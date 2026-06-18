България

Времето ни изненадва: Слънчево утро и мощни бури с градушки след обяд

Неустойчивото време ще се задържи и в петък, но синоптиците вече прогнозират кога точно през уикенда слънцето окончателно ще се завърне, а термометрите ще скочат до 33 градуса

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юни 2026, 06:30
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Р язък обрат в следобедните часове ще развали слънчевия четвъртък с гръмотевични бури и опасност от градушки, предимно в планинските и източните райони на страната. Докато сутринта ще ни посрещне с предимно ясно време и температури до 31°, след обяд купесто-дъждовна облачност ще обхване Черноморието и планините.

Неустойчивото време ще се задържи и в петък, но синоптиците вече прогнозират кога точно през уикенда слънцето окончателно ще се завърне, а термометрите ще скочат до 33 градуса.

Прогнозата за 18 юни

През нощта валежите ще спрат и облачността ще е разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър. В четвъртък преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. 

На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26° и 31°, в София – около 26°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 18 юни
Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък, 18 юни Източник: НИМХ

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 25°. Температурата на морската вода е между 19° и 22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 23 мин. и залязва 9 мин. след полунощ на 19.06. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

И в петък въздушната маса ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони там, ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от североизток.

В събота ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, с малка вероятност за валеж. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°, по-ниски ще остават по Черноморието – между 24° и 27°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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