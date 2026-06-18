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Учени разгадаха 50-годишна мистерия: Нашата черна дупка не е „счупена“, просто духа слаб бриз

Учените доказаха, че законите на физиката важат и за нашия галактически център, а мистериозното „мълчание“ на обекта се дължало на временен тих период

18 юни 2026, 06:45
Учени разгадаха 50-годишна мистерия: Нашата черна дупка не е „счупена“, просто духа слаб бриз
Източник: Istock

А строноми за първи път откриха доказателства за космически вятър, идващ от супермасивната черна дупка Стрелец А (Sagittarius A) в центъра на Млечния път. Откритието решава една от най-дългогодишните загадки в науката – защо най-близката до нас черна дупка изглеждаше странно „тиха“ и сякаш нарушаваше законите на физиката, съобщава CNN.

Стрелец А* е истинско чудовище с маса около 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето. Според физичните закони черните дупки не само поглъщат материя, но и изхвърлят част от нея под формата на мощни струи (джетове) или ветрове. Въпреки това, в продължение на половин век учените не откриваха преки доказателства за подобна активност при нашата дупка, което озадачаваше научната общност.

„Това е най-близката и най-добре проучена черна дупка, а изглеждаше, че няма вятър. Всяка друга черна дупка във вселената се държи по един начин, а най-близката до нас – по друг. Това беше огромен проблем“, обяснява Марк Горски, професор в Северозападния университет в Илинойс и съавтор на проучването, публикувано в The Astrophysical Journal Letters.

Ефектът на „космическия сешоар“

След 5 години внимателни наблюдения, Горски и неговият колега Лена Мурчикова успяват да съставят изключително детайлна карта на региона около черната дупка с помощта на радиотелескопа ALMA в Чили. Премахвайки всички радиосмущения, те забелязват огромна конусовидна кухина, дълга около 3 светлинни години, в която напълно липсва студен газ.

Според изследователите тази кухина е била буквално „изваяна“ от горещ газов вятър, идващ директно от черната дупка.

„Вятърът от черната дупка действа като сешоар. Той издухва горещ, турбулентен въздух в по-студена и гъста материя, точно както сешоарът суши мокра коса. Вятърът е достатъчно силен, за да затопли и избута водата, но не и за да отнесе косата от главата ви“, сравнява Горски. 

Учените са потвърдили теорията си и чрез рентгеновата обсерватория „Чандра“ на НАСА, доказвайки, че студеният газ в района е бил избутан от гореща плазма, идваща от галактическия център.

Защо откритието отне 50 години?

Има две основни причини, поради които учените чакаха това откритие от 1970-те години насам:

  • Космическият прах: Инструментите едва наскоро станаха достатъчно напреднали, за да „виждат“ през гъстите облаци от прах и газ между Земята и центъра на галактиката.
  • Слабото хранене: Стрелец А* в момента се намира в „тих период“. Повечето наблюдавани черни дупки в далечни галактики поглъщат огромни количества материя и изригват с космически „фойерверки“. Нашата дупка обаче е в латентно състояние – нейният вятър е изключително слаб и нежен, което го прави невероятно труден за засичане.

Защо това е важно?

Откритието доказва, че физиката на черните дупки работи точно според очакванията ни, а Стрелец А* не е изключение от правилата. Тези космически ветрове са жизненоважни, тъй като регулират растежа на самата черна дупка и контролират как галактиката около нея разпределя енергията си и как се раждат новите звезди.

Сега екипът планира да разшири наблюденията си и дори да направи „видео“ на движението на газовите облаци, за да изчисли точно колко материя поглъща нашият космически съсед.

Източник: CNN    
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