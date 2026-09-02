Автомобил се вряза в тълпа в Иран, четирима души загинаха, над 10 са ранени

А втомобил се вряза тази нощ в събиране на поддръжници на иранското правителство и въоръжените сили в североизточния град Машхад. При инцидента са загинали четирима души, а над 10 са били ранени, предаде Reuters, позовавайки се на ирански медии.

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По информация на Noor News автомобилът се е движел с висока скорост. Първоначално той се е сблъскал с друго превозно средство, след което шофьорът е изгубил контрол над колата и тя се е врязала в тълпата.

Преди да достигне до хората, автомобилът е ударил предпазни бариери и пътни знаци.

Ръководителят на пътната полиция в провинция Разави Хорасан Мохсен Муса-Абади, цитиран от Noor News, съобщи, че шофьорът е бил арестуван.

Първоначалните проверки показали, че той „не е бил в нормално състояние“, посочи Муса-Абади, без да уточнява какво точно е било състоянието му.

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Засега няма данни инцидентът да е бил политически мотивиран. Иранските власти го определят като пътнотранспортно произшествие.

Събирането в Машхад е било част от поредица периодични прояви, на които присъстват поддръжници на Ислямската република и нейните въоръжени сили. Според агенция "Мехр" такива събития се провеждат от началото на войната със Съединените щати, започнала в края на февруари.