Иран обяви меморандум за мир, САЩ отрекоха

С поред репортаж на иранската държавна телевизия, меморандум за разбирателство, който е почти договорен между Иран и САЩ, ще призове американските военни сили да се изтеглят от региона в близост до Иран и да вдигнат блокадата на иранските пристанища в замяна на повторното отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на корабния трафик до нивата отпреди войната, съобщава Си Ен Ен.

„В замяна Иран се е ангажирал да възстанови броя на търговските кораби, преминаващи през Ормузкия проток, до нивата отпреди войната в рамките на един месец“, пише в документа.

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Управлението и маршрутът на морския трафик през пролива ще бъдат контролирани от Иран в сътрудничество с Оман.

Военните кораби са изключени от това споразумение,

Рамката на сделката все още не е финализирана и Техеран няма да предприеме никаква стъпка без „осезаема проверка“.

Преговорите „в момента се движат напред-назад, като двете страни усъвършенстват формулировката на проекта за текст“.

Ако бъде постигнато окончателно споразумение, в рамките на 60 дни меморандумът ще бъде одобрен под формата на обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Какво наистина е договорено между САЩ и Иран

Белият дом определи като „пълна измислица“ информацията на иранската държавна телевизия, предаде АФП.

„Този материал на контролираните от Иран медии не е верен, а меморандумът, който те „публикуваха“, е пълна измислица. Никой не бива да вярва на това, което разпространяват иранските държавни медии. Фактите имат значение“, заявиха от Белия дом в X.