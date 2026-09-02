НСО излезе с позиция по случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни

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Н ационалната служба за охрана отрече да е ограничавала достъпа на журналисти, граждани или длъжностни лица до министър-председателя по време на посещението му в село Струмяни на 28 август 2026 г. Това се посочва в изявление на НСО по повод „тиражирани манипулативни твърдения“, свързани с действията на службата и случая със задържаната в Струмяни Гергана Петрова.

(Във видеото: Правомерно ли е задържането на Гергана Петрова в Струмяни?)

От НСО посочват, че по време на мероприятието е установено лице, чието поведение „значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти“.

След отказ на гражданина, който се представил и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, НСО е потърсила съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на самоличността му.

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„Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица“, заявяват от НСО.

Службата категорично посочва: „Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни“.

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От НСО допълват, че според разпространените видеоматериали служителите на службата са изпълнявали „безконфликтно и строго професионално“ задълженията си по закон.

От там добавят, че Гергана Петрова е имала възможност „свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя“.