Фон дер Лайен: ЕС може да ограничи защитата на украинските бежанци

П резидентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се удължи защитата на украинските граждани в Европейския съюз, но с някои ограничения, за да не се лишава Киев от потенциални наборници във войната срещу Русия, предаде "Франс прес".

"Ще предоставяме нужната защита на украинските граждани, колкото се може по-дълго, докато същевременно подкрепяме Украйна в стремежите ѝ да се отбранява срещу руската агресия", посочи Фон дер Лайен в писмо, адресирано до държавите членки на ЕС, което е посветено на имиграцията.

ЕС удължава временната закрила за украински бежанци до 2027 г.

"Следователно Комисията ще предложи да се удължи временната защита, предоставяна на бежанците от войната в Украйна, като същевременно се ограничи полето ѝ на приложение, за да се гарантира, че евентуално удължаване на защитата не нарушава легитимните способности на Украйна за отбрана", посочва Урсула фон дер Лайен.

Предложените мерки биха могли да отнемат статута на защита, от който се ползват мъжете в боеспособна възраст, които са напуснали Украйна нелегално.

Украинските бежанци от конфликта с Русия, започнал през 2022 г., се ползват с особен статут, който им дава право на престой, работа и достъп до социални помощи в ЕС. Понастоящем те наброяват близо 4,3 души, установили се главно в Германия, Полша и Чехия.

Временната закрила за бежанците у нас се удължава с oще година

Статутът трябва да бъде подновяван всяка година и в момента е в сила до март следващата година, припомня АФП.

Историята на временната закрила в България е белязана от поредица административни решения, които целяха да балансират между хуманитарния дълг и правната стабилност. През март 2022 г. Министерският съвет прие решение за предоставяне на временна закрила на разселените лица от Украйна, но последвалият съдебен контрол по административно дело от 2022 г. доведе до отмяна на някои рестриктивни условия, заложени в първоначалния план. Върховният административен съд (ВАС) тогава постанови, че наложените от правителството крайни срокове и ограничения за регистрация противоречат на правото на ЕС и Директива 2001/55/ЕО, като лишават уязвимите лица от възможността за избор на правен статут.В отговор на тези правни изисквания и за да се поддържа хармония с европейските стандарти, през следващите години правителството предприе стъпки за периодично удължаване на мярката.

През февруари 2023 г. с ново решение на Министерския съвет бе даден ход на мащабна кампания за пререгистрация на бежанците, която продължи до края на март същата година, осигурявайки непрекъсваемост на закрилата до 4 март 2024 г. Паралелно с това, през 2023 г. и 2024 г., бяха активирани целеви държавни програми за хуманитарно подпомагане, които преминаха през корекции на критериите за настаняване, за да се гарантира дългосрочното включване на украинските граждани в българския социално-икономически живот. Всички тези действия бяха съгласувани с работата на специализирани междуведомствени групи, включващи социалното, вътрешното и образователното министерство, които целяха както достъп до здравеопазване и пазар на труда, така и ясно разграничаване на статутите на новопристигащите лица в съответствие с динамично променящата се обстановка.