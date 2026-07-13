САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток, цената на петрола скочи

Близкият изток отново на ръба - удари край иранската АЕЦ, ново напрежение между САЩ и Иран и арести след атентатите в Дамаск

С ъединените щати нанесоха нова серия от въздушни удари срещу Иран през нощта, след като ден по-рано ирански сили атакуваха контейнеровоз в стратегическия Ормузки проток. Новата ескалация допълнително изостря напрежението в Близкия изток и поставя под въпрос перспективите за възобновяване на преговорите между Вашингтон и Техеран.

От Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщиха, че ударите са били извършени около 23:00 часа българско време по нареждане на президента Доналд Тръмп. Според американските военни целта на операцията е да бъде ограничена способността на Иран да извършва атаки срещу търговски кораби, които преминават през Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол и природен газ.

По информация на американски представители са били поразени системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, както и катери на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, използвани при операции в района на протока.

Иранските държавни медии потвърдиха, че са извършени удари, като съобщиха за експлозии в части от провинция Бушехр, на остров Кешм и в пристанищния град Джаск. Към момента няма официална информация за жертви или за щети по гражданска инфраструктура, а иранските власти не уточняват дали са били засегнати военни обекти.

От външното министерство на Иран заявиха, че последните американски действия са „направили напразни“ дипломатическите усилия за деескалация на кризата. Според Техеран разговорите, проведени в оманската столица Маскат, са били съсредоточени върху намиране на решение за управлението на корабоплаването в Ормузкия проток, но Вашингтон е осуетил постигането на договореност.

Новите удари идват след първата американска операция, извършена в отговор на иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток. Междувременно конфликтът се разшири, след като Иран предприе ответни удари срещу американски интереси и държави от Персийския залив, което засили опасенията от по-широка регионална ескалация.

Заради напрежението около Ормузкия проток – маршрут, през който преминава значителна част от световния износ на петрол – международните пазари реагираха с ново поскъпване на суровия петрол, а анализатори предупреждават, че продължаващата нестабилност може да се отрази както на енергийните доставки, така и на глобалната икономика.