Свят

Фон дер Лайен: ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци

Предложените мерки биха могли да отнемат статута на защита, от който се ползват мъжете в боеспособна възраст

Николай Киров Николай Киров

17 юни 2026, 21:24
Фон дер Лайен: ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци
Източник: БТА/AP

П резидентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се удължи защитата на украинските граждани в Европейския съюз, но с някои ограничения, за да не се лишава Киев от потенциални наборници във войната срещу Русия, предаде "Франс прес".

"Ще предоставяме нужната защита на украинските граждани, колкото се може по-дълго, докато същевременно подкрепяме Украйна в стремежите ѝ да се отбранява срещу руската агресия", посочи Фон дер Лайен в писмо, адресирано до държавите членки на ЕС, което е посветено на имиграцията.

ЕС удължава временната закрила за украински бежанци до 2027 г.

"Следователно Комисията ще предложи да се удължи временната защита, предоставяна на бежанците от войната в Украйна, като същевременно се ограничи полето ѝ на приложение, за да се гарантира, че евентуално удължаване на защитата не нарушава легитимните способности на Украйна за отбрана", посочва Урсула фон дер Лайен.

Предложените мерки биха могли да отнемат статута на защита, от който се ползват мъжете в боеспособна възраст, които са напуснали Украйна нелегално.

Украинските бежанци от конфликта с Русия, започнал през 2022 г., се ползват с особен статут, който им дава право на престой, работа и достъп до социални помощи в ЕС. Понастоящем те наброяват близо 4,3 души, установили се главно в Германия, Полша и Чехия.

Временната закрила за бежанците у нас се удължава с oще година

Статутът трябва да бъде подновяван всяка година и в момента е в сила до март следващата година, припомня АФП.

Историята на временната закрила в България е белязана от поредица административни решения, които целяха да балансират между хуманитарния дълг и правната стабилност. През март 2022 г. Министерският съвет прие решение за предоставяне на временна закрила на разселените лица от Украйна, но последвалият съдебен контрол по административно дело от 2022 г. доведе до отмяна на някои рестриктивни условия, заложени в първоначалния план. Върховният административен съд (ВАС) тогава постанови, че наложените от правителството крайни срокове и ограничения за регистрация противоречат на правото на ЕС и Директива 2001/55/ЕО, като лишават уязвимите лица от възможността за избор на правен статут.В отговор на тези правни изисквания и за да се поддържа хармония с европейските стандарти, през следващите години правителството предприе стъпки за периодично удължаване на мярката.

През февруари 2023 г. с ново решение на Министерския съвет бе даден ход на мащабна кампания за пререгистрация на бежанците, която продължи до края на март същата година, осигурявайки непрекъсваемост на закрилата до 4 март 2024 г. Паралелно с това, през 2023 г. и 2024 г., бяха активирани целеви държавни програми за хуманитарно подпомагане, които преминаха през корекции на критериите за настаняване, за да се гарантира дългосрочното включване на украинските граждани в българския социално-икономически живот. Всички тези действия бяха съгласувани с работата на специализирани междуведомствени групи, включващи социалното, вътрешното и образователното министерство, които целяха както достъп до здравеопазване и пазар на труда, така и ясно разграничаване на статутите на новопристигащите лица в съответствие с динамично променящата се обстановка.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Европейска комисия Урсула фон дер Лайен Украйна
Последвайте ни
Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

„Когато съдбата говори“: Дара и Новак Джокович танцуват Bangaranga

САЩ публикуваха текста на сделката с Иран

САЩ публикуваха текста на сделката с Иран

Фон дер Лайен: ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци

Фон дер Лайен: ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 15 часа
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 15 часа
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 14 часа
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж до Марица

Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж до Марица

България Преди 39 минути

Експерти на Община Пловдив извършиха редица проверки

Пожар избухна в квартал в София, димът се вижда от километри

Пожар избухна в квартал в София, димът се вижда от километри

България Преди 2 часа

На място са изпратени два специализирани автомобила

Влезе в сила забрана за вноса на руски газ в ЕС

Влезе в сила забрана за вноса на руски газ в ЕС

Свят Преди 4 часа

Документът въвежда поетапно и правно обвързващо премахване на вноса на руски газ

Лидерите на Г-7 дадоха силна подкрепа на Украйна срещу Русия

Лидерите на Г-7 дадоха силна подкрепа на Украйна срещу Русия

Свят Преди 5 часа

С декларацията се подкрепя и дипломатическото споразумение на САЩ за деескалация с Иран,

Приеха на второ четене промени в НПК

Приеха на второ четене промени в НПК

България Преди 5 часа

Предстои депутатите да разгледат второ четене и преходните и заключителните разпоредби от законопроекта

Назначиха и. ф. шеф на българското разузнаване

Назначиха и. ф. шеф на българското разузнаване

България Преди 5 часа

Правителството назначи също така Николай Георгиев Николов за заместник-председател на ДАР

Меган Маркъл и принц Хари

След 4 години изолация: Меган Маркъл се завръща в Англия с Хари и децата

Свят Преди 5 часа

Британският принц Хари ще бъде придружен от съпругата си Меган Маркъл и двете им деца, когато се завърне в Обединеното кралство следващия месец за събития, свързани с игрите Invictus Games

Норвежката принцеса Мете-Марит

Оставаше ѝ само година живот: Спешна трансплантация за принцесата на Норвегия

Свят Преди 5 часа

При последните си появи Мете-Марит използваше допълнителен кислород, както се видя през май на Националния празник на Норвегия. Тогава тя изглеждаше видимо изтощена, кашляше често и се налагаше да седи за определени периоди от време

Снимката е илюстративна

Отровни змии забелязани в лагерите на Германия и Норвегия на Световното първенство в САЩ

Любопитно Преди 6 часа

Докато националните отбори се подготвят за най-важните си мачове, играчите на Германия, Норвегия и Австрия се оказаха изправени пред неочакван противник – отровни змии

<p>Отриха 104 златни кюлчета в трафиканти на мигранти</p>

Неутрализираха престъпна група за трафик на мигранти

България Преди 6 часа

Осем души са с повдигнати обвинения

ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

ЕП одобри доклада за напредъка на РС Македония

Свят Преди 6 часа

Вотът се проведе след разгорещен дебат около текстове, свързани с изпълнението на ангажиментите на Скопие по преговорната рамка с ЕС

Илияна Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

Илияна Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени

България Преди 6 часа

Президентът откри официално жътвената кампания в ловешкото село Дренов

Три града, три звезди и десетки непознати в новите епизоди на Smart Face

Три града, три звезди и десетки непознати в новите епизоди на Smart Face

Любопитно Преди 6 часа

Иван Христов, Дарин Ангелов и Александра Лашкова приемат предизвикателството на “Звездния рунд”

ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти

ЕС с нова система за връщане на нелегалните имигранти

Свят Преди 6 часа

След одобрението на Европейския парламент текстът трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС

„Нито една майка не трябва да пропуска това“: Светът полудя по вратаря на Кабо Верде

„Нито една майка не трябва да пропуска това“: Светът полудя по вратаря на Кабо Верде

Любопитно Преди 6 часа

На 40 години Возиня отчая европейския шампион Испания и събра 10 милиона последователи за ден, засенчвайки звездите от НБА. Докато Доналд Тръмп иска смяна на името на „сокъра“, Белият дом се задейства заради семейната драма на ветерана от малката островна държава

Основателят на Mango Исак Андик

„Баща ми падна“ – разкриха разтърсващо обаждане на сина на шефа на Mango

Свят Преди 7 часа

Джонатан Андик е разследван за предполагаемо убийство на баща си Исак Андик – основателят на модната верига Mango. Двамата са били на поход в планината Монсерат близо до Барселона през декември 2024 г., когато 71-годишният Исак пада и загива

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Спасиха котка, паднала в шахта

sinoptik.bg
1

Нощни пеперуди превзеха Русе

sinoptik.bg

Миро разкри тайното си място в Корфу: Ако го намерите, значи островът ви обича

Edna.bg

Дара се срещна неочаквано с Новак Джокович

Edna.bg

Трети нов в Черно море

Gong.bg

Официално: Ботев Пловдив взе защитник от Бенфика

Gong.bg

САЩ публикуваха 14-точковото споразумение за мир с Иран

Nova.bg

Катастрофа между две коли и тир във Великотърновско, има пострадало дете

Nova.bg