане на този меморандум за разбирателство и бъдещото спазване на окончателният договор.

13 — След подписването на този меморандум за разбирателство и при условие че започне прилагането на параграфи 1, 4, 5, 10 и 11 от него и продължи прилагането на тези мерки, Съединените американски щати и Ислямска република Иран ще започнат преговори относно окончателното споразумение, изключително по останалите параграфи.

14 — Окончателното споразумение ще бъде одобрено с обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.