Нова атака срещу електропреносната мрежа на Германия, разследват саботаж

Г ермания се сблъска с втори опит за саботаж на електроенергийната си мрежа, като местната полиция съобщи в сряда, че разследва нападение срещу електрическа подстанция близо до западния град Бергхайм.

Говорител на полицията заяви, че се разследва умишлен акт на вандализъм срещу техническата инфраструктура, извършен около 16:00 ч. във вторник (18:00 GMT), но добави, че електроснабдяването в региона не е било засегнато.

Говорителят не уточни какви са нанесените щети.

Също във вторник устройства, съдържащи проводим материал, са повредили електропроводи във федералната провинция Бранденбург в източната част на страната, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Операторът на електропреносната мрежа Amprion заяви в съобщение, че вероятната причина за инцидента в Западна Германия е външна намеса и че електроснабдяването и стабилността на мрежата са били запазени през цялото време.

Енергийното дружество RWE (RWEG.DE) заяви в отделно съобщение, че инцидентът го е принудил да изключи от мрежата мощности на лигнитни електроцентрали с общ капацитет от 4200 мегавата.

Компанията добави, че засегнатите мощности в Нойрат и Нидераусем ще бъдат повторно свързани към мрежата през следващите няколко дни и че поддържа тесен контакт с властите и Amprion.

Германските власти са в състояние на повишена готовност заради опасността от атаки срещу критична инфраструктура.

Във вторник Берлин обвини Русия в опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале миналия месец и нареди предприемането на серия от мерки в отговор.

Електропреносната мрежа на Германия и преди е била обект на атаки, включително от предполагаеми леви екстремисти.