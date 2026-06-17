Свят

Стратегическия петролен резерв на САЩ падна до рекордно ниско ниво

Тръмп използва резерва, за да минимизира щетите от войната с Иран

Николай Киров Николай Киров

17 юни 2026, 21:58
Стратегическия петролен резерв на САЩ падна до рекордно ниско ниво
Източник: EPA/БГНЕС

К оличеството петрол в Стратегическия петролен резерв на САЩ е намаляло миналата седмица до най-ниското ниво от 1983 г. насам, като администрацията на президента Доналд Тръмп продължава да използва резерва, за да минимизира щетите от войната с Иран, предаде Си Ен Ен.

Според федералните данни американските власти са освободили 8,9 милиона барела от Стратегическия петролен резерв само миналата седмица. Това оставя аварийния петролен резерв на САЩ с 340,3 милиона барела суров петрол, което е под предишното дъно, достигнато през юли 2023 г. при президента Джо Байдън, след като Русия нахлу в Украйна.

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Последният път, когато Стратегическият петролен резерв е имал по-малко петрол, е бил през юли 1983 г., когато администрацията на Рейгън е пълнила резерва за първи път.

Стратегическият петролен резерв се очертава като ключов инструмент, който служителите на Тръмп използват за смекчаване на вредите от високите цени на енергията за потребителите, бизнеса и икономиката като цяло.

„Освобождаването на запаси от Стратегическия петролен резерв, съчетано с освобождаването на запаси от други правителства и намаляването на износа от Китай, предотврати сценария с петрол от 150 долара до момента“, коментира Анди Липоу, президент на Lipow Oil Associates.

Аварийният петрол, освободен от началото на войната с Иран, ще трябва да бъде заменен с течение на времето, но това няма да се случи навреме за пика на сезона на ураганите.

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„Ако в Мексиканския залив се разрази голям ураган, който ще спре производството за няколко седмици, този буфер вече няма да е налице“, предупреди Липоу.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
Стратегически петролен резерв САЩ Доналд Тръмп
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