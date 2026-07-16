Свят

„Ще довършим всичко“: САЩ бомбардираха нови цели в Иран, Техеран отвърна с атаки

Вашингтон съобщи, че е поразил ирански военни цели, свързани със заплахи срещу корабоплаването в Ормузкия проток, а Техеран обяви ответни атаки срещу американски обекти

16 юли 2026, 09:38
Масивен стълб от дим се издига високо в небето, което подсказва за скорошна експлозия и въздушен удар.
Масивен стълб от дим се издига високо в небето, което подсказва за скорошна експлозия и въздушен удар. Конкретният кадър улавя последствията от въздушния удар срещу консулството на Иран в Дамаск, Сирия, извършен на 1 април 2024 г.   
Източник: БТА/AP
  • САЩ нанесоха нови удари по ирански военни обекти, включително по командни центрове, системи за противовъздушна отбрана, ракетни позиции и крайбрежна инфраструктура около Ормузкия проток, а Доналд Тръмп предупреди Техеран: „По-добре да се държат добре.“
  • Иран отвърна с атаки срещу американски военни цели в региона и заяви, че няма причина да спазва договореностите, ако те не са в интерес на страната, което допълнително засилва риска от ескалация.
  • Ормузкият проток остава основната точка на напрежение между Вашингтон и Техеран, като блокадата и военните действия около стратегическия морски коридор вече влияят върху световния петролен пазар и международното корабоплаване.

Съединените щати обявиха, че са нанесли нова серия удари срещу Иран, докато президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Техеран с думите, че иранските власти „по-добре да се държат добре“. Междувременно Иран заяви, че е атакувал американски военни цели в региона, а напрежението между двете държави продължава да расте.

Американските военни съобщиха, че са поразили „ирански военни способности, използвани за заплаха срещу плавателни съдове“, преминаващи през Ормузкия проток. Според иранските държавни медии системите за противовъздушна отбрана са били задействани и в столицата Техеран.

От своя страна Иран заяви, че е нанесъл удари по американски военни цели в региона, включително в Бахрейн и Кувейт, докато петият ден от подновените военни действия поставя под все по-голямо напрежение предварителното споразумение за прекратяване на войната.

Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви пред държавните медии, че Техеран „няма причина“ да спазва договореностите, ако те не носят полза за страната.

Още във вторник вечерта Тръмп заплаши, че САЩ ще атакуват мостове и електроцентрали в Иран, ако Техеран не се върне на масата за преговори през следващата седмица.

Запитан от журналисти късно в сряда дали ще постави конкретен краен срок, преди да предприеме подобни действия, американският президент отговори:

„Не обичам да поставям крайни срокове, но те много добре знаят ситуацията... По-добре да се държат добре.“

По-късно, по време на форум, посветен на отбраната, Тръмп заяви, че Иран „не е щастлив в момента“.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

„Те толкова много искат да постигнат споразумение. Не им харесва това, което правим.Ще видим дали ще искаме да се разберем с тях, или просто ще довършим всичко“, каза той. 

Галибаф обаче заяви, че националната сигурност на Иран зависи от това Техеран да запази „иранските механизми“ за контрол в Ормузкия проток.

Той допълни, че преговорите – наред с военните действия – са част от стратегията на Иран за съпротива в това, което определи като „екзистенциален“ конфликт със Съединените щати.

По-ранна заплаха на Тръмп, отправена през април, че ще бомбардира гражданска инфраструктура в Иран, тогава предизвика критики от върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, който заяви, че подобни действия биха представлявали военно престъпление.

Въпреки подновените бойни действия Тръмп приветства това, което определи като възможен жест на добра воля от страна на Иран, след като беше освободена американска гражданка, която според президента е била „неправомерно задържана“ през декември 2024 г.

„Тя вече е извън Иран, в безопасност и в добро състояние. Съединените американски щати оценяват този жест на добра воля от страна на Иран, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. 

Според нейния адвокат Джаред Генсър, цитиран в публикация в X, Денa Карари вече пътува обратно към САЩ.

Стълбове дим се издигат над Техеран след мощни експлозии в иранската столица.
Стълбове дим се издигат над Техеран след мощни експлозии в иранската столица. Източник: БГНЕС/EPA
  • Нови американски удари

Последните американски удари са втората серия операции, извършени през светлата част на деня в сряда, съобщиха американските военни.

Според тях по-рано през деня е била „допълнително ограничена способността на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток“. Освен това американските сили са открили огън по кораб, който според тях се е опитал да наруши възстановената блокада на иранските пристанища.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че в рамките на 90-минутна операция са били поразени крайбрежни отбранителни съоръжения, както и складове и площадки за изстрелване на крилати ракети на остров Голям Тунб.

Нова ескалация: САЩ удариха Иран след атака срещу търговски кораби в Ормузкия проток

В 21:00 часа източноамериканско време (01:00 GMT) в сряда CENTCOM обяви приключването на втората вълна американски атаки.

Според официалното съобщение САЩ са нанесли удари по ирански командни центрове, системи за противовъздушна отбрана, ракетни и безпилотни способности, както и крайбрежни съоръжения за наблюдение, включително в град Бандар Абас, разположен на брега на Ормузкия проток.

Освен че в Техеран бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, иранските държавни медии съобщиха, че в град Ахваз, близо до северната част на Персийския залив, болница е била евакуирана заради ракетни удари в района.

Стълбове дим се издигат над Техеран след мощни експлозии в иранската столица.
Стълбове дим се издигат над Техеран след мощни експлозии в иранската столица. Източник: БГНЕС/EPA
  • Иран отвърна на ударите

В отговор на американските действия Иран заяви, че е атакувал с дронове комуникационни системи и складове на американската армия в Йордания, съобщиха държавните медии.

Йорданските държавни медии обаче съобщиха, че армията е прихванала осем безпилотни летателни апарата и че при атаката няма пострадали хора или материални щети.

CENTCOM съобщи още, че е пренасочило два търговски кораба след възстановяването на блокадата на иранските пристанища във вторник вечерта. Мярката забранява на плавателни съдове да влизат в ирански пристанища или да ги напускат, както и да преминават през крайбрежните води на Иран.

Блокадата беше отменена миналия месец като част от меморандум за разбирателство между двете държави, целящ да сложи край на продължилите с месеци военни действия.

Напрежението в Персийския залив отново се изостря: САЩ удариха Иран за трета поредна нощ

Спорът около Ормузкия проток обаче се превърна в една от основните точки на напрежение между Вашингтон и Техеран.

В отговор на възстановената американска блокада Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) предупреди САЩ, че трябва да „очакват затварянето и на други маршрути за износ на петрол и природен газ, които обслужват интересите на Съединените щати и техните съюзници“.

От корпуса не уточниха кои точно маршрути биха могли да бъдат засегнати.

Продължаващите военни действия между САЩ и Иран отново подчертават стратегическото значение на Ормузкия проток за световната икономика. Напрежението доведе до рязко поскъпване на петрола, след като движението на танкери през ключовия морски коридор практически беше преустановено.

Източник: BBC    
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