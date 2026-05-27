Свят

Техеран се е ангажирал за възобновяване на корабния трафик през Ормузкия проток

27 май 2026, 17:20
Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха
С поред репортаж на иранската държавна телевизия, меморандум за разбирателство, който е почти договорен между Иран и САЩ, ще призове американските военни сили да се изтеглят от региона в близост до Иран и да вдигнат блокадата на иранските пристанища в замяна на повторното отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на корабния трафик до нивата отпреди войната, съобщава Си Ен Ен.

„В замяна Иран се е ангажирал да възстанови броя на търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток, до нивата отпреди войната в рамките на един месец“, пише в документа.

Управлението и маршрутът на морския трафик през пролива ще бъдат контролирани от Иран в сътрудничество с Оман.

Военните кораби са изключени от това споразумение,

Рамката на сделката все още не е финализирана и Техеран няма да предприеме никаква стъпка без „осезаема проверка“.

Преговорите „в момента се движат напред-назад, като двете страни усъвършенстват формулировката на проекта за текст“.

Ако бъде постигнато окончателно споразумение, в рамките на 60 дни меморандумът ще бъде одобрен под формата на обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Белият дом определи като „пълна измислица“ информацията на иранската държавна телевизия, предаде АФП. 

„Този материал на контролираните от Иран медии не е верен, а меморандумът, който те „публикуваха“, е пълна измислица. Никой не бива да вярва на това, което разпространяват иранските държавни медии. Фактите имат значение“, заявиха от Белия дом в X.

