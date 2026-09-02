България

Радев: Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие

Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника, заяви премиерът

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 2 септември 2026, 10:07
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Т ази седмица приключи Планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз. Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за Бълария. Това каза министър-председателят Румен Радев, цитиран от DarikNews.bg, в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

"Осигурените пари по пето и шесто плащане по ПВУ са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансови постъпления за 2026 г.", добави той. 

Премиерът отбеляза, че Европейската комисия е отпуснала тези средства като признание за силната политическа воля и реалните дейстия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.

Той благодари на вицепремиера Пеканов, на цялото правителство  и на народните представители от мнозинството за свършената работа в кратко време.

"Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника - средно четири пъти. С това преустановяваме наложилата се тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един начин - с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси, а това води и до по-ниски цени за гражданите", заяви Радев.

"Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. Управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а с постигнатия резултат. Ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност", обясни той.

"Наш приоритет остава и подобряването на транспортната свързаност като гарант за повишена пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите", заяви още премиерът.

Той постави акцент върху автомагистрала "Хемус", магистрала "Русе - Велико Търново" и скоростния път Видин - Монтана като част от целия път Видин - Ботевград.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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