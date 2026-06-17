Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж до Марица

К метът на Община Пловдив Костадин Димитров днес е издал заповед за спиране на строителството на обекта „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, намиращ се в УПИ XXVI-501.1216 в жилищен парк „Марица-север“. Документът е от 16 юни 2026 г. и е въз основа на извършени проверки и констатирани нарушения в инвестиционния и разрешителния процес. Това съобщиха пред NOVA от пресцентъра на общината.

Със заповедта се разпорежда спиране на строителните дейности, освобождаване на строежа и строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали и други, забрана за достъп до обекта, както и преустановяване на захранването с електрическа енергия и вода.

Бунт на над 500 семейства в Пловдив срещу строеж между детски площадки

Експерти на Община Пловдив извършиха редица проверки, в следствие на които са установени несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и неизпълнение на изисквания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

През месец май тази година са издадени заповеди за отмяна на скицата-виза за проектиране, техническия инвестиционен проект и разрешението за строеж. Впоследствие е съставен констативен акт, в който подробно са описани установените нарушения и несъответствия.

Припомняме, че още през март главният архитект на Община Пловдив арх. Яна Желязкова отне правомощията на главния архитект на район „Северен“ за издаване на разрешения за строеж. Всички документи за строежа на въпросния обект са издадени от район „Северен“.

По казуса бяха предприети проверки от компетентните институции. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд.

Казусът със спрения строеж в пловдивския жилищен парк „Марица-север“ се вписва в поредица от административни интервенции, целящи да ограничат противоречивото застрояване в урбанизирани зони. През последните години подобни институционални действия станаха ключов механизъм за коригиране на нарушения в градоустройствените процеси.Един от знаковите прецеденти бе случаят с комплекса „Нове Хоумс“ в София.

Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно - спор за строеж край Марица в Пловдив

През 2020 г., след разпоредена проверка от Върховната административна прокуратура, Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) спря изпълнението на строителните дейности върху осем сгради. При проверката бяха установени сериозни отклонения от одобрените инвестиционни проекти и несъответствия в разстоянията между сградите спрямо изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).Подобен подход бе приложен и при строежите в местността „Буджака“ край Созопол, където отново след намеса на прокуратурата и последвали административни производства, кметът на Община Созопол издаде заповеди за спиране на незаконни обекти, включително басейн, и за премахване на масивни огради, изградени в нарушение на първоначалните разрешения.

В контекста на Столична община, през 2024 г. бе спряно изпълнението на заповеди за премахване на незаконни постройки край язовир „Искър“ след определение на Окръжен съд – Перник. Случаят постави на дневен ред въпроса за използването на търговски спорове като способ за блокиране на принудителното изпълнение на административни актове за незаконно строителство. Настоящата заповед на кмета на Пловдив, Костадин Димитров, от 16 юни 2026 г., следва установената практика за отмяна на скици-визи и разрешения за строеж при констатирани несъответствия между проектната документация и устройствените планове, като същевременно надгражда предприетите от арх. Яна Желязкова през март мерки за централизиране на контрола върху разрешителния процес.